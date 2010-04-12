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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6495649664976498 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 917 1. Нет сбережений в валюте 10% 90 2. до 20% 5% 47 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 126 5. более 75% 64% 586 Всього голосів : 917 Додано: Нед 14 жов, 2018 18:32 Оранжевый-хит сезона написав: Добрый день, скажите в перспективе 5 месяцев, скачки курса ещё будут? Добрый день, скажите в перспективе 5 месяцев, скачки курса ещё будут?

В залежності від того - що Ви називаєте стрибками.Якщо коливання в межах 5-7%,то думаю,що будуть.

Зараз взагалі аномальні явища проходять.Бюджет недовиконується в тому числі по причині низького курсу долара.НБУ замість того,щоб викуповувати надлишки по 28.ХХ,дає курсу опуститись нижче 28.00.А зі зміцненням гривні позитив є для імпортерів,а негатив для експортерів.Тобто ми ще й баланс торгівлі погіршуємо.

Ну й ще такі роздуми по вибухам в Ічні.

Військові спеціалісти кажуть,що там диверсанти підірвали склади з найціннішими для української армії боєприпасами.

Тут у невоюючій країні треба тримати НЗ,а в нас воююча країна,тому негайно потрібно буде відновити запаси на північному напрямку.Де їх купити?Такі боєприпаси випускає виключно Росія.Звісно,в москалів ми їх не купимо,доведеться домовлятись через треті країни.Військові експерти казали,що за деякі види боєприпасів Україна платила в 5 разів більше,ніж вони коштують в Росії,бо там ланцюжок може бути з 2-3 країн посередників.

Тобто зараз стає питання негайно відновити запас щонайменше на декілька сот мільйонів доларів.

Ну й ще така порада для форумчан.

В країні залишилось всього 3 великі склади боєприпасів - в Черкаській,Хмельницькій і Вінницькій області.Якщо у вас або у ваших знайомих є нерухомість в радіусі прильоту боєприпасів в цих областях,раджу продати.Можете не сумніватись,росіяни будуть намагатись зробити диверсії і там.Поки що практика показує,що їм це вдається. В залежності від того - що Ви називаєте стрибками.Якщо коливання в межах 5-7%,то думаю,що будуть.Зараз взагалі аномальні явища проходять.Бюджет недовиконується в тому числі по причині низького курсу долара.НБУ замість того,щоб викуповувати надлишки по 28.ХХ,дає курсу опуститись нижче 28.00.А зі зміцненням гривні позитив є для імпортерів,а негатив для експортерів.Тобто ми ще й баланс торгівлі погіршуємо.Ну й ще такі роздуми по вибухам в Ічні.Військові спеціалісти кажуть,що там диверсанти підірвали склади з найціннішими для української армії боєприпасами.Тут у невоюючій країні треба тримати НЗ,а в нас воююча країна,тому негайно потрібно буде відновити запаси на північному напрямку.Де їх купити?Такі боєприпаси випускає виключно Росія.Звісно,в москалів ми їх не купимо,доведеться домовлятись через треті країни.Військові експерти казали,що за деякі види боєприпасів Україна платила в 5 разів більше,ніж вони коштують в Росії,бо там ланцюжок може бути з 2-3 країн посередників.Тобто зараз стає питання негайно відновити запас щонайменше на декілька сот мільйонів доларів.Ну й ще така порада для форумчан.В країні залишилось всього 3 великі склади боєприпасів - в Черкаській,Хмельницькій і Вінницькій області.Якщо у вас або у ваших знайомих є нерухомість в радіусі прильоту боєприпасів в цих областях,раджу продати.Можете не сумніватись,росіяни будуть намагатись зробити диверсії і там.Поки що практика показує,що їм це вдається. tea Повідомлень: 15947 З нами з: 15.11.08 Подякував: 412 раз. Подякували: 2068 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 жов, 2018 18:35 Vitl написав: ЛАД написав: Vitl написав: ....

Хотя говорят , что в этом году деньги со счетов тратятся более равномерно, но всё равно новогоднего перекоса не миновать.И на это пап повлиять никак не может. ....Хотя, что в этом году деньги со счетов тратятся более равномерно, но всё равно новогоднего перекоса не миновать.И на это пап повлиять никак не может.

Ключевое слово - "говорят". "Говорите и вы".

План по расходам бюджета не выполняется, впрочем, как и по доходам. Ключевое слово - "говорят"."Говорите и вы".План по расходам бюджета не выполняется, впрочем, как и по доходам.



Здесь в этой теме не помню кто то авторитетный писал, в смысле не из клоунов и нациков. Здесь в этой теме не помню кто то авторитетный писал, в смысле не из клоунов и нациков.

Помню, было. Но, вроде, как предположение, а не утверждение. Помню, было. Но, вроде, как предположение, а не утверждение. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10566 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3294 раз. Подякували: 3115 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 жов, 2018 18:45 нетотожнийдефініцій написав: ЛАД написав: А вроде церковь отделена от государства ... А вроде церковь отделена от государства ...

Це не вірне твердження, це просто букви в Конституції, а враховуючи нинішній стан війни, економічну ситуацію, рівень набожності українців , відділяти церкву від держави - злочин. Це не вірне твердження, це просто букви в Конституції, а враховуючи нинішній стан війни, економічну ситуацію,, відділяти церкву від держави - злочин.

1. Про "рівень набожності українців" это Вы серьёзно?

Соблюдать посты и освящать машины жто ещё не набожность.

2. Так что, чтобы не было "злочинів" - государственная религия, на пряжках солдат "С нами бог" и крестовый поход на Москву?

3. Не очень понял связь между "нинішнім станом війни, економічною ситуацією" и отделением церкви от государства.

4. "Просто букви в Конституції" это Вы красиво сказали.

Т.е. на Конституцию можно наплевать и забыть? 1. Про "рівень набожності українців" это Вы серьёзно?Соблюдать посты и освящать машины жто ещё не набожность.2. Так что, чтобы не было "злочинів" - государственная религия, на пряжках солдат "С нами бог" и крестовый поход на Москву?3. Не очень понял связь между "нинішнім станом війни, економічною ситуацією" и отделением церкви от государства.4. "Просто букви в Конституції" это Вы красиво сказали.Т.е. на Конституцию можно наплевать и забыть? Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10566 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3294 раз. Подякували: 3115 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 жов, 2018 18:47 tea написав: Військові спеціалісти кажуть,що там диверсанти підірвали склади з найціннішими для української армії боєприпасами.

Тут у невоюючій країні треба тримати НЗ,а в нас воююча країна,тому негайно потрібно буде відновити запаси на північному напрямку.Де їх купити?Такі боєприпаси випускає виключно Росія.Звісно,в москалів ми їх не купимо,доведеться домовлятись через треті країни.Військові експерти казали,що за деякі види боєприпасів Україна платила в 5 разів більше,ніж вони коштують в Росії,бо там ланцюжок може бути з 2-3 країн посередників.

Тобто зараз стає питання негайно відновити запас щонайменше на декілька сот мільйонів доларів.

Ну й ще така порада для форумчан.

В країні залишилось всього 3 великі склади боєприпасів - в Черкаській,Хмельницькій і Вінницькій області.Якщо у вас або у ваших знайомих є нерухомість в радіусі прильоту боєприпасів в цих областях,раджу продати.Можете не сумніватись,росіяни будуть намагатись зробити диверсії і там.Поки що практика показує,що їм це вдається. Військові спеціалісти кажуть,що там диверсанти підірвали склади з найціннішими для української армії боєприпасами.Тут у невоюючій країні треба тримати НЗ,а в нас воююча країна,тому негайно потрібно буде відновити запаси на північному напрямку.Де їх купити?Такі боєприпаси випускає виключно Росія.Звісно,в москалів ми їх не купимо,доведеться домовлятись через треті країни.Військові експерти казали,що за деякі види боєприпасів Україна платила в 5 разів більше,ніж вони коштують в Росії,бо там ланцюжок може бути з 2-3 країн посередників.Тобто зараз стає питання негайно відновити запас щонайменше на декілька сот мільйонів доларів.Ну й ще така порада для форумчан.В країні залишилось всього 3 великі склади боєприпасів - в Черкаській,Хмельницькій і Вінницькій області.Якщо у вас або у ваших знайомих є нерухомість в радіусі прильоту боєприпасів в цих областях,раджу продати.Можете не сумніватись,росіяни будуть намагатись зробити диверсії і там.Поки що практика показує,що їм це вдається.

Військові спеціалісти кажуть, що склады взорвал Полторак по приказу Порошенко. За что Порошенко наградил Полторака орденом Богдана Хмельницкого. И уволил, и тут же назначил гражданским министром обороны



В країні залишилось всього 3 великі склади боєприпасів - в Черкаській,Хмельницькій і Вінницькій області. Якщо у вас або у ваших знайомих є нерухомість в радіусі прильоту боєприпасів в цих областях,раджу продати.Можете не сумніватись, Порошенко буде намагатись зірвати скалди і там.Поки що практика показує,що йому це вдається. Військові спеціалісти кажуть, що склады взорвал Полторак по приказу Порошенко. За что Порошенко наградил Полторака орденом Богдана Хмельницкого. И уволил, и тут же назначил гражданским министром обороныВ країні залишилось всього 3 великі склади боєприпасів - в Черкаській,Хмельницькій і Вінницькій області. Якщо у вас або у ваших знайомих є нерухомість в радіусі прильоту боєприпасів в цих областях,раджу продати.Можете не сумніватись, Порошенко буде намагатись зірвати скалди і там.Поки що практика показує,що йому це вдається. Востаннє редагувалось Грйс-мэн в Нед 14 жов, 2018 18:52, всього редагувалось 2 разів. Грйс-мэн Повідомлень: 358 З нами з: 22.01.18 Подякував: 253 раз. Подякували: 128 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 жов, 2018 18:49 tea

На диверсии списать можно много, и это проще всего. Даже если это диверсия, то главная проблема - разгильдяйство.

А цена ... Проблема опять же не в "2-3 странах", а в том, как на этом греют руки те, кто этим занимается. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10566 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3294 раз. Подякували: 3115 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 жов, 2018 18:52 ЛАД написав: tea

На диверсии списать можно много, и это проще всего. Даже если это диверсия, то главная проблема - разгильдяйство.

А цена ... Проблема опять же не в "2-3 странах", а в том, как на этом греют руки те, кто этим занимается. На диверсии списать можно много, и это проще всего. Даже если это диверсия, то главная проблема - разгильдяйство.А цена ... Проблема опять же не в "2-3 странах", а в том, как на этом греют руки те, кто этим занимается.

В мене там акцент на іншому.Ми ж на валютній гілці.

Без з"ясування причин вибуху,Україні зараз терміново потрібно відновити запас,купуючи за валюту боєприпаси.Торгівельний баланс незаплановано ще більше погіршиться. В мене там акцент на іншому.Ми ж на валютній гілці.Без з"ясування причин вибуху,Україні зараз терміново потрібно відновити запас,купуючи за валюту боєприпаси.Торгівельний баланс незаплановано ще більше погіршиться. tea Повідомлень: 15947 З нами з: 15.11.08 Подякував: 412 раз. Подякували: 2068 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6495649664976498 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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