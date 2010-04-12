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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 64966497649864996500>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 917
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 917
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 18:32

  Оранжевый-хит сезона написав:Добрый день, скажите в перспективе 5 месяцев, скачки курса ещё будут?

В залежності від того - що Ви називаєте стрибками.Якщо коливання в межах 5-7%,то думаю,що будуть.
Зараз взагалі аномальні явища проходять.Бюджет недовиконується в тому числі по причині низького курсу долара.НБУ замість того,щоб викуповувати надлишки по 28.ХХ,дає курсу опуститись нижче 28.00.А зі зміцненням гривні позитив є для імпортерів,а негатив для експортерів.Тобто ми ще й баланс торгівлі погіршуємо.
Ну й ще такі роздуми по вибухам в Ічні.
Військові спеціалісти кажуть,що там диверсанти підірвали склади з найціннішими для української армії боєприпасами.
Тут у невоюючій країні треба тримати НЗ,а в нас воююча країна,тому негайно потрібно буде відновити запаси на північному напрямку.Де їх купити?Такі боєприпаси випускає виключно Росія.Звісно,в москалів ми їх не купимо,доведеться домовлятись через треті країни.Військові експерти казали,що за деякі види боєприпасів Україна платила в 5 разів більше,ніж вони коштують в Росії,бо там ланцюжок може бути з 2-3 країн посередників.
Тобто зараз стає питання негайно відновити запас щонайменше на декілька сот мільйонів доларів.
Ну й ще така порада для форумчан.
В країні залишилось всього 3 великі склади боєприпасів - в Черкаській,Хмельницькій і Вінницькій області.Якщо у вас або у ваших знайомих є нерухомість в радіусі прильоту боєприпасів в цих областях,раджу продати.Можете не сумніватись,росіяни будуть намагатись зробити диверсії і там.Поки що практика показує,що їм це вдається.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 18:35

  Vitl написав:
  ЛАД написав:
  Vitl написав:....
Хотя говорят, что в этом году деньги со счетов тратятся более равномерно, но всё равно новогоднего перекоса не миновать.И на это пап повлиять никак не может.

Ключевое слово - "говорят". :) "Говорите и вы". :)
План по расходам бюджета не выполняется, впрочем, как и по доходам.


Здесь в этой теме не помню кто то авторитетный писал, в смысле не из клоунов и нациков.

Помню, было. Но, вроде, как предположение, а не утверждение.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 18:36

Re: Валютный рынок в контексте

  Грйс-мэн написав:И президента назначить патриархом

Для того щоб тупо хаяти людину, багато розуму не потрібно, а от для того щоб вистояти у війні з другою армією світу, щоб переконати ЄС та США про підтримку та надання безвізу, щоб в таких, важких умовах, добитися автокефалії, здійснити багатовікову мрію мільйонів українців - от тут потрібний розум, а той хто лише гавкає на форумах не побудувавши в своєму житті і собачої будки, для абсолютної більшості українців - ніщо, полова. Чекаю протиснення Порошенком Закону про податок на виведений капітал і нехай мене тут затопчуть ратицями, я заявлю, що Порошенко найвидатніший Гетьман в історії України, хоча його ім"я ВЖЕ заслуговує на запис золотими літерами в історію нашої держави, але він здатний на більше.
нетотожнийдефініцій
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 18:45

  нетотожнийдефініцій написав:
  ЛАД написав:А вроде церковь отделена от государства ...

Це не вірне твердження, це просто букви в Конституції, а враховуючи нинішній стан війни, економічну ситуацію, рівень набожності українців, відділяти церкву від держави - злочин.

1. Про "рівень набожності українців" это Вы серьёзно?
Соблюдать посты и освящать машины жто ещё не набожность.
2. Так что, чтобы не было "злочинів" - государственная религия, на пряжках солдат "С нами бог" и крестовый поход на Москву? :)
3. Не очень понял связь между "нинішнім станом війни, економічною ситуацією" и отделением церкви от государства.
4. "Просто букви в Конституції" это Вы красиво сказали. :)
Т.е. на Конституцию можно наплевать и забыть?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 18:47

  tea написав:Військові спеціалісти кажуть,що там диверсанти підірвали склади з найціннішими для української армії боєприпасами.
Тут у невоюючій країні треба тримати НЗ,а в нас воююча країна,тому негайно потрібно буде відновити запаси на північному напрямку.Де їх купити?Такі боєприпаси випускає виключно Росія.Звісно,в москалів ми їх не купимо,доведеться домовлятись через треті країни.Військові експерти казали,що за деякі види боєприпасів Україна платила в 5 разів більше,ніж вони коштують в Росії,бо там ланцюжок може бути з 2-3 країн посередників.
Тобто зараз стає питання негайно відновити запас щонайменше на декілька сот мільйонів доларів.
Ну й ще така порада для форумчан.
В країні залишилось всього 3 великі склади боєприпасів - в Черкаській,Хмельницькій і Вінницькій області.Якщо у вас або у ваших знайомих є нерухомість в радіусі прильоту боєприпасів в цих областях,раджу продати.Можете не сумніватись,росіяни будуть намагатись зробити диверсії і там.Поки що практика показує,що їм це вдається.

Військові спеціалісти кажуть, що склады взорвал Полторак по приказу Порошенко. За что Порошенко наградил Полторака орденом Богдана Хмельницкого. И уволил, и тут же назначил гражданским министром обороны

В країні залишилось всього 3 великі склади боєприпасів - в Черкаській,Хмельницькій і Вінницькій області. Якщо у вас або у ваших знайомих є нерухомість в радіусі прильоту боєприпасів в цих областях,раджу продати.Можете не сумніватись, Порошенко буде намагатись зірвати скалди і там.Поки що практика показує,що йому це вдається.
Востаннє редагувалось Грйс-мэн в Нед 14 жов, 2018 18:52, всього редагувалось 2 разів.
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 18:49

tea
На диверсии списать можно много, и это проще всего. Даже если это диверсия, то главная проблема - разгильдяйство.
А цена ... Проблема опять же не в "2-3 странах", а в том, как на этом греют руки те, кто этим занимается.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 18:52

  ЛАД написав:tea
На диверсии списать можно много, и это проще всего. Даже если это диверсия, то главная проблема - разгильдяйство.
А цена ... Проблема опять же не в "2-3 странах", а в том, как на этом греют руки те, кто этим занимается.

В мене там акцент на іншому.Ми ж на валютній гілці.
Без з"ясування причин вибуху,Україні зараз терміново потрібно відновити запас,купуючи за валюту боєприпаси.Торгівельний баланс незаплановано ще більше погіршиться.
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 19:06

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Друзі,хто ще не знає,Кучму у Мінській переговорній групі замінить Ющенко.
Як на мене - вдала кандидатура.

Обалдеть! :lol:
И еще бы Зверев от росияк... Точно договоримся... :wink:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 14 жов, 2018 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 19:10

  mephala написав:
  zРадио написав:Себестоимость добычи следует из аудированной отчетности Укргаздобычи, и не является предметом жарких дискуссий.

Данные за 2017 год.

Объем добычи - 15 250 млн кубов.
Себестоимость добытого газа - 33 030 млн грн.
Другие операционные расходы - 2 579 млн грн.
Инвестиционные (амортизационные) расходы - 2 232 млн грн

Итого:
Валовые расходы на 1000 кубов = 33 030 / 15 250 = 2166 грн (80 долларов).
Всего операционные расходы на 1000 кубов = (33 030 + 2 579) / 15 250 = 2335 грн (86 долларов).
Всего расходы на 1000 кубов = (33 030 + 2 579 + 2 232) / 15 250 = 2481 грн (92 доллара).

http://ugv.com.ua/uploads/1522851503.pdf

себестоимость как вы указываете:
- Плата за користування надрами та інші податки 22,289,443
- Амортизація 6,664,003
- Витрати на персонал та відповідні соціальні нарахування 2,236,805
- Інші витрати 1,839,538
и все . так что 80 баксов это себестоимость только сосать газ с готовых пробуренных вышек.


6 699 млн грн (а не 6 664) - это амортизационные расходы на "просто сосать с готовых вышек", как вы выразились. Статья 2515 группы "операционные расходы" 2050. То есть это распределяемые на единицу добычи инвестиционные расходы.

А есть еще нераспределенные инвестиционные расходы, не относящиеся к операционной деятельности - в разведку, бурение, строительство и приобретение активов в размере 2 232 млн грн (статья 2070).

Курите управленческий учет (даже не бухгалтерский) :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 19:11

  tea написав:.Ми ж на валютній гілці.
Без з"ясування причин вибуху,Україні зараз терміново потрібно відновити запас,купуючи за валюту боєприпаси.


Ни в коем случае, сначала надо разобраться, почему они всё взрываются и взрываются, а потом возобновлять запасы. А то никаких мешков с долларами не хватит, такие фейерверки устраивать на постоянной основе.
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