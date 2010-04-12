Додано: Нед 14 жов, 2018 12:43

Trast написав: Bayern написав: Trast написав: Скажите, вам было бы приятно, если бы он вас называл Александр Григорьевичем? Скажите, вам было бы приятно, если бы он вас называл Александр Григорьевичем?



Назовите меня Александром Григорьевичем,мне все равно,только в святой день Покрова не надо больше о никах Назовите меня Александром Григорьевичем,мне все равно,только в святой день Покрова не надо больше о никах

С Праздником!

Оргазм совка в вашем комментарии именно то,что вы посчитали написать в этот Праздник,видимо уместнее С Праздником!Оргазм совка в вашем комментарии именно то,что вы посчитали написать в этот Праздник,видимо уместнее

Разве вы еще не умерли ?Ведь четвертая стадия онкологии , длящаяся три месяца , делает вас уникальным КЛОУНОМ и еще ВРУНОМ.Наверняка утренний укол пропустили , без ошибок пишите , невзирая на адскую боль.Когда умирала моя бабушка от рака желудка,я ездил на все "точки " где можно было купить" мак" или" ширку", так как дозу , которую выдавали не хватало даже на четыре часа и она так мучилась , что ей было ПО Х...Й стерильный шприц или нет .Несмотря на знакомства и коллегиальное доброе отношение я так и не смог вымолить дополнительную дозу...у меня наблюдались два брата с отклонениями , так вот один из них был выдумщиком , а второй подтверждающим всей ПРАВДЫ , которую выдумал первый .Доходило до того , что радиоуправляемый вертолет , по версии одного, был с красной кнопкой запуска , а у другого с зеленой !!!На этой почве очень ссорились и дрались .На самом деле , это были выходцы из очень бедной семьи, которая жила на подаяние.Купить что то стоящее ВООБЩЕ не было денег.Вы помните , что вы мне предлагали для уничтожения форума , на котором вам плюсы ставят ?АААААА ?Господи ПРОСТИ .... , но именно вам надо сказать ПРАВДУ которую так не видят обыватели.