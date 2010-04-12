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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6489649064916492

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 917
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 917
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 23:04

  jump написав:— Говорить о себестоимости на тот или иной момент невозможно, потому что добыча газа — это бизнес с длинной инвестицией. Если мы говорим о стоимости полного цикла — от начала бурения и добычи до закрытия скважины, то в зависимости от сложности добычи стоимость может варьироваться от 180 долл за тыс куб м до 250 долл за тыс куб м.

Ткнуть пальцем и сказать, что себестоимость добычи — 100 долл, можно, но это неправильно. Вас дурят. Это манипулятивная цифра.

Интервью с главой "Укргазвидобування" Прохоренко https://www.epravda.com.ua/publications/2018/10/4/641269/[/quote]



— Назовите манипулятивную цифру: какова сейчас рентабельность "Укргаздобычи" при добыче газа?
[/quote]

Рентабельность у каждой скважины разная. Одна короче, другая глубже. Одна молодая и перспективная, другая старая и изношенная. Одна сложнее, другая проще. Как правило, рентабельность считается по всей компании в целом по всем скважинам и месторождениям. Объем реализации минус затраты. По Украине получается около $100. Чтоб окупить все затраты, оставить чуток на развитие, боссу на Бентли и на Мальдивы.
В Америке, например, себестоимость добычи сланцевой нефти на разных скважинах и месторождениях колеблется от $0,8 до $60 с лишним за баррель. Но бензин при этом стабильно $2,7-$3 за галлон (3,7 литра).
Вот если б нам газ хотя бы по нашей рентабельности ...
По 2800 грн. за тыщу кубов.
Как по закону должно было быть.
А почему нельзя по закону?
А потому что если отпускать нам по закону, то он сначала неведомой силой попадает Фирташу и Ахметову, а от них уже нам по цене МВФ.
Олигархат надо сметать.
Брать власть в свои мозолистые крестьянские руки.
Как учил наш учитель Нестор Иванович Махно.
Воля або всі йдуть нах!
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 23:29

  Libo написав:............
По Украине получается около $100. Чтоб окупить все затраты, оставить чуток на развитие, боссу на Бентли и на Мальдивы.
......
Вот если б нам газ хотя бы по нашей рентабельности ...
По 2800 грн. за тыщу кубов.
Как по закону должно было быть.
...

Вы пропустили, в моей цитате было:
Ткнуть пальцем и сказать, что себестоимость добычи — 100 долл, можно, но это неправильно. Вас дурят. Это манипулятивная цифра
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 23:43

По газу нужно не только говорить о себестоимости добычи, а то что платя мировую цену, в нее заложены не только транспортировка, но акцизы и налоги в РФ.
С другой стороны нет стимула добывать газ в Украине, если населению он будет отпускаться по себестоимости.

Проблема в том, что в стране отопительный сезон начинается с 15 октября, хотя температура и прогнозы говорят, что еще в октябре можно было бы потерпеть (или топиться электричеством), а это 17 дней, или ~8,5% отопительного сезона. Кто то на это возразит, что в октябре много газа на отопление не расходуется. ВРАНЬЕ. Теплосети будут топить так, что аж форточки вся страна будет открывать и так было всегда, потому что чем больше килокаллорий будет отпущено, тем больше посчитают счетчики, тем больше будет прибыль у олигархов. Тоже самое по завершению сезона, при желании можно было бы его заванчивать 1 апреля, а дальше каждый включает электроприборы, если ему холодно. Это уже 30+ дней, или 16,5% отопительного сезона.

Польша потребляет значительно меньше газа чем мы, при том же количестве населения.
В Польше просто нет таких богатых олигархов, как у нас. И быть не может при таких потреблениях газа.
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Zebra
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