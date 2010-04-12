Ще один: цифри, факти, фамілії, розслідування чи лише помелом молоти? І звідки Ви сюди лізете? І навіщо?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 жов, 2018 20:20
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Нед 14 жов, 2018 20:20
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Нед 14 жов, 2018 20:23
Re: Валютный рынок в контексте
Це той якому потрібно беззаперечно вірити? Лише один штрих з його сторони, а таких сотні :
Додано: Нед 14 жов, 2018 20:28
Брат , Вы не горячитесь .
Нельзя , вот так ,обвинить человека в не патриотизме.
Это не правильно.
Я знаю ЛАДА с 2008 .
Очень неординарный человек ,умный , с достаточным уровнем развития, не конфликтный .
Здесь и так конфликтных ситуаций в достатке.
Додано: Нед 14 жов, 2018 20:29
ООО , если бы Вы знали , что он в Запорожье накосячил ?!?!
Додано: Нед 14 жов, 2018 20:41
вот немного урезанный Калаш ibis.net.ua/products/details/karabin-ohotnichiy-mkm-072-kal-762h39/ и это в рознице !
Любой человек в Украине может его купить если : не стоит на учете в психушке, не судим и не употреблял наркотики последнюю неделю . + где-то $150-200 сопутствующие расходы. Ни о каких $ 2 000 речь не идет . Предполагаю на черном рынке он должен стоить до $ 500 или и того меньше
свинорыл
Додано: Нед 14 жов, 2018 20:42
Re: Валютный рынок в контексте
Вам уявилося.
Цього не було, уви, була і є підозра про умисне нагнітання негативу про Україну, кидання нічим не підтвердженого інформаційного українофобського лайна на вентилятор для загострення і так непростої ситуації, не кажучи вже про апломб та зарозумілість.
Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт. Ви про це? В наші часи таких називають .......... .
Погоджуюсь, але в спорі народжується істина, я проти балабольства, якщо ти когось звинувачуєш - факти будь-ласка, а не тріпай язИком. Я написав про Червоненко і відразу - факти, це нормально, а балаболів потрібно ставити на місце, тоді форум не буде нетотожнимдефініцієм. Чи не так?
Додано: Нед 14 жов, 2018 20:42
Додано: Нед 14 жов, 2018 20:44
Это уже выстрел не себе в ногу, а прямо в свою голову!
Похоже, трампон - таки агент кремля. Ой, не повезет Америке и доллару, если они разворушат свою нефтяную кормушку и верного покупателя трежерей.
Додано: Нед 14 жов, 2018 20:56
Да тут ситуация какая-то совсем дикая, пришел журналист в свое посольство, его немножко током попытали, чуток побили, затем отрезали голову, потом вообще попилили на части, и вывезли из посольства останки в чемодане. Скрипаль худо-бедно живой остался, а тут такая дикая смерть, если ввели санкции за Новичок, то тут, если Трамп никак не прореагирует на попрание ценностей, его носом будут тыкать этим расчленением на выборах.
Ждем санкций на саудитов еще и от Евросоюза, Меркель говорят пришла в ужас.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 14 жов, 2018 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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