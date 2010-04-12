tea написав:Думки по Томосу. Як ми знаємо,вже є рішення Вселенського Патріарху про надання Україні томосу. На цьому тижні Кремль відреагував.Пєсков заявив,що це може спровокувати релігійні конфлікти в Україні,а Москва буде захищати російську церкву,де б вона не знаходилась. Вчора десь бачив статистику,що після рішення про томос ледь не третина церков москвоського партіархату планує переходити під Єдину помістну церкву.Але ж це хочуть люди,а не хоче Кремль і місцеві попи московського партіархату.Тому Кремль буде провокувати конфлікти на релігійному грунті. Але й це треба буде пережити,щоб стати по-справжньому Незалежною державою.
У Львові біля головноі церкви РПЦКГБМП як раз завтра відбудеться відкриття центру культури і дозвілля участників АТО!))) Проходив щойно - була репетиція. Гарно співали гімн. Спочатку подумав, що з Томосом вітали) Якщо серйозно - обов'язково будуть провокаціі(. Їх вже анонсували на рашаТВ. Як поведуть себе правоохоронці?
И,если уж, пошла руда про ники - Чай, скажите, Вы верите в америкосность Либо? Умничка и уважуха... Однако... Шось меня сомнения терзают... Може это колхозное... Но без Либо лично мне было бы скучновато...
Долярчик Титушки уже давно всякие.... А самого мальчика Титушку уже вроде в криминал титушковской уже сильно затянуло.... Дупля уже, как я понял, сам себе уже давно не дает. Теперь статуса атошника не фатает.
дарий написав:athena1 Прикольно было бы увидеть прокремлевские провокации во Львове... даже на религиозной почве... Рассмешили...плюсую.
Святая наивность. ГРУ достаточно закатить гранату в любой храм МП во время богослужения. Хоть в Мариуполе, хоть во Львове. Буквально через две минуты в сем действе обвинят сторонников Филарета - и понеслась...
Провокації у Львові робляться просто - привозяться тітушки з інших міст.[/quote] ... і охороняються спецслужбами/поліцією(в іншому разі, вони б назад не виїхали!) .....ну,хіба б 200-тими [/quote] Баксик, скажите, а куда девался супербоец Семенченко? До сих пор от голоса и маски вздрагиваю... Самопомич вроде бы и уважуха... С властью не сошлись понятно. Садовой дай 100 баксов - как-то не верю... Город мэру доверяет?