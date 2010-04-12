Додано: Нед 14 жов, 2018 22:04

пессимист это глубокоинформированный оптимист...:

Согласно майянским старейшинам в период 8-Ахау-катюн (2012 - 2032), дефицит основных ресурсов (продовольствие, топливо и вода) и экономический кризис будут продолжать усиливаться, так как стихийные бедствия будут ускоряться и увеличиваться по частоте. В этом к'атуне также говорится о конце «слова Бога». Для старейшин майя это будет период, когда произойдет крах ложных систем верований, как священных (религиозных), так и светских (таких как наука, основанная на механистическом материализме ) по мере появления новой парадигмы. Таким образом, люди потеряют доверие к религиозным лидерам и правительственным чиновникам, что приведет к сомнению и недоверию к мировому лидерству в обеспечении необходимого решения и руководства в этот период беспрецедентных глобальных кризисов.

Поэтому мы должны ожидать периода продолжающегося глобального экономического спада, приводящего к статусу уровня депрессии в некоторых странах, включая Соединенные Штаты, трения о торговле и ресурсах между странами, высокой безработице, ведущей к крупномасштабному протесту, ускорению экстремальных погодных условий и общему мировой распад, с 2012 по 2022 год.

Однако, начиная с 2023 года, Циклический Индекс переходит в восходящую фазу, указывая на период быстрого экономического роста, социального и культурного развития и общего оптимизма. Скорее всего, поразительный технический прогресс и духовное развитие станут центральной особенностью этого десятилетия. На самом деле, даже можно утверждать, что в этот период мы можем ожидать появления искусственной жизни на Земле с интеллектом большего, чем человеческий, поскольку мы начинаем разрабатывать компьютеры первого поколения, которые самосознательны с сверхчеловеческим интеллектом - AI, где большие компьютерные сети, которые становятся разумными. Мы также можем ожидать развития компьютерных интерфейсов нанотехнологий, которые дадут людям сверхчеловеческий интеллект. Кроме того, мы можем ожидать крупного прорыва в альтернативных энергетических системах и полного внедрения мощности синтеза, чтобы начать заменять уменьшающиеся запасы ископаемого топлива. Мы также можем ожидать серьезных прорывов в биологических науках, которые улучшат качество жизни людей и значительно продлит срок службы с минимальным старением. По мере приближения к «технологической сингулярности» к 2030 году, человечество будет в поворотный момент, став первым видом, находящимся на грани контроля над собственной эволюцией. Различные типы технологий - генетические, роботизированные, информационные и нанотехнологические - будут сходиться и будут способствовать расширению возможностей человека, которые буквально изменят то, что значит быть человеком.



спокойной ночи...