Добавлено: Сб 13 окт, 2018 21:14 ... Стоит увидеть один размазанный по стене трупочеловек - и все религиозные (в том числе) проблемы очень быстро как-то сходят на нет... Не нагнетаю, но это правда очень больно.
К сожалению, после этого проблемы только начинаются.
В нас в місті 5 церков МП і всього один - КП. Як думаєте,будуть в нас релігійні сутички? Нет - причем однозначно.
Почему?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
mephala написав:............ для начала было бы хорошо понять что такое вообще себестоимость газа. а то фраза в обиходе у всей страны а подтверждение расчетами днем с огнем не сыскать.
— Правильная постановка вопроса — адекватна ли сейчас цена на газ на украинском рынке. Ответ: цена должна быть рыночная. Все, конец ответа.
— Хорошо, тогда вернемся к неправильному вопросу. Какая себестоимость добычи газа у "Укргаздобычи"?
— Говорить о себестоимости на тот или иной момент невозможно, потому что добыча газа — это бизнес с длинной инвестицией. Если мы говорим о стоимости полного цикла — от начала бурения и добычи до закрытия скважины, то в зависимости от сложности добычи стоимость может варьироваться от 180 долл за тыс куб м до 250 долл за тыс куб м.
Ткнуть пальцем и сказать, что себестоимость добычи — 100 долл, можно, но это неправильно. Вас дурят. Это манипулятивная цифра.
Вечерне-утреннюю "дискуссию о профсоюзах" изрядно почистили с одним "оргвыводом". У меня только один вопрос. По правилам форума, вроде, запрещено иметь несколько ников. Если Чай прав, то почему это не пресекается? Если не прав, то почему админы об этом не напишут? Или это правило легко обходится, и администрация не может точно определить, принадлежат ли разные ники одному человеку?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
mephala написав:............ для начала было бы хорошо понять что такое вообще себестоимость газа. а то фраза в обиходе у всей страны а подтверждение расчетами днем с огнем не сыскать.
— Правильная постановка вопроса — адекватна ли сейчас цена на газ на украинском рынке. Ответ: цена должна быть рыночная. Все, конец ответа.
— Хорошо, тогда вернемся к неправильному вопросу. Какая себестоимость добычи газа у "Укргаздобычи"?
— Говорить о себестоимости на тот или иной момент невозможно, потому что добыча газа — это бизнес с длинной инвестицией. Если мы говорим о стоимости полного цикла — от начала бурения и добычи до закрытия скважины, то в зависимости от сложности добычи стоимость может варьироваться от 180 долл за тыс куб м до 250 долл за тыс куб м.
Ткнуть пальцем и сказать, что себестоимость добычи — 100 долл, можно, но это неправильно. Вас дурят. Это манипулятивная цифра.
— Назовите манипулятивную цифру: какова сейчас рентабельность "Укргаздобычи" при добыче газа?
— Это публичная информация. Чистая прибыль компании за 2017 год — 30,5 млрд грн. Эту цифру нужно разделить на доход от реализации продукции, который составляет 95-98 млрд грн. Вы получаете маржинальность 40%.