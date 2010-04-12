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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6493649464956496>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 917
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 917
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 12:57

ребе Нок
Это цена не чистой добычи, а с учётом разведки, бурения и т.д. Посмотрите мою ссылку на интервью с Прохоренко. Но, вроде, без доставки и распределения.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:02

холява
Неужели не нашлось знакомого анестезиолога?
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:10

  antey1969 написав:холява
Неужели не нашлось знакомого анестезиолога?


Ну сначала попробовал коллегиальность и братство.
Потом всех знакомых .
Потом все что знал по исцеляющимся.
Потом ......только не слышать этот стон.
ЧЕТВЕРТАЯ СТАДИЯ.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:15

  холява написав:
  antey1969 написав:холява
Неужели не нашлось знакомого анестезиолога?


Ну сначала попробовал коллегиальность и братство.
Потом всех знакомых .
Потом все что знал по исцеляющимся.
Потом ......только не слышать этот стон.
ЧЕТВЕРТАЯ СТАДИЯ.

Сочувствую.
Поэтому и спросил об интенсивщиках. В реанимацию и в медикаментозный сон по показаниям
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:17

Народ, не то мы обсуждаем. :)
Головне - "Армія, віра, мова" і томос.
Зараз отримаємо томос, проконтролюємо мовні норми на радіо і ТВ і все налагодиться.
Заживемо!
А вроде церковь отделена от государства ...

А мы про газ, про экономику, о курсе. :lol:
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:32

https://lb.ua/news/2018/10/14/409936_natsionalisti_glave_kohanivskim.html
"Добровольческое движение ОУН" Николая Коханивского, "Черный комитет" и "Белый молот" - это всё "агенты Кремля"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:33

  ЛАД написав:Народ, не то мы обсуждаем. :)
Головне - "Армія, віра, мова" і томос.
Зараз отримаємо томос, проконтролюємо мовні норми на радіо і ТВ і все налагодиться.
Заживемо!
А вроде церковь отделена от государства ...

А мы про газ, про экономику, о курсе. :lol:



Та ДА , ПСИХАНУЛ после церкви .
Извините.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:52

Re: Валютный рынок в контексте

Добрый день, скажите в перспективе 5 месяцев, скачки курса ещё будут?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 14:32

  ребе Нок написав:
  mephala написав:еще раз для умок.
цена себестоимости 180-250 баксов была названа для добычи.
хотите по этой цене газ - вперед с ведрами к вышке.
и заодно будете запасать дома в курдюках для зимы.


цена добычи нереальная

Собівартість вони можуть намалювати будь-яку: і $1000500/м3.
"Купували" якийсь б/в металобрухт по ціні нового устаткування, помноженій на 3, - помножать і на 20. Без проблем.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 14:34

  ЛАД написав:ребе Нок
Это цена не чистой добычи, а с учётом разведки, бурения и т.д. Посмотрите мою ссылку на интервью с Прохоренко. Но, вроде, без доставки и распределения.

Я не верю Прохоренко он заинтересованное лицо.
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/natural-gas/natural-gas-prices.html
Если верить графику по ссылке то цена продажи газа на хабе Германии, Недерландов в районе 215 долларов за тыс кубов. Американский хаб вообще светит смешные, ладно на финвизе сейчас у них 112 долларов за тыс кубов. Я так понимаю этого им достаточно и на добычу и на развитие.
Востаннє редагувалось ребе Нок в Нед 14 жов, 2018 14:58, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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