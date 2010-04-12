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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6492649364946495>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 917
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 917
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 11:48

athena1 о том что красные директора сегодня согнали работников на митинг - армия, мова, вира.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 11:49

  ребе Нок написав:
  tea написав:Друзі,хто ще не знає,Кучму у Мінській переговорній групі замінить Ющенко.
Як на мене - вдала кандидатура.

Так тыж еще месяц назад штурмовать Донецк собирался, какие еще Минские переговоры какой Ющенко??

Похоже, переговоры в глухом тупике. Иначе бы не сменили Кучму на зиц-председателя
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 11:52

  mephala написав:вопят что хочу жить в комфортной развитой стране но при этом не хотят платить в бюджет.


Радостный момент,друзья Нафтогаза переходят на новый уровень правды,и обоснование мифической рыночной цены на газ заменяется требованием - просто нужны деньги. Так бы сразу и писали,а то какие-то Роттердам+,импортный паритет и прочий псевдонаучный бред.
Родине нужны деньги,заплатим, раньше только зачем пытались дурить население.
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 11:54

  ребе Нок написав:athena1 о том что красные директора сегодня согнали работников на митинг - армия, мова, вира.



Лозунги красивые, но и только!
Должны быть лозунги:
1) превратим Украину в Гонконг, создадим 1000 новейших предприятий в Украине, чтоб с Польши к нам ездили на заробитки.
2) а если украинец: атеист или верит в Высший разум, но не так как христиане или мусульмане?
3) сделать посадку на лет минимум 10 с конфискацией тем, кто допустил взрывы на арсеналах
4) кого из высших чиновников посадили за казнокрадство, за предательство интересов украинского народа?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 14 жов, 2018 12:11, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 11:57

antey1969 я читал недавно что Кучма сам хочет выйти из группы. Логика его понятна, шо там жить осталось, недавно в Днепр приезжал с друзьями молодости повидаться. Пора уже на отдых.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 11:57

  Libo написав:
  jump написав:— Говорить о себестоимости на тот или иной момент невозможно, потому что добыча газа — это бизнес с длинной инвестицией. Если мы говорим о стоимости полного цикла — от начала бурения и добычи до закрытия скважины, то в зависимости от сложности добычи стоимость может варьироваться от 180 долл за тыс куб м до 250 долл за тыс куб м.

Ткнуть пальцем и сказать, что себестоимость добычи — 100 долл, можно, но это неправильно. Вас дурят. Это манипулятивная цифра.

Интервью с главой "Укргазвидобування" Прохоренко https://www.epravda.com.ua/publications/2018/10/4/641269/




— Назовите манипулятивную цифру: какова сейчас рентабельность "Укргаздобычи" при добыче газа?
[/quote]

Рентабельность у каждой скважины разная. Одна короче, другая глубже. Одна молодая и перспективная, другая старая и изношенная. Одна сложнее, другая проще. Как правило, рентабельность считается по всей компании в целом по всем скважинам и месторождениям. Объем реализации минус затраты. По Украине получается около $100. Чтоб окупить все затраты, оставить чуток на развитие, боссу на Бентли и на Мальдивы.
В Америке, например, себестоимость добычи сланцевой нефти на разных скважинах и месторождениях колеблется от $0,8 до $60 с лишним за баррель. Но бензин при этом стабильно $2,7-$3 за галлон (3,7 литра).
Вот если б нам газ хотя бы по нашей рентабельности ...
По 2800 грн. за тыщу кубов.
Как по закону должно было быть.
А почему нельзя по закону?
А потому что если отпускать нам по закону, то он сначала неведомой силой попадает Фирташу и Ахметову, а от них уже нам по цене МВФ.
Олигархат надо сметать.
Брать власть в свои мозолистые крестьянские руки.
Как учил наш учитель Нестор Иванович Махно.
Воля або всі йдуть нах!
8) 8) 8)[/quote]
Всех с праздниками:
14 октября
День защитника Украины
Покровы Пресвятой Богородицы
День Украинского казачества
День основания Украинской повстанческой армии
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edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 12:02

  ребе Нок написав:antey1969 я читал недавно что Кучма сам хочет выйти из группы. Логика его понятна, шо там жить осталось, недавно в Днепр приезжал с друзьями молодости повидаться. Пора уже на отдых.

Вопрос не в Кучме, с ним понятно. Вопрос на кого сменили.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 12:25

  antey1969 написав:Вопрос не в Кучме, с ним понятно. Вопрос на кого сменили

А Кучма там что-то решал?
У него есть или были какие-то полномочия?

Такой же "фунт" как и Ющенко. А ставят их чтобы оградить нынешнего резидента (который так и не называет войну войной, а Донбасс признавал оккупированным 4 года) от переговоров с "агрессором".

Это ещё одно проявление круговой поруки: Кучма и Ющенко подставляются в Минске вместо резидента, т.к. имвсё равно нечего терять, и нынешний резидент - это их гарант неприкосновенности (например, у Ющенко - лікарня майбутнього и "Украина 3000", банк "Украина", а у Кучмы - гонгадзе и "пленки мельниченко").

Так что нынешний резидент покрывает папередников, а попередники подставляются вместо него в невыгодных для имиджа "темах"
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 12:33

  Грйс-мэн написав:
  mephala написав:если государство больше оставит газдобыче значит меньше денег получит в бюджет. меньше денег получит в бюджет значит что то будет уменьшено в финансировании. настолько же дикая логика у народа. вопят что хочу жить в комфортной развитой стране но при этом не хотят платить в бюджет.

Бред.
Повышение тарифов проводится под соусом увеличения собственной добычи.
"Цена.независимости" и вот это вот всё.

А получается что все сливки идут в бюджет, откуда успешно дерибанятся.
А внутренняя добыча то падает, то растёт в пределах статистической погрешности.

А "агрессорский" (перепакованный в "европейский") газ продолжает закупаться, и наполнять бюджет агрессора

бред как раз пишите вы.
так давайте все а не только газдобыча перестанет платить в бюджет. там же дерибанят.
только потом не нойте что все разваливается из-за недостатка финансирования.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 12:38

  Bayern написав:
  mephala написав:вопят что хочу жить в комфортной развитой стране но при этом не хотят платить в бюджет.


Радостный момент,друзья Нафтогаза переходят на новый уровень правды,и обоснование мифической рыночной цены на газ заменяется требованием - просто нужны деньги. Так бы сразу и писали,а то какие-то Роттердам+,импортный паритет и прочий псевдонаучный бред.
Родине нужны деньги,заплатим, раньше только зачем пытались дурить население.

еще раз для умок.
цена себестоимости 180-250 баксов была названа для добычи.
хотите по этой цене газ - вперед с ведрами к вышке.
и заодно будете запасать дома в курдюках для зимы.
mephala
 
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