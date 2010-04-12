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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 64996500650165026503>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 917
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 917
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 20:56

yama
Не путайте обрезанный калаш типа тайга. :(
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 20:57

  hxbbgaf написав:Это уже выстрел не себе в ногу, а прямо в свою голову!
https://www.svoboda.org/a/29542952.html
Похоже, трампон - таки агент кремля. Ой, не повезет Америке и доллару, если они разворушат свою нефтяную кормушку и верного покупателя трежерей.

да всё по плану, нефть должна сходить на 100, а потом резво на 21, а Трамп выполняет предвыборное МАГА, сауды там обделались как москалики со скрипалями - они затащили журналиста в посольство, убили, расчленили и закопали в саду посольства, но....весь процесс записывали смартчасы журналиста в облако...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 21:07

  juristkostya написав:
  нетотожнийдефініцій написав:Сума в 12 млрд євро, яка тут називалась і уходила в РФ від прихожан УПЦ МП Вас не бентежить?
в смысле, пусть люди продолжают оплачивать шаманский ритуалы двухтысячелетней давности, лишь бы на это зарабатывал "отечественный производитель" ?
Те що оплачують - погано
Те що при цьому оплачують чужинцям - дуже погано
Тому якщо будуть оплачувати самі собі(гроші залишаються в Державі) - погано , але на благополуччя середнєстатистичного в Україні - не змінюють... тому нехай
а - оплачують всередині Держави шаманський ( як ви виразились культ)
б - нехай оплачують всередині Держави тягу до тютюну/алкоголю
в - нехай оплачують всередині держави високі тарифи на опалення...

Особисто в мене є фраза(правило)
Мені все одно як заробились ті чи інші гроші - головне щоб вони були правильно витрачені...
Як приклад
Дівчинка на трасі заробила тілом.... і за виручені гроші наприклад закінчила ВУЗ чи допомогла сиротинцю - це нормально
і другий приклад
Високоосвічена людина написала супер/пупер твір - а на виручені гроші спонсорувала бандитів (загарбників)

Як на мене - дівчинка на трасі на порядок порядніша і потрібніша суспільству ніж людина з прикладу №2
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 21:16

  нетотожнийдефініцій написав:Аргументи, цифри наведете, чи просто традиційне пустомельство? Щоб хоч трішечки хоч щось зрозуміли, новеду лише один приклад: священник в Німечиині, у повному розпачі від ігнорування прочан, почав вже наливати прихожанам пиво, щоб хоч хтось прийшов!


Вот исследование - 7% прихожан и 49% "захожан".

Зображення

  нетотожнийдефініцій написав:Сума в 12 млрд євро, яка тут називалась і уходила в РФ від прихожан УПЦ МП Вас не бентежить? Ну хай там з запасом, та нехай в половину менше. Порошенко дурак?


Даже если разделить 12 млрд евро на прихожан + "захожан", это получится больше, чем по 500 евро на человека. А если только на прихожан, то по 4000 евро на человека.

Хотя очевидно, что не все верующие в Украине - православные и не все православные - прихожане УПЦ МП.

Соответственно, сумму на человека еще вдвое нужно увеличивать.

Вам не кажется, что эта информация - фейк для наивных?
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 21:25

Re: Валютный рынок в контексте

  budivelnik написав:а - оплачують всередині Держави шаманський ( як ви виразились культ)
б - нехай оплачують всередині Держави тягу до тютюну/алкоголю
в - нехай оплачують всередині держави високі тарифи на опалення...

Особисто в мене є фраза(правило)
Мені все одно як заробились ті чи інші гроші - головне щоб вони були правильно витрачені...

здесь у вас логика хромает на обе ноги.
Любители алкоголя/табака обогащают в первую очередь государство (см налоговую нагрузку в цене этих товаров).
Деньги же от любителей шаманских танцев изящно движутся в обход бюджета. И никаких подвижек в этом принципиальном вопросе не предвидится.
Более того, держатели соответствующих франшиз даже за отопление платят нерыночную цену - т.е., атеисты субсидируют верующих в части коммунальных тарифов, что, мягко говоря, не слишком справедливо.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 21:32

Кстати, слышал, что чем больше верующих в стране - тем беднее страна. Пример - страны Африки, Южной Америки. Очень набожные, с мощным церковным лобби. И в противовес - богатейшие страны Европы с 30% атеистов.
Украина - це Европа!?
siriys
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 21:34

Re: Валютный рынок в контексте

siriys написав:Кстати, слышал, что чем больше верующих в стране - тем беднее страна. Пример - страны Африки, Южной Америки. Очень набожные, с мощным церковным лобби. И в противовес - богатейшие страны Европы с 30% атеистов.
Украина - це Европа!?
А США?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 21:47

  Faceless написав:
siriys написав:Кстати, слышал, что чем больше верующих в стране - тем беднее страна. Пример - страны Африки, Южной Америки. Очень набожные, с мощным церковным лобби. И в противовес - богатейшие страны Европы с 30% атеистов.
Украина - це Европа!?
А США?

США верят в доллар... остальное - демонстративное
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 21:50

  siriys написав:Кстати, слышал, что чем больше верующих в стране - тем беднее страна. Пример - страны Африки, Южной Америки. Очень набожные, с мощным церковным лобби. И в противовес - богатейшие страны Европы с 30% атеистов.
Украина - це Европа!?


Вера - это своеобразный аутотренинг, многие типа атеисты на полном серьезе уверены, что моя правая рука наливается тяжестью, моя правая нога становится очень теплой, что если я скажу пять раз перед форточкой - у меня сегодня будет хороший день, то так и будет в действительности.
Все верят, одни верят, что Бога нет , другие также искренне уверены, что Бога нет.
Ни одна более менее значимая вера не учит - плохо работай, не учись, убивай.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 21:52

  siriys написав:Кстати, слышал, что чем больше верующих в стране - тем беднее страна. Пример - страны Африки, Южной Америки. Очень набожные, с мощным церковным лобби. И в противовес - богатейшие страны Европы с 30% атеистов.
Украина - це Европа!?

Оказывается Саудовская Аравия и Эмираты - лузеры. Слишком уж большой у них процент правоверных для успешности нации)))
antey1969
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