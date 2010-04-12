Оранжевый-хит сезона написав:Добрый день, скажите в перспективе 5 месяцев, скачки курса ещё будут?
В залежності від того - що Ви називаєте стрибками.Якщо коливання в межах 5-7%,то думаю,що будуть. Зараз взагалі аномальні явища проходять.Бюджет недовиконується в тому числі по причині низького курсу долара.НБУ замість того,щоб викуповувати надлишки по 28.ХХ,дає курсу опуститись нижче 28.00.А зі зміцненням гривні позитив є для імпортерів,а негатив для експортерів.Тобто ми ще й баланс торгівлі погіршуємо. Ну й ще такі роздуми по вибухам в Ічні. Військові спеціалісти кажуть,що там диверсанти підірвали склади з найціннішими для української армії боєприпасами. Тут у невоюючій країні треба тримати НЗ,а в нас воююча країна,тому негайно потрібно буде відновити запаси на північному напрямку.Де їх купити?Такі боєприпаси випускає виключно Росія.Звісно,в москалів ми їх не купимо,доведеться домовлятись через треті країни.Військові експерти казали,що за деякі види боєприпасів Україна платила в 5 разів більше,ніж вони коштують в Росії,бо там ланцюжок може бути з 2-3 країн посередників. Тобто зараз стає питання негайно відновити запас щонайменше на декілька сот мільйонів доларів. Ну й ще така порада для форумчан. В країні залишилось всього 3 великі склади боєприпасів - в Черкаській,Хмельницькій і Вінницькій області.Якщо у вас або у ваших знайомих є нерухомість в радіусі прильоту боєприпасів в цих областях,раджу продати.Можете не сумніватись,росіяни будуть намагатись зробити диверсії і там.Поки що практика показує,що їм це вдається.
ЛАД написав:А вроде церковь отделена от государства ...
Це не вірне твердження, це просто букви в Конституції, а враховуючи нинішній стан війни, економічну ситуацію, рівень набожності українців, відділяти церкву від держави - злочин.
1. Про "рівень набожності українців" это Вы серьёзно? Соблюдать посты и освящать машины жто ещё не набожность. 2. Так что, чтобы не было "злочинів" - государственная религия, на пряжках солдат "С нами бог" и крестовый поход на Москву? 3. Не очень понял связь между "нинішнім станом війни, економічною ситуацією" и отделением церкви от государства. 4. "Просто букви в Конституції" это Вы красиво сказали. Т.е. на Конституцию можно наплевать и забыть?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
tea написав:Військові спеціалісти кажуть,що там диверсанти підірвали склади з найціннішими для української армії боєприпасами. Тут у невоюючій країні треба тримати НЗ,а в нас воююча країна,тому негайно потрібно буде відновити запаси на північному напрямку.Де їх купити?Такі боєприпаси випускає виключно Росія.Звісно,в москалів ми їх не купимо,доведеться домовлятись через треті країни.Військові експерти казали,що за деякі види боєприпасів Україна платила в 5 разів більше,ніж вони коштують в Росії,бо там ланцюжок може бути з 2-3 країн посередників. Тобто зараз стає питання негайно відновити запас щонайменше на декілька сот мільйонів доларів. Ну й ще така порада для форумчан. В країні залишилось всього 3 великі склади боєприпасів - в Черкаській,Хмельницькій і Вінницькій області.Якщо у вас або у ваших знайомих є нерухомість в радіусі прильоту боєприпасів в цих областях,раджу продати.Можете не сумніватись,росіяни будуть намагатись зробити диверсії і там.Поки що практика показує,що їм це вдається.
Військові спеціалісти кажуть, що склады взорвал Полторак по приказу Порошенко. За что Порошенко наградил Полторака орденом Богдана Хмельницкого. И уволил, и тут же назначил гражданским министром обороны
В країні залишилось всього 3 великі склади боєприпасів - в Черкаській,Хмельницькій і Вінницькій області. Якщо у вас або у ваших знайомих є нерухомість в радіусі прильоту боєприпасів в цих областях,раджу продати.Можете не сумніватись, Порошенко буде намагатись зірвати скалди і там.Поки що практика показує,що йому це вдається.
Востаннє редагувалось Грйс-мэн в Нед 14 жов, 2018 18:52, всього редагувалось 2 разів.
tea На диверсии списать можно много, и это проще всего. Даже если это диверсия, то главная проблема - разгильдяйство. А цена ... Проблема опять же не в "2-3 странах", а в том, как на этом греют руки те, кто этим занимается.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
ЛАД написав:tea На диверсии списать можно много, и это проще всего. Даже если это диверсия, то главная проблема - разгильдяйство. А цена ... Проблема опять же не в "2-3 странах", а в том, как на этом греют руки те, кто этим занимается.
В мене там акцент на іншому.Ми ж на валютній гілці. Без з"ясування причин вибуху,Україні зараз терміново потрібно відновити запас,купуючи за валюту боєприпаси.Торгівельний баланс незаплановано ще більше погіршиться.