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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6492649364946495

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 917
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 917
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 12:43

  Trast написав:
  Bayern написав:
  Trast написав:Скажите, вам было бы приятно, если бы он вас называл Александр Григорьевичем?


Назовите меня Александром Григорьевичем,мне все равно,только в святой день Покрова не надо больше о никах :lol: :lol: :lol:

С Праздником!
Оргазм совка в вашем комментарии именно то,что вы посчитали написать в этот Праздник,видимо уместнее :D


Разве вы еще не умерли ?
Ведь четвертая стадия онкологии , длящаяся три месяца , делает вас уникальным КЛОУНОМ и еще ВРУНОМ.
Наверняка утренний укол пропустили , без ошибок пишите , невзирая на адскую боль.

Когда умирала моя бабушка от рака желудка,я ездил на все "точки " где можно было купить" мак" или" ширку", так как дозу , которую выдавали не хватало даже на четыре часа и она так мучилась , что ей было ПО Х...Й стерильный шприц или нет .
Несмотря на знакомства и коллегиальное доброе отношение я так и не смог вымолить дополнительную дозу.

..у меня наблюдались два брата с отклонениями , так вот один из них был выдумщиком , а второй подтверждающим всей ПРАВДЫ , которую выдумал первый .
Доходило до того , что радиоуправляемый вертолет , по версии одного, был с красной кнопкой запуска , а у другого с зеленой !!!
На этой почве очень ссорились и дрались .
На самом деле , это были выходцы из очень бедной семьи, которая жила на подаяние.
Купить что то стоящее ВООБЩЕ не было денег.

Вы помните , что вы мне предлагали для уничтожения форума , на котором вам плюсы ставят ?
АААААА ?


Господи ПРОСТИ .... , но именно вам надо сказать ПРАВДУ которую так не видят обыватели.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 12:51

Re: Валютный рынок в контексте

  mephala написав:еще раз для умок.
цена себестоимости 180-250 баксов была названа для добычи.
хотите по этой цене газ - вперед с ведрами к вышке.
и заодно будете запасать дома в курдюках для зимы.


цена добычи нереальная
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 12:54

ребе Нок
не знаю как на счет реальности озвученной себестоимости добычи но то что народ видит эти озвученные цифры и хочет их платить по платежке факт на лицо.
хотя не - есть шедевры которые хотят по 80 баксов платить. й_у_л_я же сказала что столько газ должен стоить.

ЗЫ
но детальной расшифровки как образуется цена вплоть до конфорки НИКТО не дает.
Востаннє редагувалось mephala в Нед 14 жов, 2018 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 12:57

ребе Нок
Это цена не чистой добычи, а с учётом разведки, бурения и т.д. Посмотрите мою ссылку на интервью с Прохоренко. Но, вроде, без доставки и распределения.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:02

холява
Неужели не нашлось знакомого анестезиолога?
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:10

  antey1969 написав:холява
Неужели не нашлось знакомого анестезиолога?


Ну сначала попробовал коллегиальность и братство.
Потом всех знакомых .
Потом все что знал по исцеляющимся.
Потом ......только не слышать этот стон.
ЧЕТВЕРТАЯ СТАДИЯ.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:15

  холява написав:
  antey1969 написав:холява
Неужели не нашлось знакомого анестезиолога?


Ну сначала попробовал коллегиальность и братство.
Потом всех знакомых .
Потом все что знал по исцеляющимся.
Потом ......только не слышать этот стон.
ЧЕТВЕРТАЯ СТАДИЯ.

Сочувствую.
Поэтому и спросил об интенсивщиках. В реанимацию и в медикаментозный сон по показаниям
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:17

Народ, не то мы обсуждаем. :)
Головне - "Армія, віра, мова" і томос.
Зараз отримаємо томос, проконтролюємо мовні норми на радіо і ТВ і все налагодиться.
Заживемо!
А вроде церковь отделена от государства ...

А мы про газ, про экономику, о курсе. :lol:
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:32

https://lb.ua/news/2018/10/14/409936_natsionalisti_glave_kohanivskim.html
"Добровольческое движение ОУН" Николая Коханивского, "Черный комитет" и "Белый молот" - это всё "агенты Кремля"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:33

  ЛАД написав:Народ, не то мы обсуждаем. :)
Головне - "Армія, віра, мова" і томос.
Зараз отримаємо томос, проконтролюємо мовні норми на радіо і ТВ і все налагодиться.
Заживемо!
А вроде церковь отделена от государства ...

А мы про газ, про экономику, о курсе. :lol:



Та ДА , ПСИХАНУЛ после церкви .
Извините.
холява
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  #<1 ... 6492649364946495
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