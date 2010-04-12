Колхоз - он и в Африке Колхоз.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 жов, 2018 16:07
Re: Валютный рынок в контексте
Щас вижу, шо наши донецкие не очень-то креативные были...
Колхоз - он и в Африке Колхоз.
Додано: Суб 13 жов, 2018 16:35
Нет особого смысла томос обсуждать, и вообще в нашем веке концентрировать общество на религиозном вопросе. Будет томос через два месяца или через 10 лет, еще больше лет будет идти размежевание. Этот процесс вполне может быть цивилизованным если в него не будут лезть посторонние.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Суб 13 жов, 2018 16:47
дарий
зря смеетесь.
Гугл ещё может подсказать.
Додано: Суб 13 жов, 2018 16:47
Вообще раз форум финансовый то интереснее было бы услышать почему церкви и религиозные организации платят за газ пол цены, и кто оплачивает остальное.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Суб 13 жов, 2018 16:54
detroytred
Капец... Мабуть баксик уже купил пару гранат и пулемет во дворе поставил отстреливаться.
У меня до линии войнушки 30 км. Четыре года назад при ДНРе постреливали (спал в коридоре бывало, правда). Щас дороги даже во дворах делают. Трасса до Харькова - 200 км - идеальная! Хуже,на моменте, дорог в Полтаве, половине Харькова, ну и основная часть уже в Закарпатье по трассе 1 500 км нету.
факт.
Востаннє редагувалось дарий в Суб 13 жов, 2018 17:12, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 13 жов, 2018 16:55
Додано: Суб 13 жов, 2018 17:12
Re: Валютный рынок в контексте
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