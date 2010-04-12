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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 жов, 2018 20:14
antikkristall
Стоит увидеть один размазанный по стене трупочеловек - и все религиозные (в том числе) проблемы очень быстро как-то сходят на нет...
Не нагнетаю, но это правда очень больно.
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дарий
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