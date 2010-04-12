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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6485648664876488>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 916
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 916
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 14:14

  tea написав:Думки по Томосу.
Як ми знаємо,вже є рішення Вселенського Патріарху про надання Україні томосу.
На цьому тижні Кремль відреагував.Пєсков заявив,що це може спровокувати релігійні конфлікти в Україні,а Москва буде захищати російську церкву,де б вона не знаходилась.
Вчора десь бачив статистику,що після рішення про томос ледь не третина церков москвоського партіархату планує переходити під Єдину помістну церкву.Але ж це хочуть люди,а не хоче Кремль і місцеві попи московського партіархату.Тому Кремль буде провокувати конфлікти на релігійному грунті.
Але й це треба буде пережити,щоб стати по-справжньому Незалежною державою.

У Львові біля головноі церкви РПЦКГБМП як раз завтра відбудеться відкриття центру культури і дозвілля участників АТО!)))
Проходив щойно - була репетиція. Гарно співали гімн. Спочатку подумав, що з Томосом вітали)
Якщо серйозно - обов'язково будуть провокаціі(. Їх вже анонсували на рашаТВ. Як поведуть себе правоохоронці?
athena1
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 14:15

Re: Валютный рынок в контексте

И,если уж, пошла руда про ники - Чай, скажите, Вы верите в америкосность Либо?
Умничка и уважуха... Однако...
Шось меня сомнения терзают... Може это колхозное...
Но без Либо лично мне было бы скучновато...
:mrgreen: :(
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 14:20

athena1
Прикольно было бы увидеть прокремлевские провокации во Львове... :D
даже на религиозной почве... Рассмешили...плюсую. :D
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 14:23

  дарий написав:И,если уж, пошла руда про ники - Чай, скажите, Вы верите в америкосность Либо?

:mrgreen: :(

Особисто я вірю.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 14:28

  дарий написав:athena1
Прикольно было бы увидеть прокремлевские провокации во Львове... :D
даже на религиозной почве... Рассмешили...плюсую. :D

Провокації у Львові робляться просто - привозяться тітушки з інших міст.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 14:38

  tea написав:
  дарий написав:athena1
Прикольно было бы увидеть прокремлевские провокации во Львове... :D
даже на религиозной почве... Рассмешили...плюсую. :D

Провокації у Львові робляться просто - привозяться тітушки з інших міст.

... і охороняються спецслужбами/поліцією(в іншому разі, вони б назад не виїхали!) :mrgreen:.....ну,хіба б 200-тими :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 15:05

Долярчик
Титушки уже давно всякие.... :wink:
А самого мальчика Титушку уже вроде в криминал титушковской уже сильно затянуло.... Дупля уже, как я понял, сам себе уже давно не дает. :lol:
Теперь статуса атошника не фатает. :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 15:38

  дарий написав:athena1
Прикольно было бы увидеть прокремлевские провокации во Львове... :D
даже на религиозной почве... Рассмешили...плюсую. :D

Святая наивность.
ГРУ достаточно закатить гранату в любой храм МП во время богослужения. Хоть в Мариуполе, хоть во Львове.
Буквально через две минуты в сем действе обвинят сторонников Филарета - и понеслась...
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 15:41

antey1969
Пока гранаты за 200 грн (рыночная цена) токо на кухнях у собутыльников взрываются... :(
Это точно пугает. :!:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 15:53

Re: Валютный рынок в контексте

Провокації у Львові робляться просто - привозяться тітушки з інших міст.[/quote]
... і охороняються спецслужбами/поліцією(в іншому разі, вони б назад не виїхали!) :mrgreen:.....ну,хіба б 200-тими :mrgreen:[/quote]
Баксик, скажите, а куда девался супербоец Семенченко? До сих пор от голоса и маски вздрагиваю... Самопомич вроде бы и уважуха... С властью не сошлись понятно. Садовой дай 100 баксов - как-то не верю...
Город мэру доверяет?
дарий
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