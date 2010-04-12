Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 жов, 2018 17:32
antey1969 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Добрый день, скажите в перспективе 5 месяцев, скачки курса ещё будут?
Унуноктий, кроме главы Нацбанка Вам на этот вопрос ответить не сможет никто.
Последние пару лет НБУ уверенно рулит коридором курса
Я не глава Нацбанка, но будьте уверены: в течение ближайшего месяца скачок будет. Запишите, потом проверим.
До 30-ки не достанут, если что
В этом году.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Додано: Нед 14 жов, 2018 17:55
Искатель написав: antey1969 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Добрый день, скажите в перспективе 5 месяцев, скачки курса ещё будут?
Унуноктий, кроме главы Нацбанка Вам на этот вопрос ответить не сможет никто.
Последние пару лет НБУ уверенно рулит коридором курса
Я не глава Нацбанка, но будьте уверены: в течение ближайшего месяца скачок будет. Запишите, потом проверим.
До 30-ки не достанут, если что
В этом году.
Микроскачки, естественно будут, нужно же людям зарабатывать)
antey1969
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Додано: Нед 14 жов, 2018 17:57
Искатель написав: antey1969 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Добрый день, скажите в перспективе 5 месяцев, скачки курса ещё будут?
Унуноктий, кроме главы Нацбанка Вам на этот вопрос ответить не сможет никто.
Последние пару лет НБУ уверенно рулит коридором курса
Я не глава Нацбанка, но будьте уверены: в течение ближайшего месяца скачок будет. Запишите, потом проверим.
До 30-ки не достанут, если что
В этом году.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 14 жов, 2018 18:04
Подписан контракт на поставку горячей воды из Техаса. Первая баржа с кипятком для киевлян отправится от статуи Свободы уже в первой декаде декабря
Грйс-мэн
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Додано: Нед 14 жов, 2018 18:06
Грйс-мэн написав:
Подписан контракт на поставку горячей воды из Техаса. Первая баржа с кипятком для киевлян отправится от статуи Свободы уже в первой декаде декабря
Киевляне писаются кипятком от счастья.
Баржа опоздала
antey1969
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Додано: Нед 14 жов, 2018 18:11
Искатель написав:
. .....
До 30-ки не достанут, если что
В этом году.
Зуб даёте?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
ЛАД
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Додано: Нед 14 жов, 2018 18:15
ЛАД написав:
А вроде церковь отделена от государства ...
Це не вірне твердження, це просто букви в Конституції, а враховуючи нинішній стан війни, економічну ситуацію, рівень набожності українців, відділяти церкву від держави - злочин.
нетотожнийдефініцій
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Додано: Нед 14 жов, 2018 18:21
Востаннє редагувалось
Грйс-мэн
в Нед 14 жов, 2018 18:31, всього редагувалось 1 раз.
Грйс-мэн
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Додано: Нед 14 жов, 2018 18:24
ЛАД написав: Vitl написав:
....
Хотя
говорят
, что в этом году деньги со счетов тратятся более равномерно, но всё равно новогоднего перекоса не миновать.И на это пап повлиять никак не может.
Ключевое слово - "говорят".
"Говорите и вы".
План по расходам бюджета не выполняется, впрочем, как и по доходам.
Здесь в этой теме не помню кто то авторитетный писал, в смысле не из клоунов и нациков.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Додано: Нед 14 жов, 2018 18:27
zРадио написав:
Себестоимость добычи следует из аудированной отчетности Укргаздобычи, и не является предметом жарких дискуссий.
Данные за 2017 год.
Объем добычи - 15 250 млн кубов.
Себестоимость добытого газа - 33 030 млн грн.
Другие операционные расходы - 2 579 млн грн.
Инвестиционные (амортизационные) расходы - 2 232 млн грн
Итого:
Валовые расходы на 1000 кубов = 33 030 / 15 250 = 2166 грн (80 долларов).
Всего операционные расходы на 1000 кубов = (33 030 + 2 579) / 15 250 = 2335 грн (86 долларов).
Всего расходы на 1000 кубов = (33 030 + 2 579 + 2 232) / 15 250 = 2481 грн (92 доллара).
http://ugv.com.ua/uploads/1522851503.pdf
себестоимость как вы указываете:
- Плата за користування надрами та інші податки 22,289,443
- Амортизація 6,664,003
- Витрати на персонал та відповідні соціальні нарахування 2,236,805
- Інші витрати 1,839,538
и все . так что 80 баксов это себестоимость только сосать газ с готовых пробуренных вышек.
mephala
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