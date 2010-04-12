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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6489649064916492 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 917 1. Нет сбережений в валюте 10% 90 2. до 20% 5% 47 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 126 5. более 75% 64% 586 Всього голосів : 917 Додано: Суб 13 жов, 2018 23:04 jump написав: — Говорить о себестоимости на тот или иной момент невозможно, потому что добыча газа — это бизнес с длинной инвестицией. Если мы говорим о стоимости полного цикла — от начала бурения и добычи до закрытия скважины, то в зависимости от сложности добычи стоимость может варьироваться от 180 долл за тыс куб м до 250 долл за тыс куб м.



Ткнуть пальцем и сказать, что себестоимость добычи — 100 долл, можно, но это неправильно. Вас дурят. Это манипулятивная цифра. — Говорить о себестоимости на тот или иной момент невозможно, потому что добыча газа — это бизнес с длинной инвестицией. Если мы говорим о стоимости полного цикла — от начала бурения и добычи до закрытия скважины, то в зависимости от сложности добычи стоимость может варьироваться от 180 долл за тыс куб м до 250 долл за тыс куб м.Ткнуть пальцем и сказать, что себестоимость добычи — 100 долл, можно, но это неправильно. Вас дурят. Это манипулятивная цифра.

Интервью с главой "Укргазвидобування" Прохоренко https://www.epravda.com.ua/publications/2018/10/4/641269/ [/quote]







— Назовите манипулятивную цифру: какова сейчас рентабельность "Укргаздобычи" при добыче газа?

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Рентабельность у каждой скважины разная. Одна короче, другая глубже. Одна молодая и перспективная, другая старая и изношенная. Одна сложнее, другая проще. Как правило, рентабельность считается по всей компании в целом по всем скважинам и месторождениям. Объем реализации минус затраты. По Украине получается около $100. Чтоб окупить все затраты, оставить чуток на развитие, боссу на Бентли и на Мальдивы.

В Америке, например, себестоимость добычи сланцевой нефти на разных скважинах и месторождениях колеблется от $0,8 до $60 с лишним за баррель. Но бензин при этом стабильно $2,7-$3 за галлон (3,7 литра).

Вот если б нам газ хотя бы по нашей рентабельности ...

По 2800 грн. за тыщу кубов.

Как по закону должно было быть.

А почему нельзя по закону?

А потому что если отпускать нам по закону, то он сначала неведомой силой попадает Фирташу и Ахметову, а от них уже нам по цене МВФ.

Олигархат надо сметать.

Брать власть в свои мозолистые крестьянские руки.

Как учил наш учитель Нестор Иванович Махно.

Воля або всі йдуть нах!

Интервью с главой "Укргазвидобування" Прохоренко[/quote]— Назовите манипулятивную цифру: какова сейчас рентабельность "Укргаздобычи" при добыче газа?[/quote]Рентабельность у каждой скважины разная. Одна короче, другая глубже. Одна молодая и перспективная, другая старая и изношенная. Одна сложнее, другая проще. Как правило, рентабельность считается по всей компании в целом по всем скважинам и месторождениям. Объем реализации минус затраты. По Украине получается около $100. Чтоб окупить все затраты, оставить чуток на развитие, боссу на Бентли и на Мальдивы.В Америке, например, себестоимость добычи сланцевой нефти на разных скважинах и месторождениях колеблется от $0,8 до $60 с лишним за баррель. Но бензин при этом стабильно $2,7-$3 за галлон (3,7 литра).Вот если б нам газ хотя бы по нашей рентабельности ...По 2800 грн. за тыщу кубов.Как по закону должно было быть.А почему нельзя по закону?А потому что если отпускать нам по закону, то он сначала неведомой силой попадает Фирташу и Ахметову, а от них уже нам по цене МВФ.Олигархат надо сметать.Брать власть в свои мозолистые крестьянские руки.Как учил наш учитель Нестор Иванович Махно.Воля або всі йдуть нах! Libo 2

Повідомлень: 6583 З нами з: 14.11.11 Подякував: 286 раз. Подякували: 3259 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 жов, 2018 23:29 Libo написав: ............

По Украине получается около $100. Чтоб окупить все затраты, оставить чуток на развитие, боссу на Бентли и на Мальдивы.

......

Вот если б нам газ хотя бы по нашей рентабельности ...

По 2800 грн. за тыщу кубов.

Как по закону должно было быть.

... ............По Украине получается около $100. Чтоб окупить все затраты, оставить чуток на развитие, боссу на Бентли и на Мальдивы.......Вот если б нам газ хотя бы по нашей рентабельности ...По 2800 грн. за тыщу кубов.Как по закону должно было быть....

Вы пропустили, в моей цитате было:

Ткнуть пальцем и сказать, что себестоимость добычи — 100 долл, можно, но это неправильно. Вас дурят. Это манипулятивная цифра Вы пропустили, в моей цитате было: Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10554 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3291 раз. Подякували: 3112 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 жов, 2018 23:43 По газу нужно не только говорить о себестоимости добычи, а то что платя мировую цену, в нее заложены не только транспортировка, но акцизы и налоги в РФ.

С другой стороны нет стимула добывать газ в Украине, если населению он будет отпускаться по себестоимости.



Проблема в том, что в стране отопительный сезон начинается с 15 октября, хотя температура и прогнозы говорят, что еще в октябре можно было бы потерпеть (или топиться электричеством), а это 17 дней, или ~8,5% отопительного сезона. Кто то на это возразит, что в октябре много газа на отопление не расходуется. ВРАНЬЕ. Теплосети будут топить так, что аж форточки вся страна будет открывать и так было всегда, потому что чем больше килокаллорий будет отпущено, тем больше посчитают счетчики, тем больше будет прибыль у олигархов. Тоже самое по завершению сезона, при желании можно было бы его заванчивать 1 апреля, а дальше каждый включает электроприборы, если ему холодно. Это уже 30+ дней, или 16,5% отопительного сезона.



Польша потребляет значительно меньше газа чем мы, при том же количестве населения.

В Польше просто нет таких богатых олигархов, как у нас. И быть не может при таких потреблениях газа. Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598 Zebra

Повідомлень: 6304 З нами з: 21.09.12 Подякував: 468 раз. Подякували: 765 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6489649064916492 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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