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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 жов, 2018 19:26
ребе Нок
Вас я буду препарировать отдельно
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дарий
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Додано: Суб 13 жов, 2018 19:34
....а аватарку ж то яку підібрав!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Суб 13 жов, 2018 19:36
дарий написав:
Боже, Чай, на фронт-то хоть какой-то пойдете?
В нас в місті 5 церков МП і всього один - КП.
Як думаєте,будуть в нас релігійні сутички?
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tea
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Додано: Суб 13 жов, 2018 19:38
vovan_prm написав:
П.С. А "игнор" решает проблему.
Могу поделиться списком:
А по якій причині Соміка туди записали.В нього цілком адекватні коментарі.
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Додано: Суб 13 жов, 2018 19:43
В нас в місті 5 церков МП і всього один - КП.
Як думаєте,будуть в нас релігійні сутички?
Нет - причем однозначно.
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дарий
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Додано: Суб 13 жов, 2018 19:55
tea написав: vovan_prm написав:
П.С. А "игнор" решает проблему.
Могу поделиться списком:
А по якій причині Соміка туди записали.В нього цілком адекватні коментарі.
Было время его сильно понесло то ли с уходом дафны, то ли накануне.
Так-то иногда его открываю.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Додано: Суб 13 жов, 2018 20:08
дарий написав:
В нас в місті 5 церков МП і всього один - КП.
Як думаєте,будуть в нас релігійні сутички?
Нет - причем однозначно.
Какие "сутички", вся эта возня с поместной церковью на самом деле обьединение трех ООО в ЗАО, как говорил герой одного популярного голливудского блокбастера "...мотив всегда один"©
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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