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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 жов, 2018 18:17
pesikot написав: vovan_prm написав:
Вы правы. Чайок часто несет откровенную пургу.
Но он добрый.
П.С. А "игнор" решает проблему.
Могу поделиться списком:
Это не решает проблему, а вот то самое "моя хата с краю"
Друзі,давайте закриємо цю тему.
Проїхали.
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Додано: Суб 13 жов, 2018 18:19
vovan_prm написав:
Вы правы. Чайок часто несет откровенную пургу.
Но он добрый.
Ого який довжилезний список.А чому так багато?
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Додано: Суб 13 жов, 2018 18:22
tea написав: pesikot написав: vovan_prm написав:
Вы правы. Чайок часто несет откровенную пургу.
Но он добрый.
П.С. А "игнор" решает проблему.
Могу поделиться списком:
Это не решает проблему, а вот то самое "моя хата с краю"
Друзі,давайте закриємо цю тему.
Проїхали.
Чай! Ну ты дёшь!
Сам замутил всю эту шнягу, а теперь в кусты?
Давай уже по-пацанячьи. Пхни до конца!
Потом, уже ставь точку и больше не возвращайся.
спросить у любой "пересичной бабушки"
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Додано: Суб 13 жов, 2018 18:27
похоже vovan_prm
был конкурентом чая к Оксане
Санта барбара
ДС мне друг, но истина дороже
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Додано: Суб 13 жов, 2018 18:27
tea написав: vovan_prm написав:
Вы правы. Чайок часто несет откровенную пургу.
Но он добрый.
Ого який довжилезний список.А чому так багато?
Ну, если ты заметил, там все клоны твоего "друга" кроме Оксанки. Кстати сказать, легенда Оксанки была самой гармоничной. Видимо это одно из доминантных альтер-эго пациента.
Ну а все другие... Либо пургомёты, либо манипуляторы, либо клоны
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Додано: Суб 13 жов, 2018 18:33
vovan_prm написав: tea написав: pesikot написав:
Это не решает проблему, а вот то самое "моя хата с краю"
Друзі,давайте закриємо цю тему.
Проїхали.
Чай! Ну ты дёшь!
Сам замутил всю эту шнягу, а теперь в кусты?
Давай уже по-пацанячьи. Пхни до конца!
Потом, уже ставь точку и больше не возвращайся
.
Сьогодні в першій половині дня я надрукував те повідомлення,яке Ви вчора чекали і яке поставило крапку.Але воно пробуло приблизно годину і я підозрюю,що один з форумчан натиснув під цим повідомленням "Скарга" і модератори зобов"язані його прибрати.
Декілька форумчан його встигли прочитати і можуть підтвердити.Якщо цікаво - можу написати Вам його в приватні.
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Додано: Суб 13 жов, 2018 18:56
antey1969 написав: дарий написав:athena1
Прикольно было бы увидеть прокремлевские провокации во Львове...
даже на религиозной почве... Рассмешили...плюсую.
Святая наивность.
ГРУ достаточно закатить гранату в любой храм МП во время богослужения. Хоть в Мариуполе, хоть во Львове.
Буквально через две минуты в сем действе обвинят сторонников Филарета - и понеслась...
Нас попереду чекає другий фронт війни з РФ - релігійний.
Але й тут ми переможемо.
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