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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6488648964906491>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 917
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 917
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 19:26

ребе Нок
Вас я буду препарировать отдельно :-)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 19:32

  дарий написав:Боже, Чай, на фронт-то хоть какой-то пойдете?

:mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 19:32

[b]pesikot[
Песик, как всегда, не сама Доброта.... :D :wink: :!:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 19:34

  дарий написав:[b]pesikot[
Песик, как всегда, не сама Доброта.... :D :wink: :!:

....а аватарку ж то яку підібрав! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 19:36

  дарий написав:Боже, Чай, на фронт-то хоть какой-то пойдете?

В нас в місті 5 церков МП і всього один - КП.
Як думаєте,будуть в нас релігійні сутички?
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 19:38

  vovan_prm написав:П.С. А "игнор" решает проблему.
Могу поделиться списком:

А по якій причині Соміка туди записали.В нього цілком адекватні коментарі.
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 19:43

Re: Валютный рынок в контексте

В нас в місті 5 церков МП і всього один - КП.
Як думаєте,будуть в нас релігійні сутички?
Нет - причем однозначно.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 19:51

  pesikot написав:ребе Нок
Вас я буду препарировать отдельно :-)

поцелуй меня в томос :lol:
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 19:55

  tea написав:
  vovan_prm написав:П.С. А "игнор" решает проблему.
Могу поделиться списком:

А по якій причині Соміка туди записали.В нього цілком адекватні коментарі.

Было время его сильно понесло то ли с уходом дафны, то ли накануне.
Так-то иногда его открываю.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 20:08

  дарий написав:В нас в місті 5 церков МП і всього один - КП.
Як думаєте,будуть в нас релігійні сутички?
Нет - причем однозначно.


Какие "сутички", вся эта возня с поместной церковью на самом деле обьединение трех ООО в ЗАО, как говорил герой одного популярного голливудского блокбастера "...мотив всегда один"©
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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