Додано: Нед 14 жов, 2018 18:32

Оранжевый-хит сезона написав: Добрый день, скажите в перспективе 5 месяцев, скачки курса ещё будут? Добрый день, скажите в перспективе 5 месяцев, скачки курса ещё будут?

В залежності від того - що Ви називаєте стрибками.Якщо коливання в межах 5-7%,то думаю,що будуть.Зараз взагалі аномальні явища проходять.Бюджет недовиконується в тому числі по причині низького курсу долара.НБУ замість того,щоб викуповувати надлишки по 28.ХХ,дає курсу опуститись нижче 28.00.А зі зміцненням гривні позитив є для імпортерів,а негатив для експортерів.Тобто ми ще й баланс торгівлі погіршуємо.Ну й ще такі роздуми по вибухам в Ічні.Військові спеціалісти кажуть,що там диверсанти підірвали склади з найціннішими для української армії боєприпасами.Тут у невоюючій країні треба тримати НЗ,а в нас воююча країна,тому негайно потрібно буде відновити запаси на північному напрямку.Де їх купити?Такі боєприпаси випускає виключно Росія.Звісно,в москалів ми їх не купимо,доведеться домовлятись через треті країни.Військові експерти казали,що за деякі види боєприпасів Україна платила в 5 разів більше,ніж вони коштують в Росії,бо там ланцюжок може бути з 2-3 країн посередників.Тобто зараз стає питання негайно відновити запас щонайменше на декілька сот мільйонів доларів.Ну й ще така порада для форумчан.В країні залишилось всього 3 великі склади боєприпасів - в Черкаській,Хмельницькій і Вінницькій області.Якщо у вас або у ваших знайомих є нерухомість в радіусі прильоту боєприпасів в цих областях,раджу продати.Можете не сумніватись,росіяни будуть намагатись зробити диверсії і там.Поки що практика показує,що їм це вдається.