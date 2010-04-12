jump написав:— Говорить о себестоимости на тот или иной момент невозможно, потому что добыча газа — это бизнес с длинной инвестицией. Если мы говорим о стоимости полного цикла — от начала бурения и добычи до закрытия скважины, то в зависимости от сложности добычи стоимость может варьироваться от 180 долл за тыс куб м до 250 долл за тыс куб м.
Ткнуть пальцем и сказать, что себестоимость добычи — 100 долл, можно, но это неправильно. Вас дурят. Это манипулятивная цифра.
— Назовите манипулятивную цифру: какова сейчас рентабельность "Укргаздобычи" при добыче газа? [/quote]
Рентабельность у каждой скважины разная. Одна короче, другая глубже. Одна молодая и перспективная, другая старая и изношенная. Одна сложнее, другая проще. Как правило, рентабельность считается по всей компании в целом по всем скважинам и месторождениям. Объем реализации минус затраты. По Украине получается около $100. Чтоб окупить все затраты, оставить чуток на развитие, боссу на Бентли и на Мальдивы. В Америке, например, себестоимость добычи сланцевой нефти на разных скважинах и месторождениях колеблется от $0,8 до $60 с лишним за баррель. Но бензин при этом стабильно $2,7-$3 за галлон (3,7 литра). Вот если б нам газ хотя бы по нашей рентабельности ... По 2800 грн. за тыщу кубов. Как по закону должно было быть. А почему нельзя по закону? А потому что если отпускать нам по закону, то он сначала неведомой силой попадает Фирташу и Ахметову, а от них уже нам по цене МВФ. Олигархат надо сметать. Брать власть в свои мозолистые крестьянские руки. Как учил наш учитель Нестор Иванович Махно. Воля або всі йдуть нах!
Libo написав:............ По Украине получается около $100. Чтоб окупить все затраты, оставить чуток на развитие, боссу на Бентли и на Мальдивы. ...... Вот если б нам газ хотя бы по нашей рентабельности ... По 2800 грн. за тыщу кубов. Как по закону должно было быть. ...
Вы пропустили, в моей цитате было:
Ткнуть пальцем и сказать, что себестоимость добычи — 100 долл, можно, но это неправильно. Вас дурят. Это манипулятивная цифра
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
По газу нужно не только говорить о себестоимости добычи, а то что платя мировую цену, в нее заложены не только транспортировка, но акцизы и налоги в РФ. С другой стороны нет стимула добывать газ в Украине, если населению он будет отпускаться по себестоимости.
Проблема в том, что в стране отопительный сезон начинается с 15 октября, хотя температура и прогнозы говорят, что еще в октябре можно было бы потерпеть (или топиться электричеством), а это 17 дней, или ~8,5% отопительного сезона. Кто то на это возразит, что в октябре много газа на отопление не расходуется. ВРАНЬЕ. Теплосети будут топить так, что аж форточки вся страна будет открывать и так было всегда, потому что чем больше килокаллорий будет отпущено, тем больше посчитают счетчики, тем больше будет прибыль у олигархов. Тоже самое по завершению сезона, при желании можно было бы его заванчивать 1 апреля, а дальше каждый включает электроприборы, если ему холодно. Это уже 30+ дней, или 16,5% отопительного сезона.
Польша потребляет значительно меньше газа чем мы, при том же количестве населения. В Польше просто нет таких богатых олигархов, как у нас. И быть не может при таких потреблениях газа.
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mephala написав:............ для начала было бы хорошо понять что такое вообще себестоимость газа. а то фраза в обиходе у всей страны а подтверждение расчетами днем с огнем не сыскать.
— Правильная постановка вопроса — адекватна ли сейчас цена на газ на украинском рынке. Ответ: цена должна быть рыночная. Все, конец ответа.
— Хорошо, тогда вернемся к неправильному вопросу. Какая себестоимость добычи газа у "Укргаздобычи"?
— Говорить о себестоимости на тот или иной момент невозможно, потому что добыча газа — это бизнес с длинной инвестицией. Если мы говорим о стоимости полного цикла — от начала бурения и добычи до закрытия скважины, то в зависимости от сложности добычи стоимость может варьироваться от 180 долл за тыс куб м до 250 долл за тыс куб м.
Ткнуть пальцем и сказать, что себестоимость добычи — 100 долл, можно, но это неправильно. Вас дурят. Это манипулятивная цифра.
и заметьте - это затраты только газдобычи. т.е. себестоимость ДОБЫЧИ. но готовы ли потребителями с скважины носить ведрами? если нет - то нужно оплатить еще доставку. трансгазу что бы хранить для пиковых нагрузок и доставить по магистралям до облгазов. облгазам что бы доставить по соломе до потребителя. так что себестоимость газа у потребителя с конфорки тема не раскрыта
jump написав:— Назовите манипулятивную цифру: какова сейчас рентабельность "Укргаздобычи" при добыче газа?
— Это публичная информация. Чистая прибыль компании за 2017 год — 30,5 млрд грн. Эту цифру нужно разделить на доход от реализации продукции, который составляет 95-98 млрд грн. Вы получаете маржинальность 40%.
Можно ли сказать, что основная часть чистой прибыли, которую УГД получает от реализации газа, вкладывается в рост добычи?
— Тут короткий ответ. Эти деньги инвестируются в рост добычи или возвращаются акционеру для выплаты государству. За 2017 год мы заплатили 22 млрд грн дивидендов, которые потом будут заплачены государству.
Есть правительственное постановление, обязывающее государственные предприятия платить 75% своей чистой прибыли на дивиденды. Изначально мы просили, чтобы эта цифра была меньше, но...
ЗЫ 75% прибыли забирает государство и 25% на развитие новых месторождений. 4 лярда на развитие новых месторождений. в итоге недофинансирование развития. так что есть куда повышать стоимость газа что бы 25% хватило на развитие.
mephala написав:75% прибыли забирает государство и 25% на развитие новых месторождений. 4 лярда на развитие новых месторождений. в итоге недофинансирование развития. так что есть куда повышать стоимость газа что бы 25% хватило на развитие.
Даже пару раз пришлось прочитать,настолько дикая логика,что сразу не понял. Есть предприятие,75 процентов дивидендов по итогам года забирает учредитель,не хватает на развитие бизнеса, что надо делать. Все здоровые люди ответили бы - надо чтобы меньше денег забирал учредитель ,больше останется на развитие бизнеса, большинство бы еще добавило - надо посмотреть на расходы и их оптимизировать. И тут оказываются находятся люди,которые в этой ситуации в многодесяткомиллиардов прибыльной компании и в стране наполовину сидящей на субсидиях говорят ,надо поднять цены на 25 процентов,тем более конкурентов нет,это будет очень выгодно. Прямо анекдот.
ЛАД написав:Вечерне-утреннюю "дискуссию о профсоюзах" изрядно почистили с одним "оргвыводом". У меня только один вопрос. По правилам форума, вроде, запрещено иметь несколько ников. Если Чай прав, то почему это не пресекается? Если не прав, то почему админы об этом не напишут? Или это правило легко обходится, и администрация не может точно определить, принадлежат ли разные ники одному человеку?
Лад! В чем прав,Чай,в том,что на незнакомых ему людей навесил ярлыки только ему известного Александра Григорьевича какого-то? Скажите, вам было бы приятно, если бы он вас называл Александр Григорьевичем? Или вам было бы приятно, если бы на всех ваших комментариях он ваш ник менял на Провидец? Подумайте об этом!
На этой ветке на самом деле пишет максимум человек 8-10 и у каждого по несколько ников,только, я в отличии от всех, свои ники не скрывал и видимо поэтому Чай решил приписать мне еще 3. Вам бы это понравилось? Вот и мне не нравится!
"К Софийской площади прибыл почти весь трудовой состав строительного магазина "Эпицентр". Сами прибывшие рассказывают, что любят день Покрова. На экранах, установленных на площади, транслируют лозунги "Мова, віра, армія"."
Любители совка сейчас наверняка оргазмируют,вот она молодость вернулась.