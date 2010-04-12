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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 649864996500650165026503>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 917
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 917
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 20:20

Re: Валютный рынок в контексте

  yama написав:Отже наші громадяни України із своїх Українських складів продавали зброю що належить державі Україні в ЛНР\ДНР і всім хто тільки хотів ... щоб приховати масові недостачі

Ще один: цифри, факти, фамілії, розслідування чи лише помелом молоти? І звідки Ви сюди лізете? І навіщо?
нетотожнийдефініцій
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 20:20

Re: Валютный рынок в контексте

  нетотожнийдефініцій написав:Сума в 12 млрд євро, яка тут називалась і уходила в РФ від прихожан УПЦ МП Вас не бентежить?

в смысле, пусть люди продолжают оплачивать шаманский ритуалы двухтысячелетней давности, лишь бы на это зарабатывал "отечественный производитель" ?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 20:23

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Нещодавно Червоненко казав

Це той якому потрібно беззаперечно вірити? Лише один штрих з його сторони, а таких сотні :
https://tsn.ua/ukrayina/chervonenko-na- ... 59665.html
нетотожнийдефініцій
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 20:28

  нетотожнийдефініцій написав:
  yama написав:Отже наші громадяни України із своїх Українських складів продавали зброю що належить державі Україні в ЛНР\ДНР і всім хто тільки хотів ... щоб приховати масові недостачі

Ще один: цифри, факти, фамілії, розслідування чи лише помелом молоти? І звідки Ви сюди лізете? І навіщо?



Брат , Вы не горячитесь .
Нельзя , вот так ,обвинить человека в не патриотизме.
Это не правильно.
Я знаю ЛАДА с 2008 .
Очень неординарный человек ,умный , с достаточным уровнем развития, не конфликтный .
Здесь и так конфликтных ситуаций в достатке.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 20:29

  нетотожнийдефініцій написав:
  tea написав:Нещодавно Червоненко казав

Це той якому потрібно беззаперечно вірити? Лише один штрих з його сторони, а таких сотні :
https://tsn.ua/ukrayina/chervonenko-na- ... 59665.html


ООО , если бы Вы знали , что он в Запорожье накосячил ?!?!
холява
2
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 20:41

  дарий написав:freeze
То так. :(
Калаш даже в Африке 2 тыщи баксов стоит... Ф1 от 100... :mrgreen:

вот немного урезанный Калаш ibis.net.ua/products/details/karabin-ohotnichiy-mkm-072-kal-762h39/ и это в рознице !
Изделие представляет собой классический Автомат Калашникова модернизированный (АКМ) 70-80-х годов выпуска, переоснащенный Киевским заводом "Маяк" под маркировками МКМ-072Сб. Оружие берется со складов хранения. Стволы новые, калибр 7,62 мм. УСМ новые с хранения, либо новые из ЗИПа. Установлен фиксированный (АКМ) либо складной (АКМС)приклад от АК-74 с блокировкой стрельбы в сложенном положении.

Любой человек в Украине может его купить если : не стоит на учете в психушке, не судим и не употреблял наркотики последнюю неделю . + где-то $150-200 сопутствующие расходы. Ни о каких $ 2 000 речь не идет . Предполагаю на черном рынке он должен стоить до $ 500 или и того меньше
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 20:42

Re: Валютный рынок в контексте

  холява написав:Брат , Вы не горячитесь .

Вам уявилося.
  холява написав:Нельзя , вот так ,обвинить человека в не патриотизме.

Цього не було, уви, була і є підозра про умисне нагнітання негативу про Україну, кидання нічим не підтвердженого інформаційного українофобського лайна на вентилятор для загострення і так непростої ситуації, не кажучи вже про апломб та зарозумілість.
  холява написав:Я знаю ЛАДА с 2008 .
Очень неординарный человек ,умный , с достаточным уровнем развития, не конфликтный .

Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт. Ви про це? В наші часи таких називають .......... .
  холява написав:Здесь и так конфликтных ситуаций в достатке.

Погоджуюсь, але в спорі народжується істина, я проти балабольства, якщо ти когось звинувачуєш - факти будь-ласка, а не тріпай язИком. Я написав про Червоненко і відразу - факти, це нормально, а балаболів потрібно ставити на місце, тоді форум не буде нетотожнимдефініцієм. Чи не так? :wink:
нетотожнийдефініцій
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 20:42

  холява написав:ООО , если бы Вы знали , что он в Запорожье накосячил ?!?!

Говорят, аптеками владеет.
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 20:44

Это уже выстрел не себе в ногу, а прямо в свою голову!
https://www.svoboda.org/a/29542952.html
Похоже, трампон - таки агент кремля. Ой, не повезет Америке и доллару, если они разворушат свою нефтяную кормушку и верного покупателя трежерей.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 20:56

  hxbbgaf написав:Это уже выстрел не себе в ногу, а прямо в свою голову!
https://www.svoboda.org/a/29542952.html
Похоже, трампон - таки агент кремля. Ой, не повезет Америке и доллару, если они разворушат свою нефтяную кормушку и верного покупателя трежерей.


Да тут ситуация какая-то совсем дикая, пришел журналист в свое посольство, его немножко током попытали, чуток побили, затем отрезали голову, потом вообще попилили на части, и вывезли из посольства останки в чемодане. Скрипаль худо-бедно живой остался, а тут такая дикая смерть, если ввели санкции за Новичок, то тут, если Трамп никак не прореагирует на попрание ценностей, его носом будут тыкать этим расчленением на выборах.
Ждем санкций на саудитов еще и от Евросоюза, Меркель говорят пришла в ужас.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 14 жов, 2018 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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