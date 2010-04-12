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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 64946495649664976498>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 917
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 917
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 16:16

  tea написав:
  athena1 написав:
  tea написав:Друзі,хто ще не знає,Кучму у Мінській переговорній групі замінить Ющенко.
Як на мене - вдала кандидатура.

Це приблизно "весільний генерал". Що Кучма там зробив за весь цей час? Який вплив на Путіна має переговорна група? :D
Щоби потролити Пу - можливо і вірне рішення.

На Путіна переговорна група не впливає.Але ж комусь треба замінити Кучму.
Світовому співтовариству потрібно показувати,що Україна є в переговорній групі.

Так отож. В принципі Ющ - саме воно.
athena1
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 16:20

  ребе Нок написав:
  ЛАД написав:ребе Нок
Это цена не чистой добычи, а с учётом разведки, бурения и т.д. Посмотрите мою ссылку на интервью с Прохоренко. Но, вроде, без доставки и распределения.

Я не верю Прохоренко он заинтересованное лицо.
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/natural-gas/natural-gas-prices.html
Если верить графику по ссылке то цена продажи газа на хабе Германии, Недерландов в районе 215 долларов за тыс кубов. Американский хаб вообще светит смешные, ладно на финвизе сейчас у них 112 долларов за тыс кубов. Я так понимаю этого им достаточно и на добычу и на развитие.

З хаба як транспортнеш по трубі.... А з штатів, ще й перевезти тре...
Думаєте чого Трампушка на Німеччину наізджає за підтримку Газпрому. Хоче сплавити майбутні надлишки.
Ціну ж біля комфорки не так вже й важко порахувати. Додайте ціну за транзит. Грубо :(
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 16:28

Себестоимость добычи следует из аудированной отчетности Укргаздобычи, и не является предметом жарких дискуссий.

Данные за 2017 год.

Объем добычи - 15 250 млн кубов.
Себестоимость добытого газа - 33 030 млн грн.
Другие операционные расходы - 2 579 млн грн.
Инвестиционные (амортизационные) расходы - 2 232 млн грн

Итого:
Валовые расходы на 1000 кубов = 33 030 / 15 250 = 2166 грн (80 долларов).
Всего операционные расходы на 1000 кубов = (33 030 + 2 579) / 15 250 = 2335 грн (86 долларов).
Всего расходы на 1000 кубов = (33 030 + 2 579 + 2 232) / 15 250 = 2481 грн (92 доллара).

http://ugv.com.ua/uploads/1522851503.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 16:35

athena1 разговор был о себестоимости добычи, до комфорки то уже другое
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 16:46

ребе Нок
Надеюсь, Вы догадываетесь, что я тоже не сильно доверяю Прохоренко, тем более, что его ответ довольно мутноватый.
Но с др. стороны, когда называют цифру 100 и меньше, явно считают только чистую добычу без разведки и пр. График по вашей ссылке заканчивается 2017г., в этом году цены выше. И там цены, похоже, не за куб, не помню, как пересчитать.
С другой стороны, недавно читал (не помню, выкладывал ли на форуме), что Польша заявила о том, что будет снижать потребление росс. газа в связи с поставками СПГ из Штатов, кот. обходится дешевле.
За счёт чего в США газ дешевле не знаю. Может, кто расскажет?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 16:48

  ребе Нок написав:athena1 разговор был о себестоимости добычи, до комфорки то уже другое

дивимось вище - 92?
athena1
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 16:53

zРадио
Приведенный Вами расчет подтверждает, что цифра 100 (и близкие к ней) только на чистую добычу без учёта разведки и пр. затрат, кот. достаточно велики.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 16:58

  Vitl написав:....
Хотя говорят, что в этом году деньги со счетов тратятся более равномерно, но всё равно новогоднего перекоса не миновать.И на это пап повлиять никак не может.

Ключевое слово - "говорят". :) "Говорите и вы". :)
План по расходам бюджета не выполняется, впрочем, как и по доходам.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 17:03

  ЛАД написав:zРадио
Приведенный Вами расчет подтверждает, что цифра 100 (и близкие к ней) только на чистую добычу без учёта разведки и пр. затрат, кот. достаточно велики.


Себестоимость добычи без учета инвестиций в разведку, бурение и строительные работы (я ее называю операционной себестоимостью) = 86 долларов.

Себестоимость с их учетом, то есть содержащая амортизационные (распределенные инвестиционные) расходы = 92 доллара.

При этом нужно понимать, что 92 доллара - это та полная себестоимость, которая отвечает текущему объему добычи 15 млрд кубов.

Чтобы резко увеличить добычу, необходимо существенно больше инвестировать в разведку и строительство, чем сегодня тратится на поддержание добычи на уровне 15 млрд кубов.
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 17:12

zРадио
Не буду спорить, возможно, Вы правы. Но мне кажется, что 92 маловато. Может быть, она включает бурение на разведанных месторождениях, но вряд ли больше.
С последним абзацем согласен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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