"А кожен з форумчан нехай сам собі робить висновок - це чотири людини чи одна."
Ну я же говорил - помело не исправимо. И часа не прошло после обещаний не поднимать эту тему.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 жов, 2018 12:30
"А кожен з форумчан нехай сам собі робить висновок - це чотири людини чи одна."
Ну я же говорил - помело не исправимо. И часа не прошло после обещаний не поднимать эту тему.
В игноре Пустобрех
Додано: Суб 13 жов, 2018 12:30
Странам томос не выдается, томос выдается части своей церкви, пока киевская митрополия константинопольского патриархата фактически отсутствует. Основное препятствие Филарет, человеку под 90, и он ни на день не хочет снимать с себя звания патриарха, плюс ухитряется побить горшки со всеми, даже с казалось бы родственной автокефальной церковью. Но полагаю, что ситуацию с Филаретом придумают как обойти, и до мартовских выборов с вероятностью 95 процентов киевская митрополия константинопольского патриархата получит томос.
Это всё обычные политтехнологические вбросы, никто не проводил никаких опросов и нет никакой статистики. Может никто не перейдет, может все перейдут, как говорится, я сидел и ткнул пальцем в небо.
Да тут и вскроются все консервы, хотя и так все знают список организаций, которые пойдут в атаку и будут провоцировать конфликты. Порошенко уже окрестил их агентами кремля. Порошенко перед выборами нужен миролюбивый томос, а не драки с дубинками и картинки о дикарях в мировых СМИ.
Додано: Суб 13 жов, 2018 12:39
Re: Валютный рынок в контексте
Рівне 27.90-28.10
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Додано: Суб 13 жов, 2018 12:49
Є речі які постійно на нас впливають - віра...
Наприклад
Віра не дозволяє мусульманам алкоголь і свинину , але дозволяє багатожонство
Віра дозволяє християнам алкоголь і свинину , але не дозволяє багатожонство
Звідси висновок- віра впливає на майбутній розвиток подій набагато сильніше ніж 4-річний політичний сезон
Тому
При Єдиній Помічній Українській Церкві - наприклад те ж саме питання мови буде вирішено набагато швидше і з меншими негараздами ніж закони які буде створювати політична система... а все просто - дитина говорить на мові яку вона всмоктала з молоком матері , а оому якщо мама ходить на богослужіння на українській то з часом все унормується без крові і крику.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Суб 13 жов, 2018 13:48
budivelnik
Еще немного, и Будивельника можно будет причислить к Лику Святых... (демура и либо).
пЛЮСУЮ!
По логике - прав сто процентов.
Але...
Додано: Суб 13 жов, 2018 14:14
У Львові біля головноі церкви РПЦКГБМП як раз завтра відбудеться відкриття центру культури і дозвілля участників АТО!)))
Проходив щойно - була репетиція. Гарно співали гімн. Спочатку подумав, що з Томосом вітали)
Якщо серйозно - обов'язково будуть провокаціі(. Їх вже анонсували на рашаТВ. Як поведуть себе правоохоронці?
Додано: Суб 13 жов, 2018 14:15
Re: Валютный рынок в контексте
И,если уж, пошла руда про ники - Чай, скажите, Вы верите в америкосность Либо?
Умничка и уважуха... Однако...
Шось меня сомнения терзают... Може это колхозное...
Но без Либо лично мне было бы скучновато...
Додано: Суб 13 жов, 2018 14:20
athena1
Прикольно было бы увидеть прокремлевские провокации во Львове...
даже на религиозной почве... Рассмешили...плюсую.
Додано: Суб 13 жов, 2018 14:23
Додано: Суб 13 жов, 2018 14:27
Модери потерли моє сьогоднішнє найголовніше повідомлення.А всі решта повідомлень залишили.Без головного повідомлення картина дискусії є неповною.Ті,хто не встиг прочитати головного повідомлення,матимуть кариднально протилежну думку.
Цікаво - головне повідомлення модери стерли само собою чи по скарзі когось з форумчан.
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