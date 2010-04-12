Унуноктий, кроме главы Нацбанка Вам на этот вопрос ответить не сможет никто.
Последние пару лет НБУ уверенно рулит коридором курса
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 жов, 2018 14:42
Додано: Нед 14 жов, 2018 15:29
Не совсем так.Рулить то рулит, пока рулится.Но если уж и вспоминать за последние пару лет. то вероятность скачка очень высока.Назовём это всё той же сезонностью.Т е в январе можно смело ожидать пиковый курс, ну или хотя бы рост.Хотя говорят, что в этом году деньги со счетов тратятся более равномерно, но всё равно новогоднего перекоса не миновать.И на это пап повлиять никак не может.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 14 жов, 2018 16:16
Так отож. В принципі Ющ - саме воно.
Додано: Нед 14 жов, 2018 16:20
З хаба як транспортнеш по трубі.... А з штатів, ще й перевезти тре...
Думаєте чого Трампушка на Німеччину наізджає за підтримку Газпрому. Хоче сплавити майбутні надлишки.
Ціну ж біля комфорки не так вже й важко порахувати. Додайте ціну за транзит. Грубо
Додано: Нед 14 жов, 2018 16:28
Себестоимость добычи следует из аудированной отчетности Укргаздобычи, и не является предметом жарких дискуссий.
Данные за 2017 год.
Объем добычи - 15 250 млн кубов.
Себестоимость добытого газа - 33 030 млн грн.
Другие операционные расходы - 2 579 млн грн.
Инвестиционные (амортизационные) расходы - 2 232 млн грн
Итого:
Валовые расходы на 1000 кубов = 33 030 / 15 250 = 2166 грн (80 долларов).
Всего операционные расходы на 1000 кубов = (33 030 + 2 579) / 15 250 = 2335 грн (86 долларов).
Всего расходы на 1000 кубов = (33 030 + 2 579 + 2 232) / 15 250 = 2481 грн (92 доллара).
Додано: Нед 14 жов, 2018 16:35
athena1 разговор был о себестоимости добычи, до комфорки то уже другое
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Нед 14 жов, 2018 16:46
ребе Нок
Надеюсь, Вы догадываетесь, что я тоже не сильно доверяю Прохоренко, тем более, что его ответ довольно мутноватый.
Но с др. стороны, когда называют цифру 100 и меньше, явно считают только чистую добычу без разведки и пр. График по вашей ссылке заканчивается 2017г., в этом году цены выше. И там цены, похоже, не за куб, не помню, как пересчитать.
С другой стороны, недавно читал (не помню, выкладывал ли на форуме), что Польша заявила о том, что будет снижать потребление росс. газа в связи с поставками СПГ из Штатов, кот. обходится дешевле.
За счёт чего в США газ дешевле не знаю. Может, кто расскажет?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 14 жов, 2018 16:48
Додано: Нед 14 жов, 2018 16:53
zРадио
Приведенный Вами расчет подтверждает, что цифра 100 (и близкие к ней) только на чистую добычу без учёта разведки и пр. затрат, кот. достаточно велики.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 14 жов, 2018 16:58
Ключевое слово - "говорят". "Говорите и вы".
План по расходам бюджета не выполняется, впрочем, как и по доходам.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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