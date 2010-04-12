Провокації у Львові робляться просто - привозяться тітушки з інших міст.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 жов, 2018 14:28
Додано: Суб 13 жов, 2018 14:38
... і охороняються спецслужбами/поліцією(в іншому разі, вони б назад не виїхали!) .....ну,хіба б 200-тими
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 13 жов, 2018 15:05
Долярчик
Титушки уже давно всякие....
А самого мальчика Титушку уже вроде в криминал титушковской уже сильно затянуло.... Дупля уже, как я понял, сам себе уже давно не дает.
Теперь статуса атошника не фатает.
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