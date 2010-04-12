Валютный рынок в контексте
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 жов, 2018 12:57
ребе Нок Это цена не чистой добычи, а с учётом разведки, бурения и т.д. Посмотрите мою ссылку на интервью с Прохоренко. Но, вроде, без доставки и распределения.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
ЛАД
2
Повідомлень: 10557
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3292 раз.
Подякували: 3114 раз.
Профіль
1
2
4
Додано: Нед 14 жов, 2018 13:02
холява Неужели не нашлось знакомого анестезиолога?
antey1969
1
Повідомлень: 7421
З нами з: 30.11.11
Подякував: 734 раз.
Подякували: 1776 раз.
Профіль
2
1
Додано: Нед 14 жов, 2018 13:10
antey1969 написав: холява
Неужели не нашлось знакомого анестезиолога?
Ну сначала попробовал коллегиальность и братство.
Потом всех знакомых .
Потом все что знал по исцеляющимся.
Потом ......только не слышать этот стон.
ЧЕТВЕРТАЯ СТАДИЯ.
холява
2
Повідомлень: 1953
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1543 раз.
Подякували: 1376 раз.
Профіль
2
Додано: Нед 14 жов, 2018 13:15
холява написав: antey1969 написав: холява
Неужели не нашлось знакомого анестезиолога?
Ну сначала попробовал коллегиальность и братство.
Потом всех знакомых .
Потом все что знал по исцеляющимся.
Потом ......только не слышать этот стон.
ЧЕТВЕРТАЯ СТАДИЯ.
Сочувствую.
Поэтому и спросил об интенсивщиках. В реанимацию и в медикаментозный сон по показаниям
antey1969
1
Повідомлень: 7421
З нами з: 30.11.11
Подякував: 734 раз.
Подякували: 1776 раз.
Профіль
2
1
Додано: Нед 14 жов, 2018 13:17
Народ, не то мы обсуждаем.
Головне - "Армія, віра, мова" і томос.
Зараз отримаємо томос, проконтролюємо мовні норми на радіо і ТВ і все налагодиться.
Заживемо!
А вроде церковь отделена от государства ...
А мы про газ, про экономику, о курсе.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
ЛАД
2
Повідомлень: 10557
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3292 раз.
Подякували: 3114 раз.
Профіль
1
2
4
Додано: Нед 14 жов, 2018 13:32
https://lb.ua/news/2018/10/14/409936_natsionalisti_glave_kohanivskim.html
"Добровольческое движение ОУН" Николая Коханивского, "Черный комитет" и "Белый молот" - это всё "агенты Кремля"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
ЛАД
2
Повідомлень: 10557
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3292 раз.
Подякували: 3114 раз.
Профіль
1
2
4
Додано: Нед 14 жов, 2018 13:33
ЛАД написав:
Народ, не то мы обсуждаем.
Головне - "Армія, віра, мова" і томос.
Зараз отримаємо томос, проконтролюємо мовні норми на радіо і ТВ і все налагодиться.
Заживемо!
А вроде церковь отделена от государства ...
А мы про газ, про экономику, о курсе.
Та ДА , ПСИХАНУЛ после церкви .
Извините.
холява
2
Повідомлень: 1953
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1543 раз.
Подякували: 1376 раз.
Профіль
2
Додано: Нед 14 жов, 2018 13:52
Добрый день, скажите в перспективе 5 месяцев, скачки курса ещё будут?
Оранжевый-хит сезона
Повідомлень: 19144
З нами з: 20.04.08
Подякував: 354 раз.
Подякували: 456 раз.
Профіль
Додано: Нед 14 жов, 2018 14:32
ребе Нок написав: mephala написав:
еще раз для умок.
цена себестоимости 180-250 баксов была названа для добычи.
хотите по этой цене газ - вперед с ведрами к вышке.
и заодно будете запасать дома в курдюках для зимы.
цена добычи нереальная
Собівартість вони можуть намалювати будь-яку: і $1000500/м3.
"Купували" якийсь б/в металобрухт по ціні нового устаткування, помноженій на 3, - помножать і на 20. Без проблем.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
Повідомлень: 740
З нами з: 07.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 203 раз.
Профіль
Додано: Нед 14 жов, 2018 14:34
ЛАД написав: ребе Нок
Это цена не чистой добычи, а с учётом разведки, бурения и т.д. Посмотрите мою ссылку на интервью с Прохоренко. Но, вроде, без доставки и распределения.
Я не верю Прохоренко он заинтересованное лицо.
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/natural-gas/natural-gas-prices.html
Если верить графику по ссылке то цена продажи газа на хабе Германии, Недерландов в районе 215 долларов за тыс кубов. Американский хаб вообще светит смешные, ладно на финвизе сейчас у них 112 долларов за тыс кубов. Я так понимаю этого им достаточно и на добычу и на развитие.
Востаннє редагувалось
ребе Нок
в Нед 14 жов, 2018 14:58, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Повідомлень: 1426
З нами з: 02.03.15
Подякував: 250 раз.
Подякували: 316 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
,
ТупУм
,
Модератор
Схожі теми
13502
1525089
Нед 14 жов, 2018 12:29 Zebra
6435
1363928
П'ят 12 жов, 2018 10:46 ЛОБ
159
246285