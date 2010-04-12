tea написав:Миколо - та тут вже всі знають,навіщо зайвий раз писати.Якщо одним реченням - ніякої Оксани немає,а замість неї писав чоловік.А піймав О_О на цьому Гадфлі,коли на форумі лижників порівняв історії форумчанина Софтрейнджер з того форума і О_О з цього форума. Після того нік О_О більше не з"являвся,зате почали з"являтись інші ніки. Щось ніхто тоді Гадфлі не питав - а де докази,що Софтрейнджер і О_О це одна людина?
чому просто не поставите кільканічне створіння в ігнор?
Я вже писав своє ставлення,напишу ще раз. Я не проти,коли хтось тут створює декілька ніків в силу різних причин,але про це повідомляє.То й нехай пише хоч зі ста ніків. Наприклад,у Пізнайка тут два ніки - Допитливий Пізнайко і Холява.Пізнайко це не приховує і написав причину - забув пароль від старого ніку. Наприклад,у Лібо тут теж два ніки - Лібо і Алі-джин.Він теж це не приховує,а причина свторення двох ніків така - якщо один нік заблокований,він починає писати з іншого ніку. Я нікого тут не ставив в ігнор і не збираюсь це робити й далі. Тому питання по чотирьом нікам закрите - з ніками Траст,Сінус,Толевас і Крейзімод спілкуюсь виключно по валюті. А кожен з форумчан нехай сам собі робить висновок - це чотири людини чи одна.
Думки по Томосу. Як ми знаємо,вже є рішення Вселенського Патріарху про надання Україні томосу. На цьому тижні Кремль відреагував.Пєсков заявив,що це може спровокувати релігійні конфлікти в Україні,а Москва буде захищати російську церкву,де б вона не знаходилась. Вчора десь бачив статистику,що після рішення про томос ледь не третина церков москвоського партіархату планує переходити під Єдину помістну церкву.Але ж це хочуть люди,а не хоче Кремль і місцеві попи московського партіархату.Тому Кремль буде провокувати конфлікти на релігійному грунті. Але й це треба буде пережити,щоб стати по-справжньому Незалежною державою.
tea написав:Думки по Томосу. Як ми знаємо,вже є рішення Вселенського Патріарху про надання Україні томосу. На цьому тижні Кремль відреагував.Пєсков заявив,що це може спровокувати релігійні конфлікти в Україні,а Москва буде захищати російську церкву,де б вона не знаходилась. Вчора десь бачив статистику,що після рішення про томос ледь не третина церков москвоського партіархату планує переходити під Єдину помістну церкву.Але ж це хочуть люди,а не хоче Кремль і місцеві попи московського партіархату.Тому Кремль буде провокувати конфлікти на релігійному грунті. Але й це треба буде пережити,щоб стати по-справжньому Незалежною державою.
Фигня на блюде - весь этот Томос. Его отпедалировали исключительно под выборы. Еще вспомните, как Гарант кресты на себя клал после транша МВФ - и прослезитесь от религиозного умиления. Реальные посадки чиновников и наведение порядка с судами принесли бы стране гораздо больше пользы, чем любые константинопольские булы. Ну пригорает у Пуйла, и что? Помахали перед быком красной тряпкой и радуемся.
tea написав:Як ми знаємо,вже є рішення Вселенського Патріарху про надання Україні томосу.
Странам томос не выдается, томос выдается части своей церкви, пока киевская митрополия константинопольского патриархата фактически отсутствует. Основное препятствие Филарет, человеку под 90, и он ни на день не хочет снимать с себя звания патриарха, плюс ухитряется побить горшки со всеми, даже с казалось бы родственной автокефальной церковью. Но полагаю, что ситуацию с Филаретом придумают как обойти, и до мартовских выборов с вероятностью 95 процентов киевская митрополия константинопольского патриархата получит томос.
tea написав:Вчора десь бачив статистику,що після рішення про томос ледь не третина церков москвоського партіархату планує переходити під Єдину помістну церкву.
Это всё обычные политтехнологические вбросы, никто не проводил никаких опросов и нет никакой статистики. Может никто не перейдет, может все перейдут, как говорится, я сидел и ткнул пальцем в небо.
tea написав:Тому Кремль буде провокувати конфлікти на релігійному грунті.
Да тут и вскроются все консервы, хотя и так все знают список организаций, которые пойдут в атаку и будут провоцировать конфликты. Порошенко уже окрестил их агентами кремля. Порошенко перед выборами нужен миролюбивый томос, а не драки с дубинками и картинки о дикарях в мировых СМИ.
tea написав:Думки по Томосу. Як ми знаємо,вже є рішення Вселенського Патріарху про надання Україні томосу. На цьому тижні Кремль відреагував.Пєсков заявив,що це може спровокувати релігійні конфлікти в Україні,а Москва буде захищати російську церкву,де б вона не знаходилась. Вчора десь бачив статистику,що після рішення про томос ледь не третина церков москвоського партіархату планує переходити під Єдину помістну церкву.Але ж це хочуть люди,а не хоче Кремль і місцеві попи московського партіархату.Тому Кремль буде провокувати конфлікти на релігійному грунті. Але й це треба буде пережити,щоб стати по-справжньому Незалежною державою.
Фигня на блюде - весь этот Томос. Его отпедалировали исключительно под выборы. Еще вспомните, как Гарант кресты на себя клал после транша МВФ - и прослезитесь от религиозного умиления. Реальные посадки чиновников и наведение порядка с судами принесли бы стране гораздо больше пользы, чем любые константинопольские булы. Ну пригорает у Пуйла, и что? Помахали перед быком красной тряпкой и радуемся.
Є речі які постійно на нас впливають - віра... Наприклад Віра не дозволяє мусульманам алкоголь і свинину , але дозволяє багатожонство Віра дозволяє християнам алкоголь і свинину , але не дозволяє багатожонство Звідси висновок- віра впливає на майбутній розвиток подій набагато сильніше ніж 4-річний політичний сезон Тому При Єдиній Помічній Українській Церкві - наприклад те ж саме питання мови буде вирішено набагато швидше і з меншими негараздами ніж закони які буде створювати політична система... а все просто - дитина говорить на мові яку вона всмоктала з молоком матері , а оому якщо мама ходить на богослужіння на українській то з часом все унормується без крові і крику.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників