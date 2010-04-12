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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6488648964906491

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 917
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 917
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 20:14

antikkristall
Стоит увидеть один размазанный по стене трупочеловек - и все религиозные (в том числе) проблемы очень быстро как-то сходят на нет... :cry:
Не нагнетаю, но это правда очень больно.
дарий
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