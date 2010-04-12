|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 жов, 2018 14:42
Оранжевый-хит сезона написав:
Добрый день, скажите в перспективе 5 месяцев, скачки курса ещё будут?
Унуноктий, кроме главы Нацбанка Вам на этот вопрос ответить не сможет никто.
Последние пару лет НБУ уверенно рулит коридором курса
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 7421
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 734 раз.
- Подякували: 1776 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Нед 14 жов, 2018 14:43
athena1 написав: tea написав:
Друзі,хто ще не знає,Кучму у Мінській переговорній групі замінить Ющенко.
Як на мене - вдала кандидатура.
Це приблизно "весільний генерал". Що Кучма там зробив за весь цей час? Який вплив на Путіна має переговорна група?
Щоби потролити Пу - можливо і вірне рішення.
На Путіна переговорна група не впливає.Але ж комусь треба замінити Кучму.
Світовому співтовариству потрібно показувати,що Україна є в переговорній групі.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 15948
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 412 раз.
- Подякували: 2068 раз.
-
- Профіль
-
4
3
Додано: Нед 14 жов, 2018 14:48
холява написав:
Та ДА , ПСИХАНУЛ после церкви .
Извините.
Не взнаю Пізнайка.Це ж треба було так добру людину допікти.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 15948
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 412 раз.
- Подякували: 2068 раз.
-
- Профіль
-
4
3
Додано: Нед 14 жов, 2018 15:22
холява написав:
Разве вы еще не умерли ?
Ведь четвертая стадия онкологии , длящаяся три месяца , делает вас уникальным КЛОУНОМ и еще ВРУНОМ.
Наверняка утренний укол пропустили , без ошибок пишите , невзирая на адскую боль.
Господи ПРОСТИ .... , но именно вам надо сказать ПРАВДУ которую так не видят обыватели.
Пізнайко - приберіть це повідомлення.
Там стаття світить:"Явка з повинною за розповсюдження і зберігання наркотиків в особливо великих розмірах".
-
tea
-
-
- Повідомлень: 15948
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 412 раз.
- Подякували: 2068 раз.
-
- Профіль
-
4
3
Додано: Нед 14 жов, 2018 15:29
antey1969 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Добрый день, скажите в перспективе 5 месяцев, скачки курса ещё будут?
Унуноктий, кроме главы Нацбанка Вам на этот вопрос ответить не сможет никто.
Последние пару лет НБУ уверенно рулит коридором курса
Не совсем так.Рулить то рулит, пока рулится.Но если уж и вспоминать за последние пару лет. то вероятность скачка очень высока.Назовём это всё той же сезонностью.Т е в январе можно смело ожидать пиковый курс, ну или хотя бы рост.Хотя говорят, что в этом году деньги со счетов тратятся более равномерно, но всё равно новогоднего перекоса не миновать.И на это пап повлиять никак не может.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 14579
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 664 раз.
- Подякували: 1452 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|13502
|1525087
|
Нед 14 жов, 2018 12:29
Zebra
|
|6435
|1363928
|
П'ят 12 жов, 2018 10:46
ЛОБ
|
|159
|246285
|
|