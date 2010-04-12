zРадио написав:Отношение между долей атеистов и средним IQ населения разных стран
Тест на IQ - одна из самых прикольных мистификаций прошлого века с претензией на меганаучность. За умеренную оплату легко подниму результаты теста любому обратившемуся. Это не значит, что человек был тупой, а я с ним позанимался и он стал умным, а просто я донес до него как методически правильно отвечать на вопросы.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 14 жов, 2018 22:53, всього редагувалось 2 разів.
edvardd написав:пессимист это глубокоинформированный оптимист...: Согласно майянским старейшинам в период 8-Ахау-катюн (2012 - 2032), дефицит основных ресурсов (продовольствие, топливо и вода) и экономический кризис будут продолжать усиливаться, .... спокойной ночи...
И это всё предсказали жрецы майя, в т.ч. и нанотехнологии, и термояд?
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freeze написав:Ни одна более менее значимая вера не учит - плохо работай, не учись, убивай.
1. есть вполне чёткая корреляция доминирующей религии и успеха общественной формации. Православие там, увы, не в лидерах даже близко.
Так , але в світі не має прикладу успішної країни без присутності того чи іншого релігійного вчення
juristkostya написав:2. исключительно высок процент верующих в местах заключения...короче, не знаю, что там чему учит...
Тут взагалі просто Якщо людину обмежили в спілкуванні/переміщенні/ініціативі/кайфі/жінками - чим ця людина може вбити свій час з доступного... ? Як на мене а -книжки б - як правило середній рівеньосвіти в з/к нижчий ніж в тих що на волі . а значить кількість не читаючих - зашкалює- от і залишається єдиний проміінчик в беспробудному світі-релігія.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
ЛАД написав:kalinavalera1 Ничего не имею против саудитов, но в их благосостоянии нет никакой их заслуги - просто повезло. Если бы не нефть, так бы и оставалисб на уровне первобытно-общинного строя.
juristkostya Документальных свидетельств хрустальной ночи, наверное, больше, но она была вызвана не религиозными причинами, а отличие от варфоломеевской. Хотя там, скорее, религия была не причиной, а поводом. Впрочем, как и всегда.
Суть не в нефти - а в демократии. Повезло саудитам с правительством. А не с нефтью. Адекватное правительство там и сильно не адекватном правительстве в "некоторых" станах. Процветание и благополучие - всегда заслуга правительства - в любых условиях. И наоборот - упадок - вина правительства. Повезло у саудитов королевской семье - которая формально владеет там всеми богатствами. Они тоже все могли бы гребсти под себя и даже на законных основаниях, в отличие от наших коррупционеров. Народу повезло с правительством. Если бы оно гребло под себя только - то точно они бы оставались на уровне первобытно-общинном. Правительство монархическое, это именно его заслуга, дает саудитам все для роскошной жизни, фактически из своего кармана - не требуя даже работать - и в замен требует только лояльности к такой системе. Это можно понять и пояснить логически. Но все отнять у народа и требовать за это лояльность ? Вот это мракобесие полная дичь....
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Нед 14 жов, 2018 23:20, всього редагувалось 3 разів.
freeze У царской России успехи, конечно, были, но всё же от Запада она отставала достаточно сильно. Это, правда, не мешало кипению одесского порта. А платёжный баланс в Союзе, конечно, не всегда, но на протяжении достаточно продолжительных отрезков времени тоже был положительный. Другой вопрос, за счёт чего это достигалось. По вопросу IQ Вы, наверно, правы. Но лучшего метода пока никто не предложил. При массовых исследованиях он, возможно, всё же даёт более-менее объективный результат, т.к. массу людей никто не обучает, "как методически правильно отвечать на вопросы".
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Starikan написав:..... С болезненным самомнением и синдромом поучать всех, как жить. Плюс логорея.
Спасибо за диагноз. Но тогда позвольте ответный - у Вас явно комплекс неполноценности. Вы не в первый раз приписываете мне "болезненное самомнение и синдром поучать всех, как жить". Если бы у меня было болезненное самомнение, я бы уже давно ушёл с форума. Столько грязи, как на меня вылили несколько человек здесь ... К сожалению, и Вы присоединились. И поверьте, я никогда в жизни не посмел бы поучать "Ах, такого человека". А насчёт логопедии... Я просто хорошо воспитан - привык отвечать, когда ко мне обращаются. Ну и не привык пропускать оскорбления.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 14 жов, 2018 23:44, всього редагувалось 1 раз.
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zРадио написав:Отношение между долей атеистов и средним IQ населения разных стран
Тест на IQ - одна из самых прикольных мистификаций прошлого века с претензией на меганаучность. За умеренную оплату легко подниму результаты теста любому обратившемуся. Это не значит, что человек был тупой, а я с ним позанимался и он стал умным, а просто я донес до него как методически правильно отвечать на вопросы.
Если вам не нравится IQ, можем взять десяток других корреляций - доход на душу, уровень бездаботицы, коэффициент Джини, распространенность гонореи и сифилиса, число абортов, убийств и самоубийств. Все эти и многие другие показатели тоже исследовались.
Вот, например, корреляция религиозности и детской смертности:
ЛАД написав:kalinavalera1 Ничего не имею против саудитов, но в их благосостоянии нет никакой их заслуги - просто повезло. Если бы не нефть, так бы и оставалисб на уровне первобытно-общинного строя.
juristkostya Документальных свидетельств хрустальной ночи, наверное, больше, но она была вызвана не религиозными причинами, а отличие от варфоломеевской. Хотя там, скорее, религия была не причиной, а поводом. Впрочем, как и всегда.
Суть не в нефти - а в демократии. Повезло саудитам с правительством. А не с нефтью. Адекватное правительство там и сильно не адекватном правительстве в "некоторых" станах. Процветание и благополучие - всегда заслуга правительства - в любых условиях. И наоборот - упадок - вина правительства. Повезло у саудитов королевской семье - которая формально владеет там всеми богатствами. Они тоже все могли бы гребсти под себя и даже на законных основаниях, в отличие от наших коррупционеров. Народу повезло с правительством. Если бы оно гребло под себя только - то точно они бы оставались на уровне первобытно-общинном. Правительство монархическое, это именно его заслуга, дает саудитам все для роскошной жизни, фактически из своего кармана - не требуя даже работать - и в замен требует только лояльности к такой системе. Это можно понять и пояснить логически. Но все отнять у народа и требовать за это лояльность ? Вот это мракобесие полная дичь....
Могу согласиться, но только отчасти. Королевская семья у саудитов могла бы грести всё под себя, но с большим риском закончить жизнь как ... примеров можно привести много. Но при этом у них есть, чем делиться, и хватает на всех. У нас этого нет. У нас есть 2-3, пусть 5 человек, кот. можно поставить хотя бы рядом с арабскими шейхами. Но это только за счёт того, что основная масса далеко не дотягивает до уровня саудитов. Обеспечить хотя бы близкий (сравнимый) уровень наши сегодняшние возможности даже близко не позволяют.
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