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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6501650265036504>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 917
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 917
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 22:17

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:что будем делать с остальными церквями и их прихожанами - устроим варфоломеевскую ночь?

проще идти по образцу "хрустальной" - больше документальных свидетельств сохранилось. Даже отдельные участники, вероятное, ещё живы.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 22:34

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:что будем делать с остальными церквями и их прихожанами - устроим варфоломеевскую ночь?

проще идти по образцу "хрустальной" - больше документальных свидетельств сохранилось. Даже отдельные участники, вероятное, ещё живы.


Понимаю, что сарказму тут не место, но здравомыслия ради - судя по имени патриарха, который подпишет томос, будет именно варфоломеевская...
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 22:34

  antey1969 написав:Ну не скажите. До 1917-го православие очень даже было на коне.


В Одессе огромное количество красивейших и качественных зданий в центре построены в 1910-1913 годах, порт кипел на погрузку на экспорт, как сейчас модно говорить платежный баланс был недосягаем для нынешнего состояния, и тут пришли воинствующие атеисты и всё обосрали, миллионы людей поубивали. Пол Пот ухайдокавший три миллиона сограждан - такой себе классический атеист, нет ни одной фотографии Гитлера в церкви.
Всё очень запутано, короче говоря скорее всего благосостояние, атеизм или вера, не имеют достоверной связи между собой.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 22:43

Никакого разжигания и оскорбления чьих-то чувств, а просто сухие факты исследования, которые придется принять - нравятся они, или нет.

Отношение между долей атеистов и средним IQ населения разных стран:

Зображення

В 2008 году специалист по интеллекту Хельмут Ниборг провел исследование о степени зависимости IQ от вероисповедания и заработка с использованием репрезентативных данных Национального лонгитюдинального исследования молодёжи (National Longitudinal Study of Youth), основанных на интеллектуальных тестах репрезентативной выборки белой американской молодёжи, которая также была опрошена на тему религиозных убеждений. Результаты исследования Хельмута были опубликованы в научном журнале Intelligence, в них было показано, что атеисты набрали в среднем на 1,95 балла IQ больше, чем агностики, на 3,82 балла больше либерально убеждённых и на 5,89 баллов IQ выше догматически убеждённых.


Отношение между долей атеистов и средним IQ населения разных стран, выявленные Линном, Харви и Ниборгом[9].
Ниборг также принял участие в исследовании с заслуженным профессором психологии Ольстерского университета Ричардом Линном. Исследование сопоставляло религиозность со средним национальным IQ в 137 странах[9]. В исследовании проводился анализ проблемы с нескольких точек зрения. Во-первых, обработав данные о 6825 американских подростков, учёные обнаружили, что атеисты набрали на 6 баллов в тестах на IQ больше, чем не атеисты. Во-вторых, авторы исследования нашли связь между религиозностью и интеллектом в масштабе страны. В выборке из 137 стран только в 23 (17 %) странах атеистов было более 20 % от всего населения, и такие государства фактически все показывали самый высокий средний IQ относительно других стран. Таким образом, учёные установили, что корреляция между уровнем атеизма и уровнем интеллекта страны достигает 0,60. Данная корреляция оценивается как «крайне статистически значимая»
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 22:45

  дарий написав:Не путайте обрезанный калаш типа сайга. :(

Любі друзі - щось мені страшно стало в державі жити.Сьогодні скільки нового про деяких форумчан дізнався.
Пізнайко,виявляється,макову соломку в "Пассаті" мішками возить.
Дарій вчора тут гранати за 200 грн продавав,сьогодні вже Калаш пропонує.
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 22:46

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:Всё очень запутано, короче говоря скорее всего благосостояние, атеизм или вера, не имеют достоверной связи между собой.
ну да, 3 фамилии перечёркивают десятилетиями наблюдаемую статистику :-))))))))) как же-как же
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 22:47

kalinavalera1
Ничего не имею против саудитов, но в их благосостоянии нет никакой их заслуги - просто повезло. Если бы не нефть, так бы и оставалисб на уровне первобытно-общинного строя. :)

juristkostya
Документальных свидетельств хрустальной ночи, наверное, больше, но она была вызвана не религиозными причинами, а отличие от варфоломеевской. Хотя там, скорее, религия была не причиной, а поводом. Впрочем, как и всегда.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 22:50

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Документальных свидетельств хрустальной ночи, наверное, больше, но она была вызвана

ЛАД, я совершенно точно уверен, что сарказм вы улавливаете и без смайликов.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 22:51

  холява написав: Брат , Вы не горячитесь .
Нельзя , вот так ,обвинить человека в не патриотизме.
Это не правильно.
Я знаю ЛАДА с 2008 .
Очень неординарный человек ,умный , с достаточным уровнем развития, не конфликтный .

С болезненным самомнением и синдромом поучать всех, как жить. Плюс логорея.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 22:53

ЛАД Понятно , что при таком уровне жизни - можно жить припеваючи и не особо заморачиваться критикой правительства. Основные проблемы там - привычка к изобилию, и запрет женщинам водить свои автомобили. В таких условиях хотя бы можно понять "отсутствие демократии":
" Основная проблема Саудовской Аравии, по мнению экспертов, заключается в том, что молодое поколение королевства привыкло к изобилию. Именно с этим связаны отсутствие культуры накопления сбережений и низкий уровень адаптации граждан к изменяющимся условиям в экономике и финансах в стране.

Население привыкло к тому, что государство даёт и ничего практически не требует взамен, кроме лояльности. В этой реальности воспитывались поколения жителей страны - стремление, в особенности молодёжи, к покупке дорогих машин и гаджетов, а также к поездкам за границу. Помимо этого арабские социологи отмечают огромную роль традиции необоснованно больших трат на продукты питания. Большие расходы на транспорт — семьи вынуждены тратить немалые деньги на такси для перемещения женской половины на работу и в магазины. Считается, что возможность для женщин управлять автомобилем могла бы снять серьёзную нагрузку с семейного бюджета."
Мы точно не идем в Саудовскую Аравию.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Нед 14 жов, 2018 22:55, всього редагувалось 1 раз.
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