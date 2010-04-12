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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 жов, 2018 11:48
athena1 о том что красные директора сегодня согнали работников на митинг - армия, мова, вира.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Нед 14 жов, 2018 11:49
Похоже, переговоры в глухом тупике. Иначе бы не сменили Кучму на зиц-председателя
Додано: Нед 14 жов, 2018 11:52
Радостный момент,друзья Нафтогаза переходят на новый уровень правды,и обоснование мифической рыночной цены на газ заменяется требованием - просто нужны деньги. Так бы сразу и писали,а то какие-то Роттердам+,импортный паритет и прочий псевдонаучный бред.
Родине нужны деньги,заплатим, раньше только зачем пытались дурить население.
Додано: Нед 14 жов, 2018 11:54
Лозунги красивые, но и только!
Должны быть лозунги:
1) превратим Украину в Гонконг, создадим 1000 новейших предприятий в Украине, чтоб с Польши к нам ездили на заробитки.
2) а если украинец: атеист или верит в Высший разум, но не так как христиане или мусульмане?
3) сделать посадку на лет минимум 10 с конфискацией тем, кто допустил взрывы на арсеналах
4) кого из высших чиновников посадили за казнокрадство, за предательство интересов украинского народа?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 14 жов, 2018 12:11, всього редагувалось 7 разів.
Додано: Нед 14 жов, 2018 11:57
antey1969 я читал недавно что Кучма сам хочет выйти из группы. Логика его понятна, шо там жить осталось, недавно в Днепр приезжал с друзьями молодости повидаться. Пора уже на отдых.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Нед 14 жов, 2018 11:57
— Назовите манипулятивную цифру: какова сейчас рентабельность "Укргаздобычи" при добыче газа?
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Рентабельность у каждой скважины разная. Одна короче, другая глубже. Одна молодая и перспективная, другая старая и изношенная. Одна сложнее, другая проще. Как правило, рентабельность считается по всей компании в целом по всем скважинам и месторождениям. Объем реализации минус затраты. По Украине получается около $100. Чтоб окупить все затраты, оставить чуток на развитие, боссу на Бентли и на Мальдивы.
В Америке, например, себестоимость добычи сланцевой нефти на разных скважинах и месторождениях колеблется от $0,8 до $60 с лишним за баррель. Но бензин при этом стабильно $2,7-$3 за галлон (3,7 литра).
Вот если б нам газ хотя бы по нашей рентабельности ...
По 2800 грн. за тыщу кубов.
Как по закону должно было быть.
А почему нельзя по закону?
А потому что если отпускать нам по закону, то он сначала неведомой силой попадает Фирташу и Ахметову, а от них уже нам по цене МВФ.
Олигархат надо сметать.
Брать власть в свои мозолистые крестьянские руки.
Как учил наш учитель Нестор Иванович Махно.
Воля або всі йдуть нах!
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Всех с праздниками:
14 октября
День защитника Украины
Покровы Пресвятой Богородицы
День Украинского казачества
День основания Украинской повстанческой армии
День художника
Додано: Нед 14 жов, 2018 12:02
Додано: Нед 14 жов, 2018 12:25
А Кучма там что-то решал?
У него есть или были какие-то полномочия?
Такой же "фунт" как и Ющенко. А ставят их чтобы оградить нынешнего резидента (который так и не называет войну войной, а Донбасс признавал оккупированным 4 года) от переговоров с "агрессором".
Это ещё одно проявление круговой поруки: Кучма и Ющенко подставляются в Минске вместо резидента, т.к. имвсё равно нечего терять, и нынешний резидент - это их гарант неприкосновенности (например, у Ющенко - лікарня майбутнього и "Украина 3000", банк "Украина", а у Кучмы - гонгадзе и "пленки мельниченко").
Так что нынешний резидент покрывает папередников, а попередники подставляются вместо него в невыгодных для имиджа "темах"
Додано: Нед 14 жов, 2018 12:33
бред как раз пишите вы.
так давайте все а не только газдобыча перестанет платить в бюджет. там же дерибанят.
только потом не нойте что все разваливается из-за недостатка финансирования.
Додано: Нед 14 жов, 2018 12:38
еще раз для умок.
цена себестоимости 180-250 баксов была названа для добычи.
хотите по этой цене газ - вперед с ведрами к вышке.
и заодно будете запасать дома в курдюках для зимы.
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