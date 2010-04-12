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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6497649864996500>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 917
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 917
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 19:12

freeze
То так. :(
Калаш даже в Африке 2 тыщи баксов стоит... Ф1 от 100... :mrgreen:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 14 жов, 2018 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 19:15

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Ну й ще така порада для форумчан.
В країні залишилось всього 3 великі склади боєприпасів - в Черкаській,Хмельницькій і Вінницькій області.Якщо у вас або у ваших знайомих є нерухомість в радіусі прильоту боєприпасів в цих областях,раджу продати.Можете не сумніватись,росіяни будуть намагатись зробити диверсії і там.Поки що практика показує,що їм це вдається

Давай визначимося спочатку з основними пунктами: я патріот, я за вільну незалежну суверенну Україну. Тому давайте не будем мене банити і витрати те що я напишу нижче , тому ще це моя субєктивна думка , а в нас як то кажуть свобода слова. Отже наші громадяни України із своїх Українських складів продавали зброю що належить державі Україні в ЛНР\ДНР і всім хто тільки хотів ... щоб приховати масові недостачі вони ж змушені при якихось критичних недостачах або коли справа йде до перевірок зачистити за собою - Все уже украдено до нас ... Операция "Ы" , як то кажуть переглядайте класику .
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 19:15

  дарий написав:
  tea написав:Друзі,хто ще не знає,Кучму у Мінській переговорній групі замінить Ющенко.
Як на мене - вдала кандидатура.

Обалдеть! :lol:


Ага :) Что это за скелеты из шкафов - Кучма, Ющенко... Медведчук еще на пол-шишечки...

О чем эти свадебные генералы могут договориться? А точнее кто будет выполнять то, что они подписали, если их подписи юридически ничтожны?
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 19:50

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:1. Про "рівень набожності українців" это Вы серьёзно?
Соблюдать посты и освящать машины жто ещё не набожность.

Аргументи, цифри наведете, чи просто традиційне пустомельство? Щоб хоч трішечки хоч щось зрозуміли, новеду лише один приклад: священник в Німечиині, у повному розпачі від ігнорування прочан, почав вже наливати прихожанам пиво, щоб хоч хтось прийшов!
  ЛАД написав:Так что, чтобы не было "злочинів" - государственная религия, на пряжках солдат "С нами бог" и крестовый поход на Москву?

А ця маячня ТУТ до чого? На доларі написано : "In God we trust". Результат як Вам?
  ЛАД написав:Не очень понял связь между "нинішнім станом війни, економічною ситуацією" и отделением церкви от государства.

Ви читаєте цей форум чи лише себе нібито самого ТУТ розумного і самого ТУТ коханого. Сума в 12 млрд євро, яка тут називалась і уходила в РФ від прихожан УПЦ МП Вас не бентежить? Ну хай там з запасом, та нехай в половину менше. Порошенко дурак?
  ЛАД написав:4. "Просто букви в Конституції" это Вы красиво сказали. :) Т.е. на Конституцию можно наплевать и забыть?

Це вже зроблено давно з більшістю її положень, Ви точно з України? Питання оновлення Конституції вже декілька десятків років назад перезріло, як і нещадне знищення діючого так званого "судочинства" в нашій країні. Кому потрібне це окозамилювання яке вже друге століття не працює?
нетотожнийдефініцій
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 19:59

Кстати, о прогнозах:
„Не верьте предсказателям, Богу самому интересно, чем всё это кончится.“ — Станислав Ежи Лец
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 20:02

  ЛАД написав:tea
На диверсии списать можно много, и это проще всего. Даже если это диверсия, то главная проблема - разгильдяйство.
А цена ... Проблема опять же не в "2-3 странах", а в том, как на этом греют руки те, кто этим занимается.

какое разгильдяйство, склад площадью 682,6 гектара охраняло 12 (двенадцать) человек...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 20:08

  ЛАД написав:Кстати, о прогнозах:
„Не верьте предсказателям, Богу самому интересно, чем всё это кончится.“ — Станислав Ежи Лец

Тут ось в ЖЖ натрапив на цікаву історію. :wink:
"Як купити Віагру за 3 копійки". :oops: :oops:
Доречі,Ваш земляк купував. :mrgreen:
https://softranger.livejournal.com/568049.html
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 20:11

Re: Валютный рынок в контексте

  edvardd написав:какое разгильдяйство, склад площадью 682,6 гектара охраняло 12 (двенадцать) человек...
та да, мыслимо ли использовать на стратегическом объекте видеокамеры, датчики движения и прочие достижения 21 века.... Нагнать туда сотню призывников - наш метод...
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 20:14

  juristkostya написав:
  edvardd написав:какое разгильдяйство, склад площадью 682,6 гектара охраняло 12 (двенадцать) человек...
та да, мыслимо ли использовать на стратегическом объекте видеокамеры, датчики движения и прочие достижения 21 века.... Нагнать туда сотню призывников - наш метод...

Нещодавно Червоненко казав,що бізнес свого часу пропонував міністерству оборони сучасні склади з усіма наворотами 21 сторіччя,камерами,датчиками тошо.
Міністерство оборони відмовилось.
Сумно,б*** (с)
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 20:16

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Проблема опять же не в "2-3 странах", а в том, как на этом греют руки те, кто этим занимается.

Отак брати і шпарити тут прямим текстом з ольгінських методичок. Цифри, факти, позовні заяви, розслідування ... пітерські майори нічого цього Вам не написали? Шкода, бо звучить для пересічних як інфа від ОБС, а для мене як тупий ольгінський вкид.
Востаннє редагувалось нетотожнийдефініцій в Нед 14 жов, 2018 20:24, всього редагувалось 1 раз.
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