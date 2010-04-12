Додано: Нед 14 жов, 2018 22:43

Никакого разжигания и оскорбления чьих-то чувств, а просто сухие факты исследования, которые придется принять - нравятся они, или нет.Отношение между долей атеистов и средним IQ населения разных стран:В 2008 году специалист по интеллекту Хельмут Ниборг провел исследование о степени зависимости IQ от вероисповедания и заработка с использованием репрезентативных данных Национального лонгитюдинального исследования молодёжи (National Longitudinal Study of Youth), основанных на интеллектуальных тестах репрезентативной выборки белой американской молодёжи, которая также была опрошена на тему религиозных убеждений. Результаты исследования Хельмута были опубликованы в научном журнале Intelligence, в них было показано, что атеисты набрали в среднем на 1,95 балла IQ больше, чем агностики, на 3,82 балла больше либерально убеждённых и на 5,89 баллов IQ выше догматически убеждённых.Отношение между долей атеистов и средним IQ населения разных стран, выявленные Линном, Харви и Ниборгом[9].Ниборг также принял участие в исследовании с заслуженным профессором психологии Ольстерского университета Ричардом Линном. Исследование сопоставляло религиозность со средним национальным IQ в 137 странах[9]. В исследовании проводился анализ проблемы с нескольких точек зрения. Во-первых, обработав данные о 6825 американских подростков, учёные обнаружили, что атеисты набрали на 6 баллов в тестах на IQ больше, чем не атеисты. Во-вторых, авторы исследования нашли связь между религиозностью и интеллектом в масштабе страны. В выборке из 137 стран только в 23 (17 %) странах атеистов было более 20 % от всего населения, и такие государства фактически все показывали самый высокий средний IQ относительно других стран. Таким образом, учёные установили, что корреляция между уровнем атеизма и уровнем интеллекта страны достигает 0,60. Данная корреляция оценивается как «крайне статистически значимая»