Додано: Суб 13 жов, 2018 23:43

По газу нужно не только говорить о себестоимости добычи, а то что платя мировую цену, в нее заложены не только транспортировка, но акцизы и налоги в РФ.

С другой стороны нет стимула добывать газ в Украине, если населению он будет отпускаться по себестоимости.



Проблема в том, что в стране отопительный сезон начинается с 15 октября, хотя температура и прогнозы говорят, что еще в октябре можно было бы потерпеть (или топиться электричеством), а это 17 дней, или ~8,5% отопительного сезона. Кто то на это возразит, что в октябре много газа на отопление не расходуется. ВРАНЬЕ. Теплосети будут топить так, что аж форточки вся страна будет открывать и так было всегда, потому что чем больше килокаллорий будет отпущено, тем больше посчитают счетчики, тем больше будет прибыль у олигархов. Тоже самое по завершению сезона, при желании можно было бы его заванчивать 1 апреля, а дальше каждый включает электроприборы, если ему холодно. Это уже 30+ дней, или 16,5% отопительного сезона.



Польша потребляет значительно меньше газа чем мы, при том же количестве населения.

В Польше просто нет таких богатых олигархов, как у нас. И быть не может при таких потреблениях газа.

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