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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6494649564966497>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 917
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 917
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 14:42

  Оранжевый-хит сезона написав:Добрый день, скажите в перспективе 5 месяцев, скачки курса ещё будут?

Унуноктий, кроме главы Нацбанка Вам на этот вопрос ответить не сможет никто.
Последние пару лет НБУ уверенно рулит коридором курса
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 15:29

  antey1969 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Добрый день, скажите в перспективе 5 месяцев, скачки курса ещё будут?

Унуноктий, кроме главы Нацбанка Вам на этот вопрос ответить не сможет никто.
Последние пару лет НБУ уверенно рулит коридором курса

Не совсем так.Рулить то рулит, пока рулится.Но если уж и вспоминать за последние пару лет. то вероятность скачка очень высока.Назовём это всё той же сезонностью.Т е в январе можно смело ожидать пиковый курс, ну или хотя бы рост.Хотя говорят, что в этом году деньги со счетов тратятся более равномерно, но всё равно новогоднего перекоса не миновать.И на это пап повлиять никак не может.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 15:58

  холява написав:
  Trast написав:


Вы помните , что вы мне предлагали для уничтожения форума , на котором вам плюсы ставят ?
АААААА ?


Господи ПРОСТИ .... , но именно вам надо сказать ПРАВДУ которую так не видят обыватели.

тетя саша за умысел уничтожения форума должен целовать всех в томос
Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются.
Хутін Пуй
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 16:16

  tea написав:
  athena1 написав:
  tea написав:Друзі,хто ще не знає,Кучму у Мінській переговорній групі замінить Ющенко.
Як на мене - вдала кандидатура.

Це приблизно "весільний генерал". Що Кучма там зробив за весь цей час? Який вплив на Путіна має переговорна група? :D
Щоби потролити Пу - можливо і вірне рішення.

На Путіна переговорна група не впливає.Але ж комусь треба замінити Кучму.
Світовому співтовариству потрібно показувати,що Україна є в переговорній групі.

Так отож. В принципі Ющ - саме воно.
athena1
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 16:20

  ребе Нок написав:
  ЛАД написав:ребе Нок
Это цена не чистой добычи, а с учётом разведки, бурения и т.д. Посмотрите мою ссылку на интервью с Прохоренко. Но, вроде, без доставки и распределения.

Я не верю Прохоренко он заинтересованное лицо.
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/natural-gas/natural-gas-prices.html
Если верить графику по ссылке то цена продажи газа на хабе Германии, Недерландов в районе 215 долларов за тыс кубов. Американский хаб вообще светит смешные, ладно на финвизе сейчас у них 112 долларов за тыс кубов. Я так понимаю этого им достаточно и на добычу и на развитие.

З хаба як транспортнеш по трубі.... А з штатів, ще й перевезти тре...
Думаєте чого Трампушка на Німеччину наізджає за підтримку Газпрому. Хоче сплавити майбутні надлишки.
Ціну ж біля комфорки не так вже й важко порахувати. Додайте ціну за транзит. Грубо :(
athena1
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 16:28

Себестоимость добычи следует из аудированной отчетности Укргаздобычи, и не является предметом жарких дискуссий.

Данные за 2017 год.

Объем добычи - 15 250 млн кубов.
Себестоимость добытого газа - 33 030 млн грн.
Другие операционные расходы - 2 579 млн грн.
Инвестиционные (амортизационные) расходы - 2 232 млн грн

Итого:
Валовые расходы на 1000 кубов = 33 030 / 15 250 = 2166 грн (80 долларов).
Всего операционные расходы на 1000 кубов = (33 030 + 2 579) / 15 250 = 2335 грн (86 долларов).
Всего расходы на 1000 кубов = (33 030 + 2 579 + 2 232) / 15 250 = 2481 грн (92 доллара).

http://ugv.com.ua/uploads/1522851503.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 16:35

athena1 разговор был о себестоимости добычи, до комфорки то уже другое
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 16:46

ребе Нок
Надеюсь, Вы догадываетесь, что я тоже не сильно доверяю Прохоренко, тем более, что его ответ довольно мутноватый.
Но с др. стороны, когда называют цифру 100 и меньше, явно считают только чистую добычу без разведки и пр. График по вашей ссылке заканчивается 2017г., в этом году цены выше. И там цены, похоже, не за куб, не помню, как пересчитать.
С другой стороны, недавно читал (не помню, выкладывал ли на форуме), что Польша заявила о том, что будет снижать потребление росс. газа в связи с поставками СПГ из Штатов, кот. обходится дешевле.
За счёт чего в США газ дешевле не знаю. Может, кто расскажет?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 16:48

  ребе Нок написав:athena1 разговор был о себестоимости добычи, до комфорки то уже другое

дивимось вище - 92?
athena1
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 16:53

zРадио
Приведенный Вами расчет подтверждает, что цифра 100 (и близкие к ней) только на чистую добычу без учёта разведки и пр. затрат, кот. достаточно велики.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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