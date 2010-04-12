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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6485648664876488

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 916
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 916
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 16:07

Re: Валютный рынок в контексте

Щас вижу, шо наши донецкие не очень-то креативные были...
https://ru.tsn.ua/video/video-novini/zh ... erami.html
:oops:
Колхоз - он и в Африке Колхоз. :D
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 16:35

Нет особого смысла томос обсуждать, и вообще в нашем веке концентрировать общество на религиозном вопросе. Будет томос через два месяца или через 10 лет, еще больше лет будет идти размежевание. Этот процесс вполне может быть цивилизованным если в него не будут лезть посторонние.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 16:47

дарий
зря смеетесь.

https://korrespondent.net/ukraine/38958 ... v-vo-lvove
Гугл ещё может подсказать.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 16:47

Вообще раз форум финансовый то интереснее было бы услышать почему церкви и религиозные организации платят за газ пол цены, и кто оплачивает остальное.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 16:54

detroytred
Капец... Мабуть баксик уже купил пару гранат и пулемет во дворе поставил отстреливаться. :lol:
У меня до линии войнушки 30 км. Четыре года назад при ДНРе постреливали (спал в коридоре бывало, правда). Щас дороги даже во дворах делают. Трасса до Харькова - 200 км - идеальная! Хуже,на моменте, дорог в Полтаве, половине Харькова, ну и основная часть уже в Закарпатье по трассе 1 500 км нету.
факт. :|
Востаннє редагувалось дарий в Суб 13 жов, 2018 17:12, всього редагувалось 2 разів.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 16:55

  ребе Нок написав:и кто оплачивает остальное.


Никто, как раз по себестоимости получается, а за работу руководителям Нафтогаза бесплатно грехи отпускают.
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 17:12

Re: Валютный рынок в контексте

  дарий написав:Город мэру доверяет?

ні
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 17:13

Долярчик
плохо.
дарий
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