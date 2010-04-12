tea написав:
На Путіна переговорна група не впливає.Але ж комусь треба замінити Кучму.
Світовому співтовариству потрібно показувати,що Україна є в переговорній групі.
Так отож. В принципі Ющ - саме воно.
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Додано: Нед 14 жов, 2018 16:16
Так отож. В принципі Ющ - саме воно.
Додано: Нед 14 жов, 2018 16:20
З хаба як транспортнеш по трубі.... А з штатів, ще й перевезти тре...
Думаєте чого Трампушка на Німеччину наізджає за підтримку Газпрому. Хоче сплавити майбутні надлишки.
Ціну ж біля комфорки не так вже й важко порахувати. Додайте ціну за транзит. Грубо
Додано: Нед 14 жов, 2018 16:28
Себестоимость добычи следует из аудированной отчетности Укргаздобычи, и не является предметом жарких дискуссий.
Данные за 2017 год.
Объем добычи - 15 250 млн кубов.
Себестоимость добытого газа - 33 030 млн грн.
Другие операционные расходы - 2 579 млн грн.
Инвестиционные (амортизационные) расходы - 2 232 млн грн
Итого:
Валовые расходы на 1000 кубов = 33 030 / 15 250 = 2166 грн (80 долларов).
Всего операционные расходы на 1000 кубов = (33 030 + 2 579) / 15 250 = 2335 грн (86 долларов).
Всего расходы на 1000 кубов = (33 030 + 2 579 + 2 232) / 15 250 = 2481 грн (92 доллара).
Додано: Нед 14 жов, 2018 16:35
athena1 разговор был о себестоимости добычи, до комфорки то уже другое
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Нед 14 жов, 2018 16:46
ребе Нок
Надеюсь, Вы догадываетесь, что я тоже не сильно доверяю Прохоренко, тем более, что его ответ довольно мутноватый.
Но с др. стороны, когда называют цифру 100 и меньше, явно считают только чистую добычу без разведки и пр. График по вашей ссылке заканчивается 2017г., в этом году цены выше. И там цены, похоже, не за куб, не помню, как пересчитать.
С другой стороны, недавно читал (не помню, выкладывал ли на форуме), что Польша заявила о том, что будет снижать потребление росс. газа в связи с поставками СПГ из Штатов, кот. обходится дешевле.
За счёт чего в США газ дешевле не знаю. Может, кто расскажет?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 14 жов, 2018 16:48
Додано: Нед 14 жов, 2018 16:53
zРадио
Приведенный Вами расчет подтверждает, что цифра 100 (и близкие к ней) только на чистую добычу без учёта разведки и пр. затрат, кот. достаточно велики.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 14 жов, 2018 16:58
Ключевое слово - "говорят". "Говорите и вы".
План по расходам бюджета не выполняется, впрочем, как и по доходам.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 14 жов, 2018 17:03
Себестоимость добычи без учета инвестиций в разведку, бурение и строительные работы (я ее называю операционной себестоимостью) = 86 долларов.
Себестоимость с их учетом, то есть содержащая амортизационные (распределенные инвестиционные) расходы = 92 доллара.
При этом нужно понимать, что 92 доллара - это та полная себестоимость, которая отвечает текущему объему добычи 15 млрд кубов.
Чтобы резко увеличить добычу, необходимо существенно больше инвестировать в разведку и строительство, чем сегодня тратится на поддержание добычи на уровне 15 млрд кубов.
Додано: Нед 14 жов, 2018 17:12
zРадио
Не буду спорить, возможно, Вы правы. Но мне кажется, что 92 маловато. Может быть, она включает бурение на разведанных месторождениях, но вряд ли больше.
С последним абзацем согласен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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