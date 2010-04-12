1. есть вполне чёткая корреляция доминирующей религии и успеха общественной формации. Православие там, увы, не в лидерах даже близко.
2. исключительно высок процент верующих в местах заключения...короче, не знаю, что там чему учит...
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 жов, 2018 21:53
Re: Валютный рынок в контексте
1. есть вполне чёткая корреляция доминирующей религии и успеха общественной формации. Православие там, увы, не в лидерах даже близко.
2. исключительно высок процент верующих в местах заключения...короче, не знаю, что там чему учит...
Востаннє редагувалось juristkostya в Нед 14 жов, 2018 21:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 14 жов, 2018 21:54
Re: Валютный рынок в контексте
Всі бігом в євро...
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Додано: Нед 14 жов, 2018 21:56
Ну не скажите. До 1917-го православие очень даже было на коне. С революцией ему не повезло - новая идеология всегда склонна к уничтожению опасных конкурентов
Додано: Нед 14 жов, 2018 22:03
Тут да, протестанты более успешны, это очевидно, ну и кое-кому Аллах послал исключительное благоденствие, которое атеистам и не снилось в счастливых снах.
Еще более высок процент руководителей государства, например, нашего или соседского с востока, засветившегося с крестным знамением. Вряд ли зона или Рада так похожи, просто может быть совпала вера.
Додано: Нед 14 жов, 2018 22:04
при чем здесь 1917 год... есть нынешние православные Болгария, Греция, Сербия, Румыния - они, будем смотреть правде в глаза, несколько отстают даже от католического мира, не говоря о протестанском.
Додано: Нед 14 жов, 2018 22:04
пессимист это глубокоинформированный оптимист...:
Согласно майянским старейшинам в период 8-Ахау-катюн (2012 - 2032), дефицит основных ресурсов (продовольствие, топливо и вода) и экономический кризис будут продолжать усиливаться, так как стихийные бедствия будут ускоряться и увеличиваться по частоте. В этом к'атуне также говорится о конце «слова Бога». Для старейшин майя это будет период, когда произойдет крах ложных систем верований, как священных (религиозных), так и светских (таких как наука, основанная на механистическом материализме ) по мере появления новой парадигмы. Таким образом, люди потеряют доверие к религиозным лидерам и правительственным чиновникам, что приведет к сомнению и недоверию к мировому лидерству в обеспечении необходимого решения и руководства в этот период беспрецедентных глобальных кризисов.
Поэтому мы должны ожидать периода продолжающегося глобального экономического спада, приводящего к статусу уровня депрессии в некоторых странах, включая Соединенные Штаты, трения о торговле и ресурсах между странами, высокой безработице, ведущей к крупномасштабному протесту, ускорению экстремальных погодных условий и общему мировой распад, с 2012 по 2022 год.
Однако, начиная с 2023 года, Циклический Индекс переходит в восходящую фазу, указывая на период быстрого экономического роста, социального и культурного развития и общего оптимизма. Скорее всего, поразительный технический прогресс и духовное развитие станут центральной особенностью этого десятилетия. На самом деле, даже можно утверждать, что в этот период мы можем ожидать появления искусственной жизни на Земле с интеллектом большего, чем человеческий, поскольку мы начинаем разрабатывать компьютеры первого поколения, которые самосознательны с сверхчеловеческим интеллектом - AI, где большие компьютерные сети, которые становятся разумными. Мы также можем ожидать развития компьютерных интерфейсов нанотехнологий, которые дадут людям сверхчеловеческий интеллект. Кроме того, мы можем ожидать крупного прорыва в альтернативных энергетических системах и полного внедрения мощности синтеза, чтобы начать заменять уменьшающиеся запасы ископаемого топлива. Мы также можем ожидать серьезных прорывов в биологических науках, которые улучшат качество жизни людей и значительно продлит срок службы с минимальным старением. По мере приближения к «технологической сингулярности» к 2030 году, человечество будет в поворотный момент, став первым видом, находящимся на грани контроля над собственной эволюцией. Различные типы технологий - генетические, роботизированные, информационные и нанотехнологические - будут сходиться и будут способствовать расширению возможностей человека, которые буквально изменят то, что значит быть человеком.
спокойной ночи...
Додано: Нед 14 жов, 2018 22:06
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Нед 14 жов, 2018 22:06
Re: Валютный рынок в контексте
Все це винні не ми ( форумчани) вам - а такі як ви - представники держави нам - все навпаки - яких ми утримуємо на свої податки. Якщо після першої пожежі складу зброї ми не отримали все це від держави та керівників , відповідних установ - з показним сувороим покаранням винних у цьому злочині - то за логікою пишемо про корупцію. Звідки в форумчан така інфа ?Ми бачимо безкарність, є установи - які отримують кошти - за цю роботу - але ніхто не пішов з посад - як профнепригодний - ні з Ради безпеки і оборони, ні з слідчих установ , ні з прокуратури .... То ж що ми можемо тут ще думати крім корупції?
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Нед 14 жов, 2018 22:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 14 жов, 2018 22:07
нетотожнийдефініцій
На грубости отвечать не буду, тем более, похоже, что Вы старый знакомый с новым ником.
По сути Вам уже почти по всем вопросам ответили zРадио, juristkostya, juristkostya.
Два вопроса к Вам.
1. Вы предлагаете в новой Конституции убрать отделение церкви от государства?
Если да, то возникают сразу несколько вопросов - какую церковь объявим государственной? что будем делать с остальными церквями и их прихожанами - устроим варфоломеевскую ночь?
И наконец - мы идём в Европу? или в Сауд. Аравию?
2. По Червоненко. Почему я должен больше верить Константину Батозскому, а не Червоненко?
Вы пишете о "балабольстве", но, простите, этим занимаетесь именно Вы - куча обвинений, утверждений и ... ни одного доказательства.
P.s. В другой ветке я Вам уже писал:
Вспомнил уже после того, как написал пост. Иначе вообще бы не отвечал.
Не удивлён, что Вы завели второй ник. При Вашем отношении к Конституции не приходится удивляться нарушением правил форума - по сравнению с Конституцией это мелочь.
P.p.s. "звучить для пересічних як інфа від ОБС, а для мене як тупий ольгінський вкид". Промолчу, как звучат Ваши перлы - у Вас не хватает даже ума понять, что на торговле оружием наживаются во все времена. И занимаются этим, чаще всего, далеко не президенты. Знаю о ситуациях, когда при поставках из Украины в РФ на некоторые комплектующие давно, ещё во времена хороших отношений лет 10-15 назад, цена завышалась втрое!. Нормально считалось где-то в 2 раза. Естественно, с откатами покупателю.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 14 жов, 2018 22:27, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 14 жов, 2018 22:14
Re: Валютный рынок в контексте
Про Варфломеевскую ночь ваще ....
И не оскорбляйте Саудитов. Там с демократией конечно не айс, но они отсутствием демократии платят за высокий уровень жизни кажется. А унас мы отсутствием демократии платим за жесткую нищету ? Большая однако разница. В истории человечества демократия - существует на много меньше лет, чем цивилизация. Без демократии жить возможно в разумных пределах - а вот без удовлетворения потребностей жить не возможно. А у нас с этим еще хуже , чем с демократией. Щас посмотрю где саудиты сейчас по экономике.
|