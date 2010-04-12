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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 65006501650265036504>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 917
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 917
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 21:53

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:Ни одна более менее значимая вера не учит - плохо работай, не учись, убивай.

1. есть вполне чёткая корреляция доминирующей религии и успеха общественной формации. Православие там, увы, не в лидерах даже близко.
2. исключительно высок процент верующих в местах заключения...короче, не знаю, что там чему учит...
Востаннє редагувалось juristkostya в Нед 14 жов, 2018 21:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 21:54

Re: Валютный рынок в контексте

https://www.unian.ua/world/10298487-bri ... t-zmi.html

Всі бігом в євро...
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 21:56

  juristkostya написав:
  freeze написав:Ни одна более менее значимая вера не учит - плохо работай, не учись, убивай.
есть вполне чёткая корреляция доминирующей религии и успеха общественной формации. Православие там, увы, не в лидерах даже близко.

Ну не скажите. До 1917-го православие очень даже было на коне. С революцией ему не повезло - новая идеология всегда склонна к уничтожению опасных конкурентов
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 22:03

  juristkostya написав:1. есть вполне чёткая корреляция доминирующей религии и успеха общественной формации. Православие там, увы, не в лидерах даже близко.


Тут да, протестанты более успешны, это очевидно, ну и кое-кому Аллах послал исключительное благоденствие, которое атеистам и не снилось в счастливых снах.

  juristkostya написав:исключительно высок процент верующих в местах заключения...короче, не знаю, что там чему учит..

Еще более высок процент руководителей государства, например, нашего или соседского с востока, засветившегося с крестным знамением. Вряд ли зона или Рада так похожи, просто может быть совпала вера.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 22:04

  antey1969 написав:
  juristkostya написав:
  freeze написав:Ни одна более менее значимая вера не учит - плохо работай, не учись, убивай.
есть вполне чёткая корреляция доминирующей религии и успеха общественной формации. Православие там, увы, не в лидерах даже близко.

Ну не скажите. До 1917-го православие очень даже было на коне. С революцией ему не повезло - новая идеология всегда склонна к уничтожению опасных конкурентов

при чем здесь 1917 год... есть нынешние православные Болгария, Греция, Сербия, Румыния - они, будем смотреть правде в глаза, несколько отстают даже от католического мира, не говоря о протестанском.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 22:04

пессимист это глубокоинформированный оптимист...:
Согласно майянским старейшинам в период 8-Ахау-катюн (2012 - 2032), дефицит основных ресурсов (продовольствие, топливо и вода) и экономический кризис будут продолжать усиливаться, так как стихийные бедствия будут ускоряться и увеличиваться по частоте. В этом к'атуне также говорится о конце «слова Бога». Для старейшин майя это будет период, когда произойдет крах ложных систем верований, как священных (религиозных), так и светских (таких как наука, основанная на механистическом материализме ) по мере появления новой парадигмы. Таким образом, люди потеряют доверие к религиозным лидерам и правительственным чиновникам, что приведет к сомнению и недоверию к мировому лидерству в обеспечении необходимого решения и руководства в этот период беспрецедентных глобальных кризисов.
Поэтому мы должны ожидать периода продолжающегося глобального экономического спада, приводящего к статусу уровня депрессии в некоторых странах, включая Соединенные Штаты, трения о торговле и ресурсах между странами, высокой безработице, ведущей к крупномасштабному протесту, ускорению экстремальных погодных условий и общему мировой распад, с 2012 по 2022 год.
Однако, начиная с 2023 года, Циклический Индекс переходит в восходящую фазу, указывая на период быстрого экономического роста, социального и культурного развития и общего оптимизма. Скорее всего, поразительный технический прогресс и духовное развитие станут центральной особенностью этого десятилетия. На самом деле, даже можно утверждать, что в этот период мы можем ожидать появления искусственной жизни на Земле с интеллектом большего, чем человеческий, поскольку мы начинаем разрабатывать компьютеры первого поколения, которые самосознательны с сверхчеловеческим интеллектом - AI, где большие компьютерные сети, которые становятся разумными. Мы также можем ожидать развития компьютерных интерфейсов нанотехнологий, которые дадут людям сверхчеловеческий интеллект. Кроме того, мы можем ожидать крупного прорыва в альтернативных энергетических системах и полного внедрения мощности синтеза, чтобы начать заменять уменьшающиеся запасы ископаемого топлива. Мы также можем ожидать серьезных прорывов в биологических науках, которые улучшат качество жизни людей и значительно продлит срок службы с минимальным старением. По мере приближения к «технологической сингулярности» к 2030 году, человечество будет в поворотный момент, став первым видом, находящимся на грани контроля над собственной эволюцией. Различные типы технологий - генетические, роботизированные, информационные и нанотехнологические - будут сходиться и будут способствовать расширению возможностей человека, которые буквально изменят то, что значит быть человеком.

спокойной ночи...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 22:06

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:Вряд ли зона или Рада так похожи,
что вас смущает? Большая власть - это большие соблазны. Со всеми вытекающими.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 22:06

Re: Валютный рынок в контексте

  нетотожнийдефініцій написав:Ще один: цифри, факти, фамілії, розслідування чи лише помелом молоти? І звідки Ви сюди лізете? І навіщо?

Все це винні не ми ( форумчани) вам - а такі як ви - представники держави нам - все навпаки - яких ми утримуємо на свої податки. Якщо після першої пожежі складу зброї ми не отримали все це від держави та керівників , відповідних установ - з показним сувороим покаранням винних у цьому злочині - то за логікою пишемо про корупцію. Звідки в форумчан така інфа ?Ми бачимо безкарність, є установи - які отримують кошти - за цю роботу - але ніхто не пішов з посад - як профнепригодний - ні з Ради безпеки і оборони, ні з слідчих установ , ні з прокуратури .... То ж що ми можемо тут ще думати крім корупції?
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Нед 14 жов, 2018 22:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 22:07

нетотожнийдефініцій
На грубости отвечать не буду, тем более, похоже, что Вы старый знакомый с новым ником.
По сути Вам уже почти по всем вопросам ответили zРадио, juristkostya, juristkostya.
Два вопроса к Вам.
1. Вы предлагаете в новой Конституции убрать отделение церкви от государства?
Если да, то возникают сразу несколько вопросов - какую церковь объявим государственной? что будем делать с остальными церквями и их прихожанами - устроим варфоломеевскую ночь?
И наконец - мы идём в Европу? или в Сауд. Аравию?
2. По Червоненко. Почему я должен больше верить Константину Батозскому, а не Червоненко?
Вы пишете о "балабольстве", но, простите, этим занимаетесь именно Вы - куча обвинений, утверждений и ... ни одного доказательства.

P.s. В другой ветке я Вам уже писал:
"Узнаю брата Васю!"
Простите, сразу не понял. Вы не из Ровно?
Вы не задавали и не задаёте вопросы по делу, а троллите и пытаетесь издеваться. Продолжайте дальше, но без моего участия.

P.s. Кстати, Ваш ник перевести на русский можно просто как "неадекватный". :)

Вспомнил уже после того, как написал пост. Иначе вообще бы не отвечал.
Не удивлён, что Вы завели второй ник. При Вашем отношении к Конституции не приходится удивляться нарушением правил форума - по сравнению с Конституцией это мелочь.

P.p.s. "звучить для пересічних як інфа від ОБС, а для мене як тупий ольгінський вкид". Промолчу, как звучат Ваши перлы - у Вас не хватает даже ума понять, что на торговле оружием наживаются во все времена. И занимаются этим, чаще всего, далеко не президенты. Знаю о ситуациях, когда при поставках из Украины в РФ на некоторые комплектующие давно, ещё во времена хороших отношений лет 10-15 назад, цена завышалась втрое!. Нормально считалось где-то в 2 раза. Естественно, с откатами покупателю.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 14 жов, 2018 22:27, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 22:14

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Если да, то возникают сразу несколько вопросов - какую церковь объявим государственной? что будем делать с остальными церквями и их прихожанами - устроим варфоломеевскую ночь? И наконец - мы идём в Европу? или в Сауд. Аравию?

Про Варфломеевскую ночь ваще ....
И не оскорбляйте Саудитов. Там с демократией конечно не айс, но они отсутствием демократии платят за высокий уровень жизни кажется. А унас мы отсутствием демократии платим за жесткую нищету ? Большая однако разница. В истории человечества демократия - существует на много меньше лет, чем цивилизация. Без демократии жить возможно в разумных пределах - а вот без удовлетворения потребностей жить не возможно. А у нас с этим еще хуже , чем с демократией. Щас посмотрю где саудиты сейчас по экономике.
kalinavalera1
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