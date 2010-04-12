jump написав:— Говорить о себестоимости на тот или иной момент невозможно, потому что добыча газа — это бизнес с длинной инвестицией. Если мы говорим о стоимости полного цикла — от начала бурения и добычи до закрытия скважины, то в зависимости от сложности добычи стоимость может варьироваться от 180 долл за тыс куб м до 250 долл за тыс куб м.
Ткнуть пальцем и сказать, что себестоимость добычи — 100 долл, можно, но это неправильно. Вас дурят. Это манипулятивная цифра.
— Назовите манипулятивную цифру: какова сейчас рентабельность "Укргаздобычи" при добыче газа? [/quote]
Рентабельность у каждой скважины разная. Одна короче, другая глубже. Одна молодая и перспективная, другая старая и изношенная. Одна сложнее, другая проще. Как правило, рентабельность считается по всей компании в целом по всем скважинам и месторождениям. Объем реализации минус затраты. По Украине получается около $100. Чтоб окупить все затраты, оставить чуток на развитие, боссу на Бентли и на Мальдивы. В Америке, например, себестоимость добычи сланцевой нефти на разных скважинах и месторождениях колеблется от $0,8 до $60 с лишним за баррель. Но бензин при этом стабильно $2,7-$3 за галлон (3,7 литра). Вот если б нам газ хотя бы по нашей рентабельности ... По 2800 грн. за тыщу кубов. Как по закону должно было быть. А почему нельзя по закону? А потому что если отпускать нам по закону, то он сначала неведомой силой попадает Фирташу и Ахметову, а от них уже нам по цене МВФ. Олигархат надо сметать. Брать власть в свои мозолистые крестьянские руки. Как учил наш учитель Нестор Иванович Махно. Воля або всі йдуть нах!
Libo написав:............ По Украине получается около $100. Чтоб окупить все затраты, оставить чуток на развитие, боссу на Бентли и на Мальдивы. ...... Вот если б нам газ хотя бы по нашей рентабельности ... По 2800 грн. за тыщу кубов. Как по закону должно было быть. ...
Вы пропустили, в моей цитате было:
Ткнуть пальцем и сказать, что себестоимость добычи — 100 долл, можно, но это неправильно. Вас дурят. Это манипулятивная цифра
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
По газу нужно не только говорить о себестоимости добычи, а то что платя мировую цену, в нее заложены не только транспортировка, но акцизы и налоги в РФ. С другой стороны нет стимула добывать газ в Украине, если населению он будет отпускаться по себестоимости.
Проблема в том, что в стране отопительный сезон начинается с 15 октября, хотя температура и прогнозы говорят, что еще в октябре можно было бы потерпеть (или топиться электричеством), а это 17 дней, или ~8,5% отопительного сезона. Кто то на это возразит, что в октябре много газа на отопление не расходуется. ВРАНЬЕ. Теплосети будут топить так, что аж форточки вся страна будет открывать и так было всегда, потому что чем больше килокаллорий будет отпущено, тем больше посчитают счетчики, тем больше будет прибыль у олигархов. Тоже самое по завершению сезона, при желании можно было бы его заванчивать 1 апреля, а дальше каждый включает электроприборы, если ему холодно. Это уже 30+ дней, или 16,5% отопительного сезона.
Польша потребляет значительно меньше газа чем мы, при том же количестве населения. В Польше просто нет таких богатых олигархов, как у нас. И быть не может при таких потреблениях газа.
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