freeze
То так.
Калаш даже в Африке 2 тыщи баксов стоит... Ф1 от 100...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 жов, 2018 19:12
freeze
То так.
Калаш даже в Африке 2 тыщи баксов стоит... Ф1 от 100...
Востаннє редагувалось дарий в Нед 14 жов, 2018 19:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 14 жов, 2018 19:15
Re: Валютный рынок в контексте
Давай визначимося спочатку з основними пунктами: я патріот, я за вільну незалежну суверенну Україну. Тому давайте не будем мене банити і витрати те що я напишу нижче , тому ще це моя субєктивна думка , а в нас як то кажуть свобода слова. Отже наші громадяни України із своїх Українських складів продавали зброю що належить державі Україні в ЛНР\ДНР і всім хто тільки хотів ... щоб приховати масові недостачі вони ж змушені при якихось критичних недостачах або коли справа йде до перевірок зачистити за собою - Все уже украдено до нас ... Операция "Ы" , як то кажуть переглядайте класику .
свинорыл
Додано: Нед 14 жов, 2018 19:15
Ага Что это за скелеты из шкафов - Кучма, Ющенко... Медведчук еще на пол-шишечки...
О чем эти свадебные генералы могут договориться? А точнее кто будет выполнять то, что они подписали, если их подписи юридически ничтожны?
Додано: Нед 14 жов, 2018 19:50
Re: Валютный рынок в контексте
Аргументи, цифри наведете, чи просто традиційне пустомельство? Щоб хоч трішечки хоч щось зрозуміли, новеду лише один приклад: священник в Німечиині, у повному розпачі від ігнорування прочан, почав вже наливати прихожанам пиво, щоб хоч хтось прийшов!
А ця маячня ТУТ до чого? На доларі написано : "In God we trust". Результат як Вам?
Ви читаєте цей форум чи лише себе нібито самого ТУТ розумного і самого ТУТ коханого. Сума в 12 млрд євро, яка тут називалась і уходила в РФ від прихожан УПЦ МП Вас не бентежить? Ну хай там з запасом, та нехай в половину менше. Порошенко дурак?
Це вже зроблено давно з більшістю її положень, Ви точно з України? Питання оновлення Конституції вже декілька десятків років назад перезріло, як і нещадне знищення діючого так званого "судочинства" в нашій країні. Кому потрібне це окозамилювання яке вже друге століття не працює?
Додано: Нед 14 жов, 2018 19:59
Кстати, о прогнозах:
„Не верьте предсказателям, Богу самому интересно, чем всё это кончится.“ — Станислав Ежи Лец
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 14 жов, 2018 20:02
какое разгильдяйство, склад площадью 682,6 гектара охраняло 12 (двенадцать) человек...
Додано: Нед 14 жов, 2018 20:08
Тут ось в ЖЖ натрапив на цікаву історію.
"Як купити Віагру за 3 копійки".
Доречі,Ваш земляк купував.
Додано: Нед 14 жов, 2018 20:11
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Нед 14 жов, 2018 20:14
Нещодавно Червоненко казав,що бізнес свого часу пропонував міністерству оборони сучасні склади з усіма наворотами 21 сторіччя,камерами,датчиками тошо.
Міністерство оборони відмовилось.
Сумно,б*** (с)
Додано: Нед 14 жов, 2018 20:16
Re: Валютный рынок в контексте
Отак брати і шпарити тут прямим текстом з ольгінських методичок. Цифри, факти, позовні заяви, розслідування ... пітерські майори нічого цього Вам не написали? Шкода, бо звучить для пересічних як інфа від ОБС, а для мене як тупий ольгінський вкид.
Востаннє редагувалось нетотожнийдефініцій в Нед 14 жов, 2018 20:24, всього редагувалось 1 раз.
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