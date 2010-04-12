|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 жов, 2018 09:29
Всіх з святом!!!
#Кризанасомине# ©
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 4983
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 252 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 жов, 2018 10:16
дарий написав:athena1
Прикольно было бы увидеть прокремлевские провокации во Львове...
даже на религиозной почве... Рассмешили...плюсую.
Раніше на 9 травня регулярними були. Не робіть зі Львова місто-зразок. Тут і вати і вишивати достатньо. Менше аніж по Украіні, але теж є.
До речі - найбільші шістки того ж Янека і Медведчука (типу Герман, Шурми, Дроздова etc)- львів'яни(
-
athena1
-
-
- Повідомлень: 2031
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 222 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 жов, 2018 11:33
Bayern написав: mephala написав:
75% прибыли забирает государство и 25% на развитие новых месторождений.
4 лярда на развитие новых месторождений.
в итоге недофинансирование развития.
так что есть куда повышать стоимость газа что бы 25% хватило на развитие.
Даже пару раз пришлось прочитать,настолько дикая логика,что сразу не понял.
Есть предприятие,75 процентов дивидендов по итогам года забирает учредитель,не хватает на развитие бизнеса, что надо делать. Все здоровые люди ответили бы - надо чтобы меньше денег забирал учредитель ,больше останется на развитие бизнеса, большинство бы еще добавило - надо посмотреть на расходы и их оптимизировать.
И тут оказываются находятся люди,которые в этой ситуации в многодесяткомиллиардов прибыльной компании и в стране наполовину сидящей на субсидиях говорят ,надо поднять цены на 25 процентов,тем более конкурентов нет,это будет очень выгодно. Прямо анекдот.
если государство больше оставит газдобыче значит меньше денег получит в бюджет. меньше денег получит в бюджет значит что то будет уменьшено в финансировании. настолько же дикая логика у народа. вопят что хочу жить в комфортной развитой стране но при этом не хотят платить в бюджет.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 3612
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 537 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 жов, 2018 11:34
Друзі,хто ще не знає,Кучму у Мінській переговорній групі замінить Ющенко.
Як на мене - вдала кандидатура.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 15945
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 412 раз.
- Подякували: 2068 раз.
-
- Профіль
-
4
3
Додано: Нед 14 жов, 2018 11:39
Убрали сообщение Байера
ДС мне друг, но истина дороже
-
ребе Нок
-
-
- Повідомлень: 1425
- З нами з: 02.03.15
- Подякував: 249 раз.
- Подякували: 316 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 жов, 2018 11:44
mephala написав:
если государство больше оставит газдобыче значит меньше денег получит в бюджет. меньше денег получит в бюджет значит что то будет уменьшено в финансировании. настолько же дикая логика у народа. вопят что хочу жить в комфортной развитой стране но при этом не хотят платить в бюджет.
Бред.
Повышение тарифов проводится под соусом увеличения собственной добычи.
"Цена.независимости" и вот это вот всё.
А получается что все сливки идут в бюджет, откуда успешно дерибанятся.
А внутренняя добыча то падает, то растёт в пределах статистической погрешности.
А "агрессорский" (перепакованный в "европейский") газ продолжает закупаться, и наполнять бюджет агрессора
Востаннє редагувалось Грйс-мэн
в Нед 14 жов, 2018 11:46, всього редагувалось 2 разів.
-
Грйс-мэн
-
-
- Повідомлень: 351
- З нами з: 22.01.18
- Подякував: 252 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 14 жов, 2018 11:44
ребе Нок написав:
Убрали сообщение Байера
А про що було?
Моі і Лада про стагнацію на ринку нерухомості теж. Долярчикову "казку" про ріст лишили. Рідко тепер тут пишу. Напевно тому
-
athena1
-
-
- Повідомлень: 2031
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 222 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 жов, 2018 11:45
tea написав:
Друзі,хто ще не знає,Кучму у Мінській переговорній групі замінить Ющенко.
Як на мене - вдала кандидатура.
Так тыж еще месяц назад штурмовать Донецк собирался, какие еще Минские переговоры какой Ющенко??
ДС мне друг, но истина дороже
-
ребе Нок
-
-
- Повідомлень: 1425
- З нами з: 02.03.15
- Подякував: 249 раз.
- Подякували: 316 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 жов, 2018 11:47
tea написав:
Друзі,хто ще не знає,Кучму у Мінській переговорній групі замінить Ющенко.
Як на мене - вдала кандидатура.
Це приблизно "весільний генерал". Що Кучма там зробив за весь цей час? Який вплив на Путіна має переговорна група?
Щоби потролити Пу - можливо і вірне рішення.
-
athena1
-
-
- Повідомлень: 2031
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 222 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 жов, 2018 11:48
tea написав:
Друзі,хто ще не знає,Кучму у Мінській переговорній групі замінить Ющенко.
Як на мене - вдала кандидатура.
А я думаю, что можно было назначить коболева и витренко. Они бы всё разрулили за небольшую долю, как всегда
Ну или какого-нибудь кума резидента. Ющенко случайно ему не родственник?
-
Грйс-мэн
-
-
- Повідомлень: 351
- З нами з: 22.01.18
- Подякував: 252 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13501
|1524986
|
|
|6435
|1363920
|
П'ят 12 жов, 2018 10:46
ЛОБ
|
|159
|246285
|
|