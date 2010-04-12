vovan_prm написав:П.С. А "игнор" решает проблему. Могу поделиться списком: Alex2006 Aqaz123 Андрей_В bub-har centurionus crazymod Criticus Dentist Eur-Usd jump juristkostya Mincha Nihil Олень ребеНок Qwerty sinus somilitark Tolevas Trast UАН_Forever Ukrainian w_bufett Yuri_61 zhelezobeton ZuZdoПерес де Куэльяр Долярчик ЛАД Эвген
Приятно когда внимают моей просьбе и вносят меня в игнор! Мне накпример безразницы и я только за,чтобы все меня внесли в игнор и нереагировали на мои посты и при этом не были балаболами!
Этот список не делает честь автору, потому что у него в списке нет тех,кто вообще ничего не пишет по теме ветки.(кроме ДС,Ззз и Сибарита). А отсюда можно сделать вывод, что человек читает в основном кого? Правильно себя-Чая,Холяву,Вадима,Мизантропа,Будивельника, Васю,Либо. А с кем поведешься....)))
Vlad442 написав: Долярчик написав: ... читаю, як новобуди в нормальній локації подорожчали(і в місті Лева також! ) - і просто відчуваю своє щастя!......щастя, що забетонувавсь рік тому!
... і, навіть, не хочу уявляти, якщо б Я послухав тих крикунів, які рік тому тут кричали: "почекай, буде дешевше!" "днощепопереду#!" і т. п. - як би Я їх тут матюкав і віртуально рвав би їх на шматки! .... а так, тепер лише з посмішкою , можу сказати, що Я - ЗРОБИВ ПРАВИЛЬНО!!!(що поклався на свої знання/інтуіцію) - а послухав би тих невдах, то на моменті, знову, крім панельок в норм. локації, ніякої новобудови б мені не світило! ... хіба теж вкладатись в повітря над котлованом, яке подорожчало на 2-4-6тис.грн.м2 ПОВІТРЯ!!! над залитим(або й ні! ) котлованом......із здачею через 2-3р!!! ========
Они были не правы, а мы правы. Я забетонировался в 16-ом. Чувствую себя очень хорошо. Кто сидел в долларах, проиграл. В свое время я говорил "к кризису нужно подходить с наличным долларом, к выходу из кризиса с активами и кредитами". Когда сдам квартиру, на которую у меня гривневый кредит под 10%, посчитаю, но не факт, что выложу тут результат. Слишком много тут мукаков и модерация заточенная под срачи-скандалы. В последнее время я отошел от отчетов что, где и как, чем раньше страдал по наивности и веру в людей. ===
Elensk написав: Аналогичные ощущения. Правда я это сделала в 2016, когда даже котлована не было. Скоро дом сдается, цена квартиры выросла практически в 2 раза. Сейчас за те деньги я смогла бы что-то взять где-то в полях под Одессой и на том же котловане. Жалею, что две не взяла, но все-таки стремно было. ======
... ще глянув вторинку: - (по пам'яті) подорожчання на 10-15% від минулого року, але знову ж таки, та вторинка, яка в нормальній локації! - а та, що в опі світу, або перероблені однухи на двухи із загальною площею 40+ м2 - ціни +/- стоять на місці!
п. с. ....і, на моменті, поруч з моєю, зводять великий ЖК, де йдуть підготовчі роботи(а може вже і котлован заливають), так от, ціна мого котловану рік тому(а Я купував якраз в жовтні) складала 14 200м2 у розтермінування на пів року, з першим внеском 70%(і 14 000м2 при 100%оплаті), і то при тому, що вже тоді було зведено 4 і 2пов. в першій/другій секції, а в третій був залитий котлован..... - а тепер ДЛЯ ВСІХ, прошу глянути ціни на поруч залитий/або ще ні, котлован і порахувати різницю самим! https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... 1%96%D0%B2
Продаж квартир від забудовника Ціна за м² від 17 110 до 19 350 грн Заявлене введення в експлуатацію: 1 кв. 2020 1 будинок 1-кімнатні від 834 тис. грн 45.35 м², 18 400 грн/м² 2-кімнатні від 1.23 млн грн 71.35 м², 17 310 грн/м² Ціна надана забудовником на найдешевші квартири при 100% оплаті на 12.10.2018.
... ціни на ПОВІТРЯ!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
дарий написав:athena1 Прикольно было бы увидеть прокремлевские провокации во Львове... даже на религиозной почве... Рассмешили...плюсую.
Раніше на 9 травня регулярними були. Не робіть зі Львова місто-зразок. Тут і вати і вишивати достатньо. Менше аніж по Украіні, але теж є. До речі - найбільші шістки того ж Янека і Медведчука (типу Герман, Шурми, Дроздова etc)- львів'яни(
Долярчик написав:Vlad442 написав: Долярчик написав: ... читаю, як новобуди в нормальній локації подорожчали(і в місті Лева також! ) - і просто відчуваю своє щастя!......щастя, що забетонувавсь рік тому!
... і, навіть, не хочу уявляти, якщо б Я послухав тих крикунів, які рік тому тут кричали: "почекай, буде дешевше!" "днощепопереду#!" і т. п. - як би Я їх тут матюкав і віртуально рвав би їх на шматки! .... а так, тепер лише з посмішкою , можу сказати, що Я - ЗРОБИВ ПРАВИЛЬНО!!!(що поклався на свої знання/інтуіцію) - а послухав би тих невдах, то на моменті, знову, крім панельок в норм. локації, ніякої новобудови б мені не світило! ... хіба теж вкладатись в повітря над котлованом, яке подорожчало на 2-4-6тис.грн.м2 ПОВІТРЯ!!! над залитим(або й ні! ) котлованом......із здачею через 2-3р!!! ========
Они были не правы, а мы правы. Я забетонировался в 16-ом. Чувствую себя очень хорошо. Кто сидел в долларах, проиграл. В свое время я говорил "к кризису нужно подходить с наличным долларом, к выходу из кризиса с активами и кредитами". Когда сдам квартиру, на которую у меня гривневый кредит под 10%, посчитаю, но не факт, что выложу тут результат. Слишком много тут мукаков и модерация заточенная под срачи-скандалы. В последнее время я отошел от отчетов что, где и как, чем раньше страдал по наивности и веру в людей. ===
Elensk написав: Аналогичные ощущения. Правда я это сделала в 2016, когда даже котлована не было. Скоро дом сдается, цена квартиры выросла практически в 2 раза. Сейчас за те деньги я смогла бы что-то взять где-то в полях под Одессой и на том же котловане. Жалею, что две не взяла, но все-таки стремно было. ======
... ще глянув вторинку: - (по пам'яті) подорожчання на 10-15% від минулого року, але знову ж таки, та вторинка, яка в нормальній локації! - а та, що в опі світу, або перероблені однухи на двухи із загальною площею 40+ м2 - ціни +/- стоять на місці!
п. с. ....і, на моменті, поруч з моєю, зводять великий ЖК, де йдуть підготовчі роботи(а може вже і котлован заливають), так от, ціна мого котловану рік тому(а Я купував якраз в жовтні) складала 14 200м2 у розтермінування на пів року, з першим внеском 70%(і 14 000м2 при 100%оплаті), і то при тому, що вже тоді було зведено 4 і 2пов. в першій/другій секції, а в третій був залитий котлован..... - а тепер ДЛЯ ВСІХ, прошу глянути ціни на поруч залитий/або ще ні, котлован і порахувати різницю самим! https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... 1%96%D0%B2
Продаж квартир від забудовника Ціна за м² від 17 110 до 19 350 грн Заявлене введення в експлуатацію: 1 кв. 2020 1 будинок 1-кімнатні від 834 тис. грн 45.35 м², 18 400 грн/м² 2-кімнатні від 1.23 млн грн 71.35 м², 17 310 грн/м² Ціна надана забудовником на найдешевші квартири при 100% оплаті на 12.10.2018.