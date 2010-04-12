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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6490649164926493

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 917
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 917
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 09:12

  bub-har написав:
  vovan_prm написав:П.С. А "игнор" решает проблему.
Могу поделиться списком:
Alex2006
Aqaz123
Андрей_В
bub-har
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crazymod
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Эвген
Приятно когда внимают моей просьбе и вносят меня в игнор! Мне накпример безразницы и я только за,чтобы все меня внесли в игнор и нереагировали на мои посты и при этом не были балаболами!

Этот список не делает честь автору, потому что у него в списке нет тех,кто вообще ничего не пишет по теме ветки.(кроме ДС,Ззз и Сибарита).
А отсюда можно сделать вывод, что человек читает в основном кого?
Правильно себя-Чая,Холяву,Вадима,Мизантропа,Будивельника, Васю,Либо.
А с кем поведешься....))) :D
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 09:13

  Bayern написав:
  Trast написав:Скажите, вам было бы приятно, если бы он вас называл Александр Григорьевичем?


Назовите меня Александром Григорьевичем,мне все равно,только в святой день Покрова не надо больше о никах :lol: :lol: :lol:

С Праздником!
Оргазм совка в вашем комментарии именно то,что вы посчитали написать в этот Праздник,видимо уместнее :D
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 09:20

А у ваших містах по-іншому?

Vlad442 написав:
Долярчик написав:
... читаю, як новобуди в нормальній локації подорожчали(і в місті Лева також! ) - і просто відчуваю своє щастя!......щастя, що забетонувавсь рік тому!

... і, навіть, не хочу уявляти, якщо б Я послухав тих крикунів, які рік тому тут кричали: "почекай, буде дешевше!" "днощепопереду#!" і т. п. - як би Я їх тут матюкав і віртуально рвав би їх на шматки!
.... а так, тепер лише з посмішкою :D , можу сказати, що Я - ЗРОБИВ ПРАВИЛЬНО!!!(що поклався на свої знання/інтуіцію) - а послухав би тих невдах, то на моменті, знову, крім панельок в норм. локації, ніякої новобудови б мені не світило!
... хіба теж вкладатись в повітря над котлованом, яке подорожчало на 2-4-6тис.грн.м2 :shock: ПОВІТРЯ!!! :shock: над залитим(або й ні! ) котлованом......із здачею через 2-3р!!!
========

Они были не правы, а мы правы.
Я забетонировался в 16-ом. Чувствую себя очень хорошо. Кто сидел в долларах, проиграл. В свое время я говорил "к кризису нужно подходить с наличным долларом, к выходу из кризиса с активами и кредитами". Когда сдам квартиру, на которую у меня гривневый кредит под 10%, посчитаю, но не факт, что выложу тут результат. Слишком много тут мукаков и модерация заточенная под срачи-скандалы. В последнее время я отошел от отчетов что, где и как, чем раньше страдал по наивности и веру в людей.
===

Elensk написав:
Аналогичные ощущения. Правда я это сделала в 2016, когда даже котлована не было. Скоро дом сдается, цена квартиры выросла практически в 2 раза. Сейчас за те деньги я смогла бы что-то взять где-то в полях под Одессой и на том же котловане.
Жалею, что две не взяла, но все-таки стремно было.
======

... ще глянув вторинку:
- (по пам'яті) подорожчання на 10-15% від минулого року, але знову ж таки, та вторинка, яка в нормальній локації! - а та, що в опі світу, або перероблені однухи на двухи із загальною площею 40+ м2 - ціни +/- стоять на місці!

п. с.
....і, на моменті, поруч з моєю, зводять великий ЖК, де йдуть підготовчі роботи(а може вже і котлован заливають), так от, ціна мого котловану рік тому(а Я купував якраз в жовтні) складала 14 200м2 у розтермінування на пів року, з першим внеском 70%(і 14 000м2 при 100%оплаті), і то при тому, що вже тоді було зведено 4 і 2пов. в першій/другій секції, а в третій був залитий котлован..... - а тепер ДЛЯ ВСІХ, прошу глянути ціни на поруч залитий/або ще ні, котлован і порахувати різницю самим!
https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... 1%96%D0%B2

Продаж квартир від забудовника
Ціна за м² від 17 110 до 19 350 грн
Заявлене введення в експлуатацію: 1 кв. 2020
1 будинок
1-кімнатні від 834 тис. грн
45.35 м², 18 400 грн/м²
2-кімнатні від 1.23 млн грн
71.35 м², 17 310 грн/м²
Ціна надана забудовником на найдешевші квартири при 100% оплаті на 12.10.2018.

... ціни на ПОВІТРЯ!!! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 09:29

Re: Валютный рынок в контексте

Всіх з святом!!!
#Кризанасомине# © :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 10:16

  дарий написав:athena1
Прикольно было бы увидеть прокремлевские провокации во Львове... :D
даже на религиозной почве... Рассмешили...плюсую. :D

Раніше на 9 травня регулярними були. Не робіть зі Львова місто-зразок. Тут і вати і вишивати достатньо. Менше аніж по Украіні, але теж є.
До речі - найбільші шістки того ж Янека і Медведчука (типу Герман, Шурми, Дроздова etc)- львів'яни(
athena1
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 10:17

  Долярчик написав:Vlad442 написав:
Долярчик написав:
... читаю, як новобуди в нормальній локації подорожчали(і в місті Лева також! ) - і просто відчуваю своє щастя!......щастя, що забетонувавсь рік тому!

... і, навіть, не хочу уявляти, якщо б Я послухав тих крикунів, які рік тому тут кричали: "почекай, буде дешевше!" "днощепопереду#!" і т. п. - як би Я їх тут матюкав і віртуально рвав би їх на шматки!
.... а так, тепер лише з посмішкою :D , можу сказати, що Я - ЗРОБИВ ПРАВИЛЬНО!!!(що поклався на свої знання/інтуіцію) - а послухав би тих невдах, то на моменті, знову, крім панельок в норм. локації, ніякої новобудови б мені не світило!
... хіба теж вкладатись в повітря над котлованом, яке подорожчало на 2-4-6тис.грн.м2 :shock: ПОВІТРЯ!!! :shock: над залитим(або й ні! ) котлованом......із здачею через 2-3р!!!
========

Они были не правы, а мы правы.
Я забетонировался в 16-ом. Чувствую себя очень хорошо. Кто сидел в долларах, проиграл. В свое время я говорил "к кризису нужно подходить с наличным долларом, к выходу из кризиса с активами и кредитами". Когда сдам квартиру, на которую у меня гривневый кредит под 10%, посчитаю, но не факт, что выложу тут результат. Слишком много тут мукаков и модерация заточенная под срачи-скандалы. В последнее время я отошел от отчетов что, где и как, чем раньше страдал по наивности и веру в людей.
===

Elensk написав:
Аналогичные ощущения. Правда я это сделала в 2016, когда даже котлована не было. Скоро дом сдается, цена квартиры выросла практически в 2 раза. Сейчас за те деньги я смогла бы что-то взять где-то в полях под Одессой и на том же котловане.
Жалею, что две не взяла, но все-таки стремно было.
======

... ще глянув вторинку:
- (по пам'яті) подорожчання на 10-15% від минулого року, але знову ж таки, та вторинка, яка в нормальній локації! - а та, що в опі світу, або перероблені однухи на двухи із загальною площею 40+ м2 - ціни +/- стоять на місці!

п. с.
....і, на моменті, поруч з моєю, зводять великий ЖК, де йдуть підготовчі роботи(а може вже і котлован заливають), так от, ціна мого котловану рік тому(а Я купував якраз в жовтні) складала 14 200м2 у розтермінування на пів року, з першим внеском 70%(і 14 000м2 при 100%оплаті), і то при тому, що вже тоді було зведено 4 і 2пов. в першій/другій секції, а в третій був залитий котлован..... - а тепер ДЛЯ ВСІХ, прошу глянути ціни на поруч залитий/або ще ні, котлован і порахувати різницю самим!
https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... 1%96%D0%B2

Продаж квартир від забудовника
Ціна за м² від 17 110 до 19 350 грн
Заявлене введення в експлуатацію: 1 кв. 2020
1 будинок
1-кімнатні від 834 тис. грн
45.35 м², 18 400 грн/м²
2-кімнатні від 1.23 млн грн
71.35 м², 17 310 грн/м²
Ціна надана забудовником на найдешевші квартири при 100% оплаті на 12.10.2018.

... ціни на ПОВІТРЯ!!! :mrgreen:

Чомусь бачу такі графіки http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html
http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html
athena1
 
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