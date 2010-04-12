Додано: Нед 14 жов, 2018 11:57

Libo написав: jump написав: — Говорить о себестоимости на тот или иной момент невозможно, потому что добыча газа — это бизнес с длинной инвестицией. Если мы говорим о стоимости полного цикла — от начала бурения и добычи до закрытия скважины, то в зависимости от сложности добычи стоимость может варьироваться от 180 долл за тыс куб м до 250 долл за тыс куб м.



Ткнуть пальцем и сказать, что себестоимость добычи — 100 долл, можно, но это неправильно. Вас дурят. Это манипулятивная цифра. — Говорить о себестоимости на тот или иной момент невозможно, потому что добыча газа — это бизнес с длинной инвестицией. Если мы говорим о стоимости полного цикла — от начала бурения и добычи до закрытия скважины, то в зависимости от сложности добычи стоимость может варьироваться от 180 долл за тыс куб м до 250 долл за тыс куб м.Ткнуть пальцем и сказать, что себестоимость добычи — 100 долл, можно, но это неправильно. Вас дурят. Это манипулятивная цифра.

Интервью с главой "Укргазвидобування" Прохоренко https://www.epravda.com.ua/publications/2018/10/4/641269/ Интервью с главой "Укргазвидобування" Прохоренко

— Назовите манипулятивную цифру: какова сейчас рентабельность "Укргаздобычи" при добыче газа?[/quote]Рентабельность у каждой скважины разная. Одна короче, другая глубже. Одна молодая и перспективная, другая старая и изношенная. Одна сложнее, другая проще. Как правило, рентабельность считается по всей компании в целом по всем скважинам и месторождениям. Объем реализации минус затраты. По Украине получается около $100. Чтоб окупить все затраты, оставить чуток на развитие, боссу на Бентли и на Мальдивы.В Америке, например, себестоимость добычи сланцевой нефти на разных скважинах и месторождениях колеблется от $0,8 до $60 с лишним за баррель. Но бензин при этом стабильно $2,7-$3 за галлон (3,7 литра).Вот если б нам газ хотя бы по нашей рентабельности ...По 2800 грн. за тыщу кубов.Как по закону должно было быть.А почему нельзя по закону?А потому что если отпускать нам по закону, то он сначала неведомой силой попадает Фирташу и Ахметову, а от них уже нам по цене МВФ.Олигархат надо сметать.Брать власть в свои мозолистые крестьянские руки.Как учил наш учитель Нестор Иванович Махно.Воля або всі йдуть нах![/quote]Всех с праздниками:14 октябряДень защитника УкраиныПокровы Пресвятой БогородицыДень Украинского казачестваДень основания Украинской повстанческой армииДень художника