Додано: Нед 14 жов, 2018 16:46

ребе Нок

Надеюсь, Вы догадываетесь, что я тоже не сильно доверяю Прохоренко, тем более, что его ответ довольно мутноватый.

Но с др. стороны, когда называют цифру 100 и меньше, явно считают только чистую добычу без разведки и пр. График по вашей ссылке заканчивается 2017г., в этом году цены выше. И там цены, похоже, не за куб, не помню, как пересчитать.

С другой стороны, недавно читал (не помню, выкладывал ли на форуме), что Польша заявила о том, что будет снижать потребление росс. газа в связи с поставками СПГ из Штатов, кот. обходится дешевле.

За счёт чего в США газ дешевле не знаю. Может, кто расскажет?