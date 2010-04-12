RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6495649664976498>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 917
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 917
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 17:32

  antey1969 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Добрый день, скажите в перспективе 5 месяцев, скачки курса ещё будут?

Унуноктий, кроме главы Нацбанка Вам на этот вопрос ответить не сможет никто.
Последние пару лет НБУ уверенно рулит коридором курса


Я не глава Нацбанка, но будьте уверены: в течение ближайшего месяца скачок будет. Запишите, потом проверим.
До 30-ки не достанут, если что :) В этом году.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1945
З нами з: 22.02.16
Подякував: 243 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 17:55

  Искатель написав:
  antey1969 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Добрый день, скажите в перспективе 5 месяцев, скачки курса ещё будут?

Унуноктий, кроме главы Нацбанка Вам на этот вопрос ответить не сможет никто.
Последние пару лет НБУ уверенно рулит коридором курса


Я не глава Нацбанка, но будьте уверены: в течение ближайшего месяца скачок будет. Запишите, потом проверим.
До 30-ки не достанут, если что :) В этом году.

Микроскачки, естественно будут, нужно же людям зарабатывать)
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7423
З нами з: 30.11.11
Подякував: 734 раз.
Подякували: 1776 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 17:57

Re: Валютный рынок в контексте

Искатель написав:
  antey1969 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Добрый день, скажите в перспективе 5 месяцев, скачки курса ещё будут?

Унуноктий, кроме главы Нацбанка Вам на этот вопрос ответить не сможет никто.
Последние пару лет НБУ уверенно рулит коридором курса


Я не глава Нацбанка, но будьте уверены: в течение ближайшего месяца скачок будет. Запишите, потом проверим.
До 30-ки не достанут, если что :) В этом году.
Записал
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19145
З нами з: 20.04.08
Подякував: 354 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 18:04

Подписан контракт на поставку горячей воды из Техаса. Первая баржа с кипятком для киевлян отправится от статуи Свободы уже в первой декаде декабря
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 358
З нами з: 22.01.18
Подякував: 253 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 18:06

  Грйс-мэн написав:Подписан контракт на поставку горячей воды из Техаса. Первая баржа с кипятком для киевлян отправится от статуи Свободы уже в первой декаде декабря

Киевляне писаются кипятком от счастья.
Баржа опоздала
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7423
З нами з: 30.11.11
Подякував: 734 раз.
Подякували: 1776 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 18:11

  Искатель написав:. .....
До 30-ки не достанут, если что :) В этом году.

Зуб даёте? :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10566
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3294 раз.
Подякували: 3115 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 18:15

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:А вроде церковь отделена от государства ...

Це не вірне твердження, це просто букви в Конституції, а враховуючи нинішній стан війни, економічну ситуацію, рівень набожності українців, відділяти церкву від держави - злочин.
нетотожнийдефініцій
 
Повідомлень: 7
З нами з: 30.09.18
Подякував: 14 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 18:21

:arrow:
Востаннє редагувалось Грйс-мэн в Нед 14 жов, 2018 18:31, всього редагувалось 1 раз.
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 358
З нами з: 22.01.18
Подякував: 253 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 18:24

  ЛАД написав:
  Vitl написав:....
Хотя говорят, что в этом году деньги со счетов тратятся более равномерно, но всё равно новогоднего перекоса не миновать.И на это пап повлиять никак не может.

Ключевое слово - "говорят". :) "Говорите и вы". :)
План по расходам бюджета не выполняется, впрочем, как и по доходам.


Здесь в этой теме не помню кто то авторитетный писал, в смысле не из клоунов и нациков.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14581
З нами з: 04.05.10
Подякував: 664 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 18:27

  zРадио написав:Себестоимость добычи следует из аудированной отчетности Укргаздобычи, и не является предметом жарких дискуссий.

Данные за 2017 год.

Объем добычи - 15 250 млн кубов.
Себестоимость добытого газа - 33 030 млн грн.
Другие операционные расходы - 2 579 млн грн.
Инвестиционные (амортизационные) расходы - 2 232 млн грн

Итого:
Валовые расходы на 1000 кубов = 33 030 / 15 250 = 2166 грн (80 долларов).
Всего операционные расходы на 1000 кубов = (33 030 + 2 579) / 15 250 = 2335 грн (86 долларов).
Всего расходы на 1000 кубов = (33 030 + 2 579 + 2 232) / 15 250 = 2481 грн (92 доллара).

http://ugv.com.ua/uploads/1522851503.pdf

себестоимость как вы указываете:
- Плата за користування надрами та інші податки 22,289,443
- Амортизація 6,664,003
- Витрати на персонал та відповідні соціальні нарахування 2,236,805
- Інші витрати 1,839,538
и все . так что 80 баксов это себестоимость только сосать газ с готовых пробуренных вышек.
mephala
 
Повідомлень: 3617
З нами з: 07.04.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6495649664976498>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио, ЛОБ і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1349, 1350, 1351
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13502 1525216
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 жов, 2018 12:29
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 642, 643, 644
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6435 1363947
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 10:46
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246285
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62294)
14.10.2018 19:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.