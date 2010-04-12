Trast написав:Скажите, вам было бы приятно, если бы он вас называл Александр Григорьевичем?
Назовите меня Александром Григорьевичем,мне все равно,только в святой день Покрова не надо больше о никах
С Праздником! Оргазм совка в вашем комментарии именно то,что вы посчитали написать в этот Праздник,видимо уместнее
Разве вы еще не умерли ? Ведь четвертая стадия онкологии , длящаяся три месяца , делает вас уникальным КЛОУНОМ и еще ВРУНОМ. Наверняка утренний укол пропустили , без ошибок пишите , невзирая на адскую боль.
Когда умирала моя бабушка от рака желудка,я ездил на все "точки " где можно было купить" мак" или" ширку", так как дозу , которую выдавали не хватало даже на четыре часа и она так мучилась , что ей было ПО Х...Й стерильный шприц или нет . Несмотря на знакомства и коллегиальное доброе отношение я так и не смог вымолить дополнительную дозу.
..у меня наблюдались два брата с отклонениями , так вот один из них был выдумщиком , а второй подтверждающим всей ПРАВДЫ , которую выдумал первый . Доходило до того , что радиоуправляемый вертолет , по версии одного, был с красной кнопкой запуска , а у другого с зеленой !!! На этой почве очень ссорились и дрались . На самом деле , это были выходцы из очень бедной семьи, которая жила на подаяние. Купить что то стоящее ВООБЩЕ не было денег.
Вы помните , что вы мне предлагали для уничтожения форума , на котором вам плюсы ставят ? АААААА ?
Господи ПРОСТИ .... , но именно вам надо сказать ПРАВДУ которую так не видят обыватели.
ребе Нок не знаю как на счет реальности озвученной себестоимости добычи но то что народ видит эти озвученные цифры и хочет их платить по платежке факт на лицо. хотя не - есть шедевры которые хотят по 80 баксов платить. й_у_л_я же сказала что столько газ должен стоить.
ЗЫ но детальной расшифровки как образуется цена вплоть до конфорки НИКТО не дает.
Востаннє редагувалось mephala в Нед 14 жов, 2018 12:57, всього редагувалось 1 раз.
Народ, не то мы обсуждаем. Головне - "Армія, віра, мова" і томос. Зараз отримаємо томос, проконтролюємо мовні норми на радіо і ТВ і все налагодиться. Заживемо! А вроде церковь отделена от государства ...
А мы про газ, про экономику, о курсе.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
ЛАД написав:Народ, не то мы обсуждаем. Головне - "Армія, віра, мова" і томос. Зараз отримаємо томос, проконтролюємо мовні норми на радіо і ТВ і все налагодиться. Заживемо! А вроде церковь отделена от государства ...