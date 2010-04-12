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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6490649164926493

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 916
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 916
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 14:28

  дарий написав:athena1
Прикольно было бы увидеть прокремлевские провокации во Львове... :D
даже на религиозной почве... Рассмешили...плюсую. :D

Провокації у Львові робляться просто - привозяться тітушки з інших міст.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 14:38

  tea написав:
  дарий написав:athena1
Прикольно было бы увидеть прокремлевские провокации во Львове... :D
даже на религиозной почве... Рассмешили...плюсую. :D

Провокації у Львові робляться просто - привозяться тітушки з інших міст.

... і охороняються спецслужбами/поліцією(в іншому разі, вони б назад не виїхали!) :mrgreen:.....ну,хіба б 200-тими :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 15:05

Долярчик
Титушки уже давно всякие.... :wink:
А самого мальчика Титушку уже вроде в криминал титушковской уже сильно затянуло.... Дупля уже, как я понял, сам себе уже давно не дает. :lol:
Теперь статуса атошника не фатает. :oops:
дарий
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