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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6489649064916492>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 917
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 917
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 20:14

antikkristall
Стоит увидеть один размазанный по стене трупочеловек - и все религиозные (в том числе) проблемы очень быстро как-то сходят на нет... :cry:
Не нагнетаю, но это правда очень больно.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 21:12

  antikkristall написав:
  дарий написав:В нас в місті 5 церков МП і всього один - КП.
Як думаєте,будуть в нас релігійні сутички?
Нет - причем однозначно.


Какие "сутички", вся эта возня с поместной церковью на самом деле обьединение трех ООО в ЗАО, как говорил герой одного популярного голливудского блокбастера "...мотив всегда один"©

Именно из-за этого мотива сутички и возможны. :(

дарий
Добавлено: Сб 13 окт, 2018 21:14
...
Стоит увидеть один размазанный по стене трупочеловек - и все религиозные (в том числе) проблемы очень быстро как-то сходят на нет... :cry:
Не нагнетаю, но это правда очень больно.

К сожалению, после этого проблемы только начинаются.
В нас в місті 5 церков МП і всього один - КП.
Як думаєте,будуть в нас релігійні сутички?
Нет - причем однозначно.

Почему?
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 21:12

  ребе Нок написав:
  Bayern написав:
  ребе Нок написав:и кто оплачивает остальное.


Никто, как раз по себестоимости получается, а за работу руководителям Нафтогаза бесплатно грехи отпускают.

на каком уровне это происходит, облгазы получают газ по себестоимости или горгазы?

для начала было бы хорошо понять что такое вообще себестоимость газа.
а то фраза в обиходе у всей страны а подтверждение расчетами днем с огнем не сыскать.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 21:34

  mephala написав:............
для начала было бы хорошо понять что такое вообще себестоимость газа.
а то фраза в обиходе у всей страны а подтверждение расчетами днем с огнем не сыскать.

— Правильная постановка вопроса — адекватна ли сейчас цена на газ на украинском рынке. Ответ: цена должна быть рыночная. Все, конец ответа.

— Хорошо, тогда вернемся к неправильному вопросу. Какая себестоимость добычи газа у "Укргаздобычи"?

— Говорить о себестоимости на тот или иной момент невозможно, потому что добыча газа — это бизнес с длинной инвестицией. Если мы говорим о стоимости полного цикла — от начала бурения и добычи до закрытия скважины, то в зависимости от сложности добычи стоимость может варьироваться от 180 долл за тыс куб м до 250 долл за тыс куб м.

Ткнуть пальцем и сказать, что себестоимость добычи — 100 долл, можно, но это неправильно. Вас дурят. Это манипулятивная цифра.

Интервью с главой "Укргазвидобування" Прохоренко https://www.epravda.com.ua/publications/2018/10/4/641269/
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 21:44

  detroytred написав:дарий
зря смеетесь.

https://korrespondent.net/ukraine/38958 ... v-vo-lvove
Гугл ещё может подсказать.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/10/13/7195082/
"Добровольчий Рух ОУН" тоже пророссийские провокаторы?
Хотя, конечно, всё возможно.
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 21:44

Хорошие новости для нас.

Сегодня пастор Эндрю Брансон вернулся в США после двух лет проведенных в турецкой тюрьме где Эрдоган его обвинял в подготовке к перевороту.

Санкции США на ТУрцию были наложены в том числе и за незаконный арест пастора. Эрдогунушке всунули нож в спину .

В скором времени США могут снять санкции с Турции ,что будет позитивно и для нашей страны.

https://www.washingtonpost.com/politics ... 4a311c668f
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 21:56

Вечерне-утреннюю "дискуссию о профсоюзах" изрядно почистили с одним "оргвыводом".
У меня только один вопрос. По правилам форума, вроде, запрещено иметь несколько ников. Если Чай прав, то почему это не пресекается?
Если не прав, то почему админы об этом не напишут?
Или это правило легко обходится, и администрация не может точно определить, принадлежат ли разные ники одному человеку?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 21:59

  ЛАД написав:
  mephala написав:............
для начала было бы хорошо понять что такое вообще себестоимость газа.
а то фраза в обиходе у всей страны а подтверждение расчетами днем с огнем не сыскать.

— Правильная постановка вопроса — адекватна ли сейчас цена на газ на украинском рынке. Ответ: цена должна быть рыночная. Все, конец ответа.

— Хорошо, тогда вернемся к неправильному вопросу. Какая себестоимость добычи газа у "Укргаздобычи"?

— Говорить о себестоимости на тот или иной момент невозможно, потому что добыча газа — это бизнес с длинной инвестицией. Если мы говорим о стоимости полного цикла — от начала бурения и добычи до закрытия скважины, то в зависимости от сложности добычи стоимость может варьироваться от 180 долл за тыс куб м до 250 долл за тыс куб м.

Ткнуть пальцем и сказать, что себестоимость добычи — 100 долл, можно, но это неправильно. Вас дурят. Это манипулятивная цифра.

Интервью с главой "Укргазвидобування" Прохоренко https://www.epravda.com.ua/publications/2018/10/4/641269/




— Назовите манипулятивную цифру: какова сейчас рентабельность "Укргаздобычи" при добыче газа?

— Это публичная информация. Чистая прибыль компании за 2017 год — 30,5 млрд грн. Эту цифру нужно разделить на доход от реализации продукции, который составляет 95-98 млрд грн. Вы получаете маржинальность 40%.
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 22:21

  tea написав:
  дарий написав:И,если уж, пошла руда про ники - Чай, скажите, Вы верите в америкосность Либо?

:mrgreen: :(

Особисто я вірю.


Надо же, помнят.
Но и я тут как тут, легок на помине.
К вам на молебен. И на День украинской армии.
С вами.
На Подоле.
:lol: :lol: :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 22:28

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