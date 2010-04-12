yama
Не путайте обрезанный калаш типа тайга.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 жов, 2018 20:57
да всё по плану, нефть должна сходить на 100, а потом резво на 21, а Трамп выполняет предвыборное МАГА, сауды там обделались как москалики со скрипалями - они затащили журналиста в посольство, убили, расчленили и закопали в саду посольства, но....весь процесс записывали смартчасы журналиста в облако...
Додано: Нед 14 жов, 2018 21:07
Те що оплачують - погано
Те що при цьому оплачують чужинцям - дуже погано
Тому якщо будуть оплачувати самі собі(гроші залишаються в Державі) - погано , але на благополуччя середнєстатистичного в Україні - не змінюють... тому нехай
а - оплачують всередині Держави шаманський ( як ви виразились культ)
б - нехай оплачують всередині Держави тягу до тютюну/алкоголю
в - нехай оплачують всередині держави високі тарифи на опалення...
Особисто в мене є фраза(правило)
Мені все одно як заробились ті чи інші гроші - головне щоб вони були правильно витрачені...
Як приклад
Дівчинка на трасі заробила тілом.... і за виручені гроші наприклад закінчила ВУЗ чи допомогла сиротинцю - це нормально
і другий приклад
Високоосвічена людина написала супер/пупер твір - а на виручені гроші спонсорувала бандитів (загарбників)
Як на мене - дівчинка на трасі на порядок порядніша і потрібніша суспільству ніж людина з прикладу №2
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Нед 14 жов, 2018 21:16
Вот исследование - 7% прихожан и 49% "захожан".
Даже если разделить 12 млрд евро на прихожан + "захожан", это получится больше, чем по 500 евро на человека. А если только на прихожан, то по 4000 евро на человека.
Хотя очевидно, что не все верующие в Украине - православные и не все православные - прихожане УПЦ МП.
Соответственно, сумму на человека еще вдвое нужно увеличивать.
Вам не кажется, что эта информация - фейк для наивных?
Додано: Нед 14 жов, 2018 21:25
Re: Валютный рынок в контексте
здесь у вас логика хромает на обе ноги.
Любители алкоголя/табака обогащают в первую очередь государство (см налоговую нагрузку в цене этих товаров).
Деньги же от любителей шаманских танцев изящно движутся в обход бюджета. И никаких подвижек в этом принципиальном вопросе не предвидится.
Более того, держатели соответствующих франшиз даже за отопление платят нерыночную цену - т.е., атеисты субсидируют верующих в части коммунальных тарифов, что, мягко говоря, не слишком справедливо.
Додано: Нед 14 жов, 2018 21:32
Кстати, слышал, что чем больше верующих в стране - тем беднее страна. Пример - страны Африки, Южной Америки. Очень набожные, с мощным церковным лобби. И в противовес - богатейшие страны Европы с 30% атеистов.
Украина - це Европа!?
Додано: Нед 14 жов, 2018 21:34
Re: Валютный рынок в контексте
А США?
Додано: Нед 14 жов, 2018 21:47
США верят в доллар... остальное - демонстративное
Додано: Нед 14 жов, 2018 21:50
Вера - это своеобразный аутотренинг, многие типа атеисты на полном серьезе уверены, что моя правая рука наливается тяжестью, моя правая нога становится очень теплой, что если я скажу пять раз перед форточкой - у меня сегодня будет хороший день, то так и будет в действительности.
Все верят, одни верят, что Бога нет , другие также искренне уверены, что Бога нет.
Ни одна более менее значимая вера не учит - плохо работай, не учись, убивай.
Додано: Нед 14 жов, 2018 21:52
Оказывается Саудовская Аравия и Эмираты - лузеры. Слишком уж большой у них процент правоверных для успешности нации)))
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